El programa Acompañando Teruel camina hacia su implantación en nuevos territorios

Jornadas a nivel nacional

Una voluntaria explica el uso del móvil a una usuaria. FAVCT-AT

Derrumbe de la calle San Francisco

Durante 2023 el programa Acompañando Teruel, cuyo objetivo es luchar contra la soledad no deseada, se ha asentado y sigue siendo un referente a nivel nacional, como muestra los reconocimientos obtenidos, como el premio otorgado recientemente por el grupo editorial Senda. Continúan además participando en el Observatorio de la Soledad creado por el Justicia de Aragón y plantean este 2024 como un año de crecimiento en que esperan que la iniciativa se pueda ir extendiendo por la provincia y exportarse también a otros territorios.El año pasado ya se dieron pasos para su crecimiento. En el mes de junio se puso en marcha la experiencia en Utrillas junto con el Ayuntamiento de la localidad con un gran éxito. A día de hoy, en menos de seis meses ya tienen colaborando 30 establecimientos de este municipio de las Cuencas Mineras que en seis meses “ha hecho un trabajo espectacular, tienen usuarios y tienen voluntarios”, subrayó Lucía Caballero, responsable del área social de la FAVCT, (Federación Provincial de Asociaciones Vecinales y Culturales) que gestiona este programa, nacido en la pandemia de la mano del Ayuntamiento de la capital, donde el programa sigue creciendo y en 2023 ha atendido a más de 60 usuarios y cuenta con más de 50 voluntarios.Este año Acompañando Teruel continuará ampliándose porque se van a firmar nuevos convenios con la Comarca Comunidad de Teruel para ampliar el programa a las localidades del Altiplano. También se va a firmar un convenio con la Comarca de Cuencas Mineras para poder extender lo que se está haciendo en Utrillas a pueblos de esa comarca. Está previsto además la firma de otro acuerdo con la Diputación Provincial, “que para nosotros es un gran éxito porque llevábamos muchos años sin poder colaborar con la Diputación de Teruel”, subrayó Caballero. Con esta institución está prevista la firma de dos convenios, uno para el programa para combatir la soledad no deseada y otro para las jornadas de despoblación.Dada la repercusión de Acompañando Teruel a nivel nacional, desde la Federación están trabajando para organizar en la ciudad unas jornadas sobre soledad a nivel nacional, para lo que esperan poder recibir financiación para realizarlas. “Sería algo para la ciudad de Teruel importante y con repercusión nacional”, indicó Caballero, con motivo de la presentación de la revista Vecin@s.El presidente de la FAVCT, Pepe Polo, recordó que Teruel ha sido pionera en combatir la soledad no deseada a nivel nacional, excepto en Barcelona donde empezaron hace más tiempo a desarrollar iniciativas en esta línea.“Vista nuestra experiencia y que nos llaman de otros sitios para contar nuestra experiencia queremos desarrollar en Teruel unas jornadas de ámbito general y nos gustaría que se hiciera este 2024”, comentó Polo que agregó que ya han mantenido contactos con las directoras generales del Gobierno de Aragón que trabajan el ámbito de los mayores y de la juventud, para que colaboren con estas jornadas. Jóvenes y personas mayores son las etapas vitales donde se están detectando más casos de soledad no deseada.El presidente de la FAVCT agradeció tanto a los voluntarios, como a los técnicos, a la junta directiva y las entidades su labor para sacar adelante este programa y toda la actividad que lleva a cabo la Federación. Actualmente esta entidad cuenta con dos técnicos, la gerente de la Federación, Patricia Blasco, y la coordinadora del programa Acompañando Teruel, Celia Latorre, contratadas a tiempo completo, y una psicóloga que atiende seis horas a la semana los casos que le derivan desde el programa.Desde el mes de junio además hay una técnico a media jornada, que con la próxima firma de un convenio podrá ampliar la jornada laboral. También se podrá contratar otra persona con el otro convenio que se va a firmar con la Comarca Comunidad de Teruel para llevar el programa a los municipios del Altiplano, un área que Polo ve interesante para desarrollar el programa Acompañando Teruel.Esta comarca va a aportar 20.000 euros y lo primero que habrá que hacer es un análisis de situación para ver las necesidades en el territorio. El acuerdo con la DPT también es de 20.000 euros e igualmente lo primero que se hará es un análisis de situación.En el caso de la Comarca Cuencas Mineras la aportación será de 10.000 euros para seguir con Acompañando Utrillas que se sumará a la aportación que hace el Ayuntamiento de esta localidad. El objetivo es hacer un análisis de necesidades en el área sanitaria que depende de su centro de salud.El Ayuntamiento de Teruel ha ampliado por su parte de 47.000 a 50.000 euros la aportación para este año. Igualmente, la Federación se presentará a las convocatorias anuales de subvenciones de las entidades con la que ha estado colaborando estos años como la Obra Social La Caixa y la Caja Rural.Después de tres años de andadura, el proyecto está consolidado en la ciudad donde durante 2023 ha llevado a cabo nuevas acciones, se ha dado a conocer en centros educativos, ha dado formación a voluntariado, ha ampliado su red de usuarios y sigue dándose a conocer a nivel nacional e internacional, en este caso con el documental La soledad de los que no existen. Sigue colaborando con el Observatorio de la Soledad, del Justicia de Aragón, que ha contado con el programa desde su constitución en septiembre de 2020. Entonces, el Justicia Ángel Dolado, destacó que Acompañando Teruel es un programa “exportable” a otros sitios y tres años después se está recorriendo el camino para asentar este proyecto de buena vecindad que busca crear redes ciudadanas para la convivencia y apoyo a las personas en situaciones de aislamiento.En el balance del año de la FAVC de la provincia, la responsable del área social, Lucía Caballero, destacó la respuesta dada desde la Federación a la catástrofe que fue el derrumbe del edificio de la calle San Francisco 21, donde participaron desde ese mismo día 13 de junio activamente estando con las víctimas desde el primer momento.“Estuvimos desbordados porque atendimos a casi 400 personas que ofrecía todo tipo de ayuda para lo afectados desde vivienda, a su tiempo, ropa o alimentación. Volvimos a demostrar que la Federación es capaz de gestionar el voluntariado de Teruel de una forma súper efectiva y creemos que tienen que tomarnos muy en cuenta para trabajar con voluntariado en el caso de catástrofes”, afirmó la responsable del área social de la Federación.