Ganar Teruel critica la decisión de Soro y apoya a Aragón No Pierdas Tu Tren

La formación provincial Ganar Teruel – IU ha trasladado su descontento tras el anuncio del consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, de que el Gobierno de Aragón dejará de subvencionar varios servicios ferroviarios a partir del próximo 1 de julio; afectando así la movilidad de miles de personas en Aragón.



Consideran que se trata de una decisión absolutamente inaceptable que supone el incumplimiento de acuerdos, entre ellos el presupuestario de diciembre de 2020; pero también el de recientes propuestas aprobadas en las Cortes.

Desde la formación señalan, a través de una nota de prensa, que los argumentos esgrimidos por el consejero del Ejecutivo autonómico no se sostienen. En primer lugar, en cuanto a las cuestiones de competencias, que Soro apuntaba como responsabilidad estatal, recuerdan que el estatuto aragonés confiere competencias en esta materia al Gobierno de Aragón.



Por otro lado, en cuanto a tema económico, aseguran que se están priorizando y financiando otras cuestiones que tienen que ver con movilidad y que no son de nuestra competencia. Exponen, por ejemplo, las aerolíneas supra-autonómicas con destino a Bruselas, Bérgamo, Berlín, Marrakech.

Renfe

En este sentido, comparten que Renfe es quién debe hacerse cargo de esos servicios que históricamente han contado con una deficiente implicación de los diferentes gobiernos del Estado y que han sido suplidos por el Gobierno autonómico.



Sin embargo, reiteran que la decisión del Departamento de Vertebración, abandona los servicios públicos y un medio de transporte colectivo sostenible y vertebrador del territorio. El portavoz del Grupo municipal, Nicolás López, manifestaba: “RENFE debe cumplir, pero no nos sirve para nada un consejero que baja las manos y dice que no paga lo que no corresponde, máxime cuando ya está presupuestado en los presupuestos de la Comunidad Autónoma. Como si no asumiesen las administraciones muchas veces cosas que corresponden a otras. En un territorio tan desarticulado como es Aragón, vertebrar a través del ferrocarril debe ser una prioridad.”

Interventores

Por otro lado, advierten también que, basados en las experiencias de los propios usuarios, durante largos periodos los trenes han estado circulando sin interventores en muchos de sus tramos (con la consiguiente situación inadecuada y peligrosa de personas viajando sin billete, dado que no lo podían comprar). Esa situación ha hecho que se produjera un déficit que se podría haber evitado. Y el gobierno de Aragón no ha hecho nada para controlar esa situación.

También han querido proponer la exploración de nuevas vías de desarrollo en cuanto al servicio ferroviario. Exponen que RENFE no es ya la única operadora. En estos momentos, por ejemplo, los trenes Valencia-Teruel-Zaragoza tienen un buen nivel de ocupación, muy alto en fines de semana. Aún sería mejor si se RENFE hubiera cumplido con lo que tiene que hacer y se hubiera recuperado el tren de Obligación de Servicio Público Cartagena-Valencia-Teruel-Zaragoza. Un servicio fundamental para poder enlazar con recorridos hacia Bilbao, por ejemplo.

Por último, se sumarán nuevamente a las concentraciones convocadas por la plataforma Aragón No Pierdas Tu Tren, el próximo domingo 20 junio, en apeaderos y estaciones de tren aragonesas. Desde la formación han querido hacer un llamamiento a participar en las concentraciones por la defensa de un tren vertebrador y evitar el “trenicidio” en nuestra provincia y en toda la comunidad.



“Ahora más que nunca, la movilidad ciudadana es necesaria. Llamamos a la movilización, a cuantas movilizaciones se produzcan a lo largo de los próximos días precisamente para que el consejero del GA reconsidere su decisión y mantenga estas líneas”, manifiesta López.