La bóveda salpicada de estrellas de la iglesia de San Pedro enaltece amores de altos vuelos

Por

Bajo la bóveda estrellada de la iglesia de San Pedro se ensalzó un año más el amor concebido como vínculo sentimental entre dos personas, pero también como el compromiso con el trabajo profesional e institucional. El Centro de Iniciativas Turísticas de Teruel (CITT) entregó este sábado las Medallas de los Amantes a 81 matrimonios por sus bodas de oro, plata o bronce en una gala que tuvo como hilo conductor un vuelo en avión con motivo de la distinción otorgada al Aeropuerto de Teruel por sus diez años de actividad. Entre los galardonados de honor se encontraba también el Cuerpo Nacional de Policía, el Alcañiz Club de Fútbol y el Instituto de Estudios Turolenses (IET), que cumplen 200, 100 y 75 años de andadura, respectivamente; el vocalista de Fórmula Quinta, Paco Pastor; y el actor Andoni Ferreño. Además, Ramoncín tuvo el privilegio de ser nombrado el primer embajador de estas distinciones.



El presidente del CITT, Antonio Santa Isabel, dio la bienvenida a todos los asistentes, a los que recordó que se han entregado más de 4.000 medallas desde hace 52 años, y agradeció la colaboración institucional que lo ha hecho posible. Y anunció la intención de la junta directiva de entregar al año que viene una nueva medalla a las parejas que acaben de sellar su unión.



La gala conducida por Chema López Juderías, “muy enfadado” porque Andoni Ferreño le hubiera privado de ser el más guapo, y Cristina Teruel comenzó con la entrega de la Medalla de Platino al Instituto de Estudios Turolenses (IET), que desde su constitución el 14 de diciembre de 1948 ha editado 1.500 publicaciones, entre las que destacan las revistas Teruel, Turia y Cabiria, así como las cartillas turolenses dedicadas a la divulgación de la cultura y la ciencia.



La presidenta del IET, Inmaculada Plaza, que recogió la medalla de manos de la alcaldesa, Emma Buj, definió el amor como el esmero con el que se trabaja una obra y mostró la disposición de los empleados y colaboradores para seguir escribiendo nuevos capítulos de la misma.

Los actores Jesús Calvo y Mercedes Mollá, en los papeles de un molesto pasajero de avión y de una inexperta auxiliar de vuelo, pusieron la nota de humor a la gala. Esta última bromeó con el director del Aeropuerto de Teruel, Alejandro Ibrahim, al que espetó: “Tiene pinta de no haber visto un avión en su vida”.



Ibrahim recogió la Medalla de Bronce que le entregó la diputada delegada de Turismo, Marta Sancho, por los diez años de operaciones de la plataforma aeroportuaria, que se ha convertido en el mayor centro de estacionamiento, mantenimiento (MRO) y reciclado de aeronaves de la mano de Tarmac Aragón.



“Hasta ahora hemos conquistado con mucho amor el cielo y ahora vamos a conquistar el espacio”, dijo el director en referencia a las nuevas actividades que albergan las instalaciones, como las pruebas de los motores cohete del Miura 1 que realiza PLD Space.

El Cuerpo Nacional de Policía cumplió el 13 de enero su bicentenario, pero en la memoria reciente de los turolenses ha quedado su actuación en las labores de desalojo y atención a las víctimas del derrumbe de la calle San Francisco.



El jefe superior de Policía de Aragón, Florentino Martín, acompañó al comisario provincial de la Policía Nacional de Teruel, Fernando Mencía, a recoger la Placa Conmemorativa otorgada por el CITT y que entregó la alcaldesa, Emma Buj.



Mencía dijo que estas medallas reconocen “el amor en el más amplio sentido y que, si es mutuo, nos lleva a la seguridad colectiva”. Añadió que con su labor contribuyen a crear una sociedad más justa y destacó las servicios humanitarios que también prestan los agentes, que sienten el respeto y el cariño de la ciudadanía turolense. Por último, recordó a los policías fallecidos en acto de servicio, “una entrega de amor sublime a la patria y a la profesión”. Canciones de amor

La música de la Extraordinari Band de Carolina Ferrer, Francho Gallego y Jesús Bellosta no fue la única que sonó este sábado en la iglesia de San Pedro. El vocalista de Fórmula Quinta, Paco Pastor, que acudió con Milagros Moreno a Teruel para recoger la medalla de oro por sus 50 años de matrimonio, cantó sobre el escenario dos de las canciones más reconocidas del grupo madrileño, que en 2017 también fue galardonado por el CITT: Tengo tu amor y Cuéntame. El cantante se llevó la ovación de todos los asistentes.



A la pregunta de cómo había sido estar casado con Paco, Milagros dijo que “todo tranquilo, ha sido un buen padre y un buen abuelo”, a lo que él replicó en tono de humor “cómo se nota que hay gente delante”.



El CITT también otorgó una Placa Conmemorativa al Alcañiz CF por su centenario, que recogió en nombre de la junta directiva Inmaculada Andreu, quien aseguró que los valores del deporte han presidido la historia del club. Afirmó también que era “un honor y un orgullo” sumarse a la tradición de las Medallas de Los Amantes.



Andoni Ferreño, merecedor de una medalla de plata por su trayectoria profesional, aseguró que “lo peor que le pasa a un actor es hacer de sí mismo” y admitió que no había recibido muchos premios pero que este “le venía muy bien” para celebrar sus 32 años de casado y 6 de noviazgo con Paula. “Ha merecido la pena compartir con mi mujer tanta vida”, concluyó.



La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, clausuró el acto dando las gracias al CITT, con el que se comprometió a seguir colaborando “para innovar en la forma y en el fondo” de la gala. También dio la enhorabuena a todas las personas galardonadas y, como vicepresidenta del Consorcio del Aeropuerto de Teruel, quiso destacar que “el modelo de éxito del aeropuerto es un éxito colectivo al que ha contribuido especialmente Alejandro Ibrahim”.



También bromeó con la idea de empadronar en Teruel a Ramoncín, nuevo embajador de las Medallas de Los Amantes., a Paco Pastor y a Andoni Ferreño.



Además de la alcaldesa, el presidente del CITT, Antonio Santa Isabel, y los miembros de la junta Fernando Guillén y Silvia Lacárcel; el presidente de la Comarca Comunidad de Teruel, José Herrero; la vicepresidenta de la Diputación, Beatriz Martín; el director de Caja Rural de Teruel, David Gutiérrez; y Ramoncín fueron los encargados de entregar las 81 medallas: 40 de oro, 37 de plata y 4 de bronce. Las parejas que llegaron a Teruel desde más lejos lo hicieron de ciudades como Las Palmas de Gran Canaria y Melilla.



Entre los matrimonios galardonados, Manuel Massó, nacido en Albacete pero residente en Teruel desde 1968, admitió que la idea de recibir la medalla de oro por sus 50 años de matrimonio con Guadalupe Gómez “fue cosa de la mujer”.



Pili Lázaro quiso honrar a Vicente Vizcaíno, un almeriense que llegó a Teruel en 1993 y con el que lleva casada 25 años, con una medalla de Los Amantes, símbolo de la ciudad en la que nacieron sus hijos, David y Rubén.



La pareja formada por José Miguel Meléndez, miembro de la junta del CITT, y la vallisoletana Estrella Muñoz esperaba que este fuera un fin de semana especial, pero admitió que lo había sido mucho más por la gente con la que lo habían compartido.



Ramoncín, hermanado con los turolenses



El CITT nombró por primera vez a un embajador de las Medallas de Los Amantes, un honor que recayó en el cantante, actor, escritor y presentador Ramoncín, quien aseguró que todo lo que le ocurre en Teruel es “abrumador” y que hará “todo lo posible para estar a la altura de este reconocimiento, generoso e inesperado, como turolense que soy”.



Sus noches en la hoguera como caballero templario en Las Bodas de Isabel le han permitido contar en la capital con un buen número de amigos, con los que se siente hermanado.



Ramoncín dijo que era “un honor formar parte de esta familia y tener tantos amigos y sentirme tan de aquí como si hubiera venido toda la vida” y añadió que era un punky que “antes corría delante de la policía con la que ahora comparto asientos”.



Aprovechó su discurso para mostrarse aterrado por las guerras de Ucrania y Gaza “y gritar que hace falta paz y cordura inmediatamente”.