Juan Manuel Serrano, presidente de Correos: “Si a Teruel se le dota de la conectividad necesaria, puede ser muy atractiva para atraer talento”

El presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, participó la semana pasada en Teruel en un foro de Adea en el que destacó las oportunidades que la red de esta sociedad estatal puede ofrecer a las zonas rurales, aportando su granito de arena a la lucha contra la despoblación. Correos Market, la prestación de servicios de cobro y gestiones con las administraciones, o la instalación de cajeros son algunas de las propuestas que se están poniendo ya en marcha, y asegura que llegarán otras más.

- ¿De qué manera Correos puede contribuir al desarrollo de la España rural?

- Correos está en un proceso de diversificación intenso porque desgraciadamente la carta viene a menos como todos sabemos. En ese sentido dispone de la red de distribución más potente que hay en España y de una red de oficinas sin igual; son 2.400 oficinas. Lo que tratamos es de llevar el mayor número de servicios públicos posibles a las oficinas, acercarnos a la ciudadanía para con ello facilitarle la vida y asegurar que fijamos población en el territorio.

- De alguna manera entonces para ustedes el medio rural también se ha convertido en una oportunidad, ¿no?

- Siempre ha sido una oportunidad porque la empresa tiene 305 años de historia, nunca lo ha abandonado, sino que al contrario siempre lo ha potenciado; con lo cual es verdad que dentro de nuestra diversificación vemos oportunidades y muchas están en ese entorno rural.

- Entre esas oportunidades y las posibilidades que ofrece Correos está Correos Market, ¿cómo está ayudando a los profesionales de los pueblos?

- Eso es una reflexión que hicimos hace algo más de un año. Efectivamente lo que vimos es que lo mejor que teníamos en Correos era la marca, que reconoce todo un país, un emblema para toda la ciudadanía, y la red de distribución más potente. Si eso lo uníamos al producto de calidad, al producto que saben hacer nuestros productores, nuestros artesanos que residen en el entorno rural, pues entendíamos que tenía que ser una alianza ganadora por naturaleza. Lo que nosotros aportamos es la distribución de esos productos, y ellos aportan lo mejor que tienen, que es la calidad de las materias primas y de sus elaboraciones.

- ¿Qué servicios específicos ofrece y cómo funciona en el medio rural?

- Pues funciona poniéndonos de acuerdo con los productores y viendo qué es lo que ellos saben hacer y cómo lo pueden comercializar. Nosotros llegamos al productor, analizamos su producción, da igual que estemos hablando de vinos, de aceites, de queso, y luego vemos cómo lo podemos distribuir. Nos falta un pequeño paso, que es llegar al Correos Frío, que llegará en los próximos meses, para poder distribuir alimentos perecederos también. Empezamos con los que no eran perecederos, nos pusimos de acuerdo con ellos, caso por caso, analizamos sus necesidades, y pusimos la red de distribución que llega a todos los puntos de España, y ya también a Portugal, a su disposición. Básicamente lo que hacemos es coger su producto en origen y lo entregamos al cliente final que lo compra a través de la plataforma.

- ¿Cómo va a ser ese Correos Frío?, porque entiendo que los vehículos de reparto que tienen no están adaptados y deberán hacer una inversión.

- No hace falta, hay suficiente tecnología ya en el mercado. Existen cajas refrigeradas perfectamente. Esto ha surgido como una demanda de los productores, porque muchos de ellos tienen producto perecedero como puede ser un buen queso. Lo que hicimos fue analizar las posibilidades que tenían ellos, las necesidades que tenían para poder distribuirlo, a dónde querían llegar y ponernos de acuerdo para empezar a implementar cajas frigoríficas para distribuir producto perecedero. Eso será una realidad a principios del 2022.

- ¿Qué tal está siendo acogida la oferta online?

- Nosotros hacemos un balance positivo del conjunto del Market Place y de los productos que hay en ello. De hecho ya hay más de 1.200 productores y hay más de 17.000 referencias. Lo que hemos conseguido es generar una ventana de oportunidad en un mundo global y digital facilitando la comercialización y utilizando para ello lo mejor que tenemos que es la marca Correos. Por lo tanto, con 1.200 productores ya en el marketplace y más de 17.000 referencias, tiene que ser un balance positivo necesariamente. Ahora, queda mucho recorrido, queda mucho autónomo y pyme, mucho pequeño productor que todavía necesita dar ese salto a un mundo digital y nosotros estamos dispuestos a tirar de ese carro.

- ¿Qué tal resultado está dando está teniendo ese marketplace en Teruel, tienen clientes?

- Sí. Precisamente he tenido una reunión con las organizaciones empresariales de Teruel y estamos trabajando con todo tipo de organizaciones para darles a conocer el marketplace para que ellos lo canalicen a sus asociados. Lo que hacemos es explicarles las posibilidades que presentan. Efectivamente hay productores que están vendiendo en el marketplace de la provincia de Teruel, hay producto de calidad en Teruel de sobra, no hace falta que me refiera al Jamón de Teruel, no hace falta que me refiera al aceite que se fabrica con los olivos de esta tierra. Nuestra intención es seguir creciendo y las perspectivas son buenas a medio y largo plazo.

- Están trabajando con el Gobierno de Aragón a través de convenios para llevar más cosas a las zonas rurales a través de los carteros, ¿qué tipos de servicios van a ser, porque ya están trabajando con los financieros?

- La verdad es que en este caso debo empezar reconociendo la labor del Gobierno de Aragón y la iniciativa que tuvo su presidente con el ánimo de buscar soluciones para la población de esta tierra. Y lo que nosotros hemos puesto en ese convenio, además de otras cosas, fundamentalmente es la red de oficinas para poder llevar todos los servicios administrativos, todos los trámites que se pueda del conjunto de las administraciones, local, provincial o regional de Aragón a ellas. ¿En qué se traduce esto? Se traduce en que a medio y largo plazo una persona que necesite sacarse una licencia de caza, lo puede hacer en una oficina de Correos sin tener que hacer un desplazamiento a la capital. Eso es ayudar a fijar población en el territorio y facilitarle la vida al ciudadano.

Ahora mismo estamos trabajando en los servicios bancarios. Nosotros vamos a desplegar 1.500 cajeros en toda España, de ellos vendrán 65 a la Comunidad Autónoma de Aragón y concretamente a la provincia de Teruel vendrán 10 cajeros. Una vez que tengamos esos cajeros desplegados analizaremos esos datos y veremos cómo va la apuesta, y no cerramos las puertas a que en un futuro siga creciendo.

Esto se complementa con otro servicio que ya prestan los carteros, que ahora mismo son capaces de llevar dinero en efectivo a la casa del ciudadano, que solo tiene que hacer una petición al banco a través de la app de su móvil y automáticamente el cartero lleva el efectivo que necesite. Son dos vías, no son las únicas, seguiremos trabajando en el marco de ese convenio con el Gobierno de Aragón, pero son dos vías que ejemplifican perfectamente el fin y el objetivo que persigue, que no es otro que facilitarle la vida al ciudadano fijando población al territorio.

- ¿Desde cuándo se presta ese servicio de llevar dinero a la puerta de casa?

- Lo estamos haciendo justo desde antes del verano. Fue cuando se lanzó con los clientes del Banco Santander. Lo que nosotros esperamos es que el resto de bancos se vayan incorporando paulatinamente. Habrá un salto cualitativo en el mes de enero, cuando entrarán algunas de las entidades financieras que están radicadas en Aragón, probablemente. Ahora mismo se está trabajando precisamente en ese acuerdo con las entidades financieras de Aragón.

- Lo que también ha aumentado con la pandemia es el giro postal, ¿no?

- Han aumentado los giros postales por una necesidad, evidentemente, y no solo los nacionales sino los internacionales y lo que ha pasado es que la población estaba confinada. Ha habido un cambio de paradigma que se nota en los giros postales y se nota especialmente en la paquetería. El hecho de que la población estuviera confinada ha cambiado el modelo de compras, ha cambiado el modelo de gestión de todo nuestro entorno y sí, el giro postal ha sufrido un aumento que ronda el 10%.

- ¿Dónde se ubicarán los cajeros que van a instalar, qué criterios van a seguir con estos diez que se van a colocar en la provincia de Teruel y qué ampliaciones posibles se prevén?

- En total el proyecto suma 1.500 cajeros en toda España. De 1.200 están definidas las ubicaciones, y esos entran en ciudades medias y grandes. Y hay 300 que hay que definir esa ubicación a lo largo del proyecto. Yo a lo que aspiro es que esa definición se haga en conjunto con las administraciones que, insisto, puede ser el Gobierno autonómico o la Diputación Provincial. Y ese porcentaje de cajeros sí que tiene que ir necesariamente a poblaciones donde no exista una oficina bancaria o no tengamos nosotros una solución física, un cajero, con anterioridad. Estamos hablando de poblaciones que están en la franja de 300 a 5.000 habitantes. Esa es la idea inicial. Ahora bien, estamos dispuestos a sentarnos con la Administración a ver las necesidades que nos plantea y a reconfigurarlo según vayamos viendo las necesidades de la población.

- ¿Se plantean la posibilidad de recuperar la Caja Postal?

- En nuestra mente no está eso, no figura la intención de recuperar Caja Postal. Pero entre ser un banco y facilitarle la vida al ciudadano siempre hay caminos intermedios, y entonces sí existe la figura de colaboración con las entidades financieras. Nosotros vamos más por la colaboración con entidades financieras.

- ¿Qué otras posibilidades se abren con la tecnología actual y futura para que Correos pueda llevar determinados servicios a los pueblos pequeños? ¿Qué tienen en mente?

- Ya hay muchas cosas que son una realidad, no hace falta tampoco ir muy a futuro. En el mes de agosto distribuimos entre nuestro personal de reparto 21.900 PDAs, dispositivos electrónicos, de los cuales 6.400 iban a los 6.400 carteros y carteras que tenemos en el ámbito rural. Solo en la provincia de Teruel hay 61 rutas rurales, carteros y carteras en ese ámbito. Con esa PDA, a día hoy pueden desde cobrar un recibo de la luz o del agua, cobrar una tasa del ayuntamiento a, en un futuro no muy lejano, podrán emitir un billete de Renfe. Es decir, la tecnología existe, la tecnología está, y lo único que estamos es desarrollando los servicios que tienen que albergarse en esa tecnología, en esas PDAs. Ya es una realidad, no hace falta mirar mucho al futuro.

- Eso también requiere que la tecnología sea accesible en determinados pueblos, que tengan cobertura y también una capacitación, no solo por parte del trabajador de Correos sino de los residentes, que por lo general es gente mayor.

- Absolutamente. Y ahí es donde nosotros encontramos cierta limitación. Quiero decir que nosotros somos una empresa y tenemos un margen de actuación. Evidentemente nuestro éxito estará en hacer ver esa necesidad al conjunto de las administraciones públicas y entre todos conseguir aportar cada uno nuestro granito de arena para encontrar la mejor solución. Nosotros no tenemos una solución que arregle todo el problema, pero sí tenemos los instrumentos para empezar a poner soluciones que vayan paliando el problema.

- ¿Será así más agradable la vida en los pueblos para que la gente se quede o vuelva?

- Se hará más fácil, porque yo pienso que la vida en los pueblos ya es agradable, y yo llevo a gala decir que procedo, aunque nací en Madrid, de un pueblo de Extremadura, donde tengo toda mi familia. Yo siempre he vivido agradablemente en mi pueblo y pienso seguir haciéndolo. Lo que pretendo es que sea más fácil la vida, y eso se hace acercando la administración, acercando los trámites administrativos y dando posibilidades.

- ¿La receta médica también podrá llegar a través de ustedes?

- No depende de nosotros, y las competencias de la receta médica son autonómicas. Ahí habría que tener una conversación con todas las comunidades autónomas y está más en sus manos que en las nuestras. No estamos capacitados para tomar ese tipo de decisiones. Lo que sí estamos es a disposición para hablar.

- Usted trabajó mucho tiempo en la Federación Española de Municipios y Provincias, y es consciente de que esto de la despoblación no es nuevo sino un proceso progresivo. ¿Se ha llegado demasiado tarde, se tendría que haber reaccionado antes?

- Bueno, yo puedo tener una opinión al respecto y lo que sé es que si se ha llegado un poquito tarde nunca lo es. Es decir, afortunadamente ahora está en la agenda política, ahora ocupa el primer plano, ahora el problema de la despoblación está nada menos que en el nombre de una vicepresidencia del Gobierno, y lo que hay que intentar ahora mismo es acelerar la toma de decisiones y la puesta en marcha de las soluciones. Evidentemente es un problema que no es nuevo, yo estuve quince años en la FEMP y ya desde que llegué en el año 98 ya se hablaba de que la mitad de los ayuntamientos de nuestro país estaban en riesgo de despoblación. Esto es una realidad que va más allá de estos entornos, es decir, en Madrid de donde yo vengo, hoy hay 39 municipios en la Sierra Norte, a 80 kilómetros de la Puerta del Sol, que están con el mismo problema. No es un problema solo de un territorio o de otro, es un problema global, es un problema europeo. Lo que nosotros intentamos es humildemente aportar nuestro granito de arena para ser de ayuda en la solución.

- ¿Aparte de esos diez cajeros automáticos que ha anunciado, desde Correos qué actuaciones inminentes a corto plazo tienen previsto desarrollar en la provincia?

- Seguir afianzando la posición del cartero con nuevas soluciones digitales. Eso significa seguir desarrollando servicios e implementándolos en los dispositivos electrónicos, dotar a los carteros rurales de mejor y mayor infraestructura para que puedan llegar, y eso significa conectividad. Si conectamos las oficinas que están en el entorno rural a los sistemas de Correos, para lo que hemos recurrido a los fondos Next Generation, habremos dado un salto cualitativo porque el mismo trámite administrativo que se puede realizar en una capital o en una ciudad media, se puede realizar en una pedanía de cien habitantes.

- ¿Podrá mejorarse la frecuencia del reparto en la provincia?

- Nosotros seguimos trabajando en mejorarlo todo, en mejorar la eficiencia. Lo que es cierto es que hay que tomar algunas decisiones porque nuestro volumen de cartas ha desaparecido y necesitamos reorganizar alguna parte, pero nuestro compromiso para que todas las cartas, todos los paquetes y todo lo que tenemos que llevar llegue en tiempo y forma a los usuarios, y cumplir con nuestra calidad de servicio es objetivo prioritario de la dirección.

- ¿Cuando llegó a la presidencia de Correos tenía en mente ya esta revolución orientada hacia el medio rural, o de qué manera ha influido su cercanía hacia la realidad del reto demográfico?

- La conciencia en mi caso viene desde que entré en la Federación Española de Municipios y provincias, así que viene de hace muchos años porque he trabajado quince años de la mano de todos los ayuntamientos de nuestro país y los conozco bien. Con lo cual, sabiendo los problemas de los ayuntamientos, automáticamente aquí había que poner el foco y era natural. Nosotros creemos que hemos dado un impulso a la compañía importante en este sentido, creemos que le tenemos que dar más, pero también es verdad que hay una realidad que nos obliga, y la realidad que nos obliga es que cuando yo llegué a Correos hace tres años, yo recibía para gestionar once millones de cartas al día, y a día de hoy recibo cuatro. Eso significa que tenemos que diversificar y que tenemos que encontrar nuestras oportunidades. Si en eso somos capaces de conectar las oportunidades que necesita la compañía con el entorno rural, nosotros encantados.

- Ha participado en la jornada Teruel es futuro. ¿Cree verdaderamente que Teruel tiene futuro?

- A mi juicio, cualquier territorio de España tiene futuro si puede y sabe aprovechar sus oportunidades. Yo creo que sí, pero la oportunidad hay que ir a por ella decididamente y hay que tener valentía para afrontarla. Creo que eso es lo que está haciendo Correos, afrontar un proceso de cambio sabiendo que la realidad es otra. Si a Teruel se le dota de las infraestructuras necesarias, de la conectividad necesaria, yo creo que esta provincia con la calidad de los productos que tiene puede ser muy, muy competitiva, e incluso atractiva para atraer talento. Lo que nos falta como país es abrirle los ojos a mucha gente y decirle la calidad de vida que tienen los que residen en esta tierra.