El PAR presenta una lista a las Cortes por Teruel renovada, con gente joven y de todas las comarcas

El Partido Aragonés presentó este viernes la candidatura a las Cortes de Aragón por la provincia de Teruel con la que concurre a las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo, liderada por Alberto Izquierdo, que es también el candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón. Se trata de una lista renovada en la que solo hay dos personas que estaban en la anterior, “con gente joven y muy preparada”, destacó el cabeza de lista, y con representación de todas las comarcas.



“Hay mucha gente vinculada a la vida municipal, pero sobre todo hay autónomos, pequeños empresarios, gente que vive pegada al territorio”, resaltó Izquierdo, quien aseguró que son personas “capaces de llevar la política real, la política que resuelve los problemas, a las Cortes de Aragón”.



Alberto Izquierdo es agricultor autónomo, con una empresa de servicios agrícolas. Actualmente es alcalde de Gúdar, cargo que ocupa desde 2003. En la última legislatura ha sido vicepresidente de la Diputación de Teruel.



La número dos de la candidatura autonómica del PAR es Marta Sancho, concejal del Ayuntamiento de Alloza, presidenta de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos y ganadera que aseguró que afronta esta etapa “con ilusión, con muchas ganas y con compromiso por seguir trabajando desde el Partido Aragonés por esta provincia” sobre la que dijo que conoce sus ayuntamientos, su gestión y sus gente.



El tercer puesto lo ocupa José Ramón Querol, autónomo de Calamocha. La cuarta de la lista es Susana García Vizcarra, teniente de alcalde de Terriente y el quinto es Carlos Gracia Mínguez, de la Asociación de Vecinos del Ensanche de Teruel.

Aspiración de gobernar

Izquierdo se mostró optimista con los resultados electorales. “Siendo el tercer partido en número de listas en Aragón, triplicando al cuarto, el PAR tiene la aspiración de gobernar esta comunidad autónoma como hemos hecho siempre. Eso sí, no vamos a ser un socio cómodo como hasta ahora”, señaló el candidato aragonesista a la Presidencia de Aragón.



Izquierdo se mostró dispuesto a entenderse “con unos o con otros”, sin embargo, advirtió de que habrá “líneas rojas que no va a permitir”. En este sentido, defendió las obras del pacto del agua y rechazó el trasvase y aseguró que no estarán con quienes se sitúen “en contra de la descentralización de los gobiernos, de los pequeños municipios, de hacer crecer Aragón en España y España en Aragón”.



El cabeza de la candidatura autonómica defendió la presencia del Partido Aragonés en las instituciones. “El PAR tiene que estar en el gobierno, si queremos un gobierno de centro y moderado. Si queremos un gobierno de extremos, la gente que vote a los extremos. Creo que los extremos no han sido buenos nunca. Cuando el PAR ha estado en los gobiernos, con unos y con otros, algo de lo que nos sentimos orgullosos, los presupuestos se han aprobado en tiempo y forma, las leyes han sido más moderadas y el trabajo del gobierno ha sido para una amplia base de la sociedad. Si gobierna un extremo, gobernará para su público y el resto se quedará fuera. Nuestro objetivo es que esta vez queden fuera del gobierno”, argumentó.



Preguntado por los medios de comunicación sobre si temía que la división en el partido pueda tener repercusiones en las urnas, Izquierdo se mostró convencido de que no será así y de que, por el contrario, el Partido Aragonés va a ser “la sorpresa electoral”, el 28 de mayo.



“La gente en la provincia de Teruel y en Aragón va a entender que este proyecto hoy es un proyecto que ha abierto las ventanas, que ha entrado el aire fresco, que ha incorporado muchísimas personas jóvenes, a muchísimas personas con experiencia y es un proyecto de futuro que quiere trabajar por los aragoneses a cambio de nada”, afirmó Alberto Izquierdo.



El candidato a la Presidencia de Aragón también quiso contestar a las críticas recibidas por el presidente del Partido Popular en Aragón, Jorge Azcón, que llamó “tramposos” a los miembros del PAR. Izquierdo dijo que el PP es “el partido más corrupto de Europa” y “el que más dinero se ha demostrado que ha robado en España” por lo que defendió que “esa gente que se ha ido a ese partido corrupto deberían hacérselo mirar” y añadió que han tenido ofertas para irse al PP o a otros partidos “a cambio de un sillón” pero han decidido ser los que empujen su propio proyecto. Grandes proyectos, tradiciones y sector primario

El cabeza de lista autonómica del PAR por Teruel, Alberto Izquierdo, recordó ayer que este partido “defiende los grandes proyectos y la colaboración público-privada” e insistió en que debe haberlos en todas las comarcas de Teruel y en todas las comarcas de Aragón.



Izquierdo resaltó que el sector primario es la mayor empresa de Aragón. “Defendemos el sector primario y nuestras tradiciones: la tauromaquia, la caza, la pesca, la agricultura... las actividades tradicionales que forman parte de nuestra cultura”, afirmó.



Por otro lado, el candidato aragonesista a presidir la comunidad argumentó que “no es bueno para Aragón el enfrentamiento entre provincias que se está viviendo, malintencionado y utilizando políticamente a la gente”.



Frente a ello apostó por “seguir remando juntos”, porque el gran tractor de Aragón es la ciudad de Zaragoza y hay que aprovecharlo, “no estar en frente de ella, eso no sirve para nada”. “Ya vale de pesimismo en esta provincia, creo que es una provincia maravillosa, que se vive muy bien y no podemos ir al exterior a contar penas que además no son reales”, insistió Izquierdo.