El PP de Teruel recoge firmas contra los posibles indultos a los independentistas catalanes condenados

El PP de la provincia de Teruel ha mostrado este jueves su repulsa al posible indulto de los independentistas condenados por sedición y ha recogido firmas en la capital turolense para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que no se produzcan esos indultos.

A través de una iniciativa puesta en marcha en todo el territorio español y que también se está desarrollando en la provincia, el PP de Teruel ha recogido las firmas con la presencia del vicesecretario nacional de Política Territorial, Antonio González Terol, que ha visitado la capital y Calamocha.



Ha estado acompañado por el presidente de los ‘populares’ turolenses, Joaquín Juste, y la secretaria general de la formación a nivel regional, Mar Vaquero.

Tal y como ha anunciado el vicesecretario nacional, en apenas una semana de campaña se han recogido más de 100.000 firmas. Todo ello porque, según ha asegurado, “es el momento de decir sí a la Justicia y no a los indultos”. Precisamente por esa razón ha anunciado que se instalarán mesas de firmas este domingo en todas las capitales de provincia.

Terol ha lamentado que Sánchez pretenda indultar a los políticos catalanes “que dieron un golpe de Estado, intentaron romper a la sociedad española y no se han arrepentido de los delitos cometidos”. Unos hechos que se producen, según sus palabras, “para agarrarse a la poltrona de La Moncloa”

Ante ello ha advertido que el Partido Popular se opondrá “con todas sus fuerzas” a través de esta campaña de recogida de firmas, de su presencia en la manifestación del domingo en Madrid y mediante la presentación de mociones en ayuntamientos, diputaciones y parlamentos regionales. “Este jueves se debatirá en las Cortes de Aragón y los diputados tienen la oportunidad de ponerse con la Justicia o con los rebeldes y sediciosos”, ha indicado.



Recogida de firmas en Calamocha

Tres años perdidos para Teruel

Durante su visita a la provincia de Teruel, en la que ha mantenido un encuentro con alcaldes y concejales de todo el territorio, Terol ha lamentado que, con la llegada del PSOE al Gobierno central, “se han perdido tres años”. “¿Dónde quedan las promesas de luchar contra la despoblación y de declarar la España rural como la tierra de las oportunidades?”, ha preguntado.

Un argumento que ha justificado con el cierre de la Central Térmica de Andorra sin acometer una transición justa y la falta de avances en la N-330 o en la A-68, lo que le ha llevado a calificar como “pantomimas y engaños” las declaraciones y la labor de los representantes del Ejecutivo central en nuestra provincia.

Justicia y democracia

El presidente del Partido Popular de Teruel, Joaquín Juste, ha recalcado la importancia que tiene que la ciudadanía de la provincia muestre, mediante su firma, su condena a las intenciones de indultar a los condenados independentistas. “Es una petición de justicia y en defensa de nuestra democracia, que no puede permitirse que quienes intentaron destrozarla se vean beneficiados por una medida que no está justificada. Mucho menos cuando no han mostrado su más mínimo arrepentimiento”, ha señalado.

Juste ha explicado a su vez que la formación “va a recoger firmas en todo el territorio turolense” porque “queremos que el sentir general de la ciudadania, que no está para nada de acuerdo con esta medida, pueda aportar su granito de arena para que el rechazo sea lo más mayoritario posible”. Todo ello porque, ha añadido, “es obligación del Partido Popular defender el sistema democrático que nos dimos todos los españoles en 1977 y 1978”.

También ha subrayado que la formación que encabeza “nunca pondrá por delante el interés del Partido Popular al de nuestro país”, hecho “muy diferente” al que “está demostrando Pedro Sánchez y el Partido Socialista con su comportamiento en La Moncloa”. “Han decidido conceder los indultos a los condenados independentistas por un único objetivo: alargar al máximo posible su estancia en el Gobierno porque ahora mismo todos los sondeos apuntan a una victoria del Partido Popular”, ha declarado.

Por su parte, la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha resaltado que los turolenses “no quieren un Gobierno de España que esté en manos de partidos separatistas que atentan contra la unidad de nuestro país”. Mucho menos en la provincia, que ha definido como “tierra de concordia y convivencia”.

“Entendemos a España como un todo y no podemos permitirnos un Ejecutivo que cede permanentemente a los chantajes, que no se ocupa de los problemas de los ciudadanos y que únicamente está a lo su propio interés, no al de la ciudadanía”, ha agregado.