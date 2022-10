El PP pide que se convoquen las ayudas a infraestructuras municipales del Fite

El Grupo Provincial del Partido Popular en la Diputación Provincial de Teruel ha presentado una propuesta para su debate en el pleno de este miércoles en la que reclaman que se lleven a término las convocatorias pendientes de la línea para infraestructuras municipales del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite). Unas cuantías que el PP aseguró en una nota de prensa que los consistorios esperan “como agua de mayo para poder acometer mejoras en sus localidades”.

El Partido Popular argumentó en su comunicado que a pesar de los continuos anuncios e informaciones relativas al Fondo de Inversiones de Teruel, “la realidad es que la tramitación administrativa que realiza el Gobierno de Aragón de los 60 millones de euros anuales deja mucho que desear”. Afirmó que son numerosas las líneas de subvención que, a día de hoy, todavía no han sido convocadas y que supondrían una inyección económica muy importante para los municipios.

Para el portavoz del PP en la Diputación Provincial, Carlos Boné, la situación que se está viviendo en los últimos años con esta convocatoria es “insostenible”. Según sus palabras, “la falta de trabajo del Gobierno de Aragón está perjudicando a los municipios” porque una gran parte de las localidades turolenses “tienen pocos habitantes y un presupuesto muy ajustado”, por lo que “solo pueden acometer inversiones a cargo a las subvenciones que reciben de las diferentes administraciones”, argumentó Boné.

Desde el Grupo Popular han presentado esta propuesta con espíritu “positivo y constructivo”, pero “recogiendo el sentir de muchos municipios que siguen esperando a tener noticias del Gobierno de Aragón”.

Un hecho que, según Boné, se ha convertido ya en “habitual” y que “parece que el Ejecutivo regional no tiene ninguna intención de solucionar” a pesar de “las constantes quejas y reclamaciones de los diferentes municipios”.

Líneas de financiación

“Si de verdad quieren ayudar al conjunto de la provincia y a los ayuntamientos, no le estamos pidiendo que ponga en marcha nuevas líneas de financiación, sino que sean ágiles y diligentes con las que ya tienen a su cargo porque no podemos esperar años para acometer inversiones que son fundamentales y que dependen de ser beneficiarios o no de estas ayudas”, insistió el portavoz del PP.

No es la primera vez que el PP denuncia esos problemas que se están produciendo en la tramitación del Fite. Desde que se produce su firma, ya de por sí muy retrasada en el tiempo, los responsables del Gobierno de Aragón dedican la mayor parte del tiempo disponible en la elaboración de las bases, la convocatoria y la resolución. Un hecho que provoca que los beneficiarios de las ayudas, en este caso los ayuntamientos, cuenten con el menor espacio temporal para licitar, adjudicar, ejecutar y justificar, a lo que hay que añadir a su vez diversos trámites con la administración que también dilata en demasía las actuaciones y que no es culpa de las entidades locales.

Según recalcó el portavoz de los populares en la DPT, se trata de un problema “enquistado” al que los responsables del Gobierno de Aragón “no han puesto solución en todo este tiempo”. Una actitud que censuró Boné y que advirtió que “pone en peligro estas subvenciones” porque “provoca que puedan llegar a perderse y tengan que devolverlas a los ayuntamientos, como ya ha ocurrido en el pasado”.

Por esa razón, el diputado del Partido Popular reclamó que la institución provincial, como ayuntamiento de ayuntamientos, traslade “la opinión que hoy poseen todos los consistorios que tienen que esperar mucho más tiempo del deseable, del tolerable y del admisible para poder recibir estas subvenciones”.