La Diputación aprueba que sea Tragsa la que acondicione la Cuesta de los Gitanos de Teruel

Tragsa acometerá el acondicionamiento de la Cuesta de los Gitanos de Teruel, tras aprobarse en el pleno ordinario celebrado este miércoles la realización de un convenio con el Ayuntamiento de Teruel para posibilitar que sea esta empresa pública la que acometa los trabajos. El presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, justificó que se trata de un acceso a la ciudad “muy necesario”. La actuación es muy demandada en la capital y quedó desierta cuando salió a concurso público, lo que es precisamente una condición para que la Diputación haga la cesión al Ayuntamiento de Tragsa y sea esta empresa pública la que ejecute los trabajos por un importe de 694.000 euros.

Por otro lado, en el pleno se aprobó una modificación presupuestaria por valor de 541.000 euros y la partida principal, de 235.000 euros, fue para la construcción de una escollera con carácter de emergencia en la carretera que une Aliaga con Pitarque.

Otro de los temas fue el traspaso de 13.285 euros a San Agustín y Olba procedentes del Gobierno de España para paliar los daños de los incendios de 2023. Una cuantía que Juste calificó de escasa en la rueda de prensa, ya que asciende a 11.800 euros para Olba y 1.476 para San Agustín: “Me parece muy poco”, dijo el presidente, lamentando que el Estado sólo pueda colaborar con una partida así en un incendio de tal calibre.

En el pleno se habló del periodo medio de pago por parte de la institución, que está en 8,88 días, algo que a juicio del responsable de la institución es una “media muy ágil”. Además, se adoptó el acuerdo de comprar un local en Alcañiz destinado a archivo por valor de 100.000 euros. El presidente detalló en la rueda de prensa que se trata de un espacio situado justo debajo de las actuales oficinas de la institución y que será adquirio junto con la Comarca del Bajo Aragón, que a su vez ubicará allí las dependencias vinculadas a Servicios Sociales.

Se respaldó a su vez un suplemento de crédito de 3.000 euros para la Denominación de Origen Melocotón de Calanda que responde a la celebración de su 25 aniversario. Estos 3.000 euros se suman a los 10.000 que la institución provincial aporta a cada una de las denominaciones de origen para su promoción y desarrollo.

En Agricultura, la DPT incorpora una partida de 35.000 euros para la formalización de un convenio con Cereales Teruel para realizar quince encuentros presenciales en zonas rurales con el fin de fomentar un aprendizaje participativo.

En materia deportiva, la modificación contempla un suplemento presupuestario de 13.000 euros de la partida dedicada a patrocinios deportivos con el fin de formalizar un contrato de patrocinio por importe de 6.000 euros con la organización del VI Rally de Teruel – Ciudad Mudéjar 2024 que se celebra en próximas fechas. Los 7.000 euros restantes quedarán para atender posibles patrocinios de eventos que se realicen en lo que queda de año. Se incluye a su vez un convenio con Woman Cycling Days por 8.000 euros.

Plan para emergencias

Teruel Existe presentó una moción, que salió adelante con el apoyo de todos los grupos, para instar a las diferentes administraciones implicada a crear un plan coordinado y una política hidrológica, que principalmente tienen que estar destinados a tomar medidas preventivas porque, como apuntó en la rueda de prensa la vicepresidenta, Beatriz Martín, cuando ocurren los desastres naturales se establecen las medidas oportunas, pero “es necesario que haya una limpieza de los barrancos y los diques para evitar estas avenidas”.

El encargado de defenderla fue el diputado Antonio Abad, quien destacó la importancia de analizar los modelos meteorológicos de cara a tomar medidas previas y también planteó la necesidad de contar con medidas de financiación suficientes para asumir los daños causados.

El más crítico con esta propuesta fue el Partido Socialista, que la apoyó aunque la calificó de “brindis al sol” porque afecta a muchas administraciones que no son la Diputación. Plantearon la inclusión de una enmienda para la creación de un fondo de emergencias por catástrofes naturales en la DPT que tenga siempre recursos y capacidad para “reaccionar pronto” en el arreglo de carreteras y caminos. “La idea es meter cada año un dinero y que no se agote” sino que se mantenga en el tiempo, relató Polo. La enmienda no fue aceptada por TE, que remitieron a que ya existe un fondo de contingencias para atender estas situaciones de emergencia.

Juste destacó en la rueda de prensa los numerosos “problemas” que hay con las confederaciones, y aseguró que “no tiene sentido que los ríos no se limpien y que no se hagan diques que impidan el arrastre de material”. Vaticinó que, si no se toman medidas, cada tormenta que llegue ­–“y cada vez serán más numerosas”, alertó– producirá los mismos desastres. Precisamente el portavoz popular, Miguel Ángel Navarro incidió en que es la situación de los cauces la que hace que cualquier tormenta derive en situaciones problemáticas. El PAR apoyó la propuesta e informó de que se han recibido solicitudes para la reparación de caminos a causa de las tormentas de 54 pueblos.

Información de migrantes

TE planteó una propuesta, que salió adelante con el apoyo de TE, PP y PAR y el voto en contra del PSOE, en la que insta a mejorar la coordinación entre las diferentes administraciones y ampliar la información con respecto a la llegada de personas migrantes. Según argumentó Martín, en Mora se generó “una situación de incertidumbre por falta de información”. Por ese motivo, solicitan a la Delegación del Gobierno una mejor coordinación con las entidades implicadas e informar a la ciudadanía de las acciones que se van a realizar para “evitar ese miedo y rechazo que se produjo por la falta de información”, que llevó consigo “el origen de bulos”. También la diputada de Bienestar Social, Beatriz Redón incidió durante el pleno en que había que trabajar para evitar que se generen este tipo de situaciones de “odio”.

El PAR apoyó la moción sobre la emigración porque “se ha echado de menos más información”, aunque Samper argumentó que llega un poco tarde. Además desde las filas aragonesistas recordaron que en Mora no se ha producido ningún tipo de problema ni incidente y reprocharon a TE no haberse puesto en contacto con este Ayuntamiento “para ver qué necesidades tiene y venir aquí con propuestas concretas”, dijo Samper, quien les recordó que son “equipo de gobierno” y deben actuar como tal.

El PSOE valoró “muy negativamente a nivel político” una propuesta en la que se posicionó en contra porque, argumentaron, se cumplieron todos los protocolos a seguir, “como se ha hecho siempre, lo que ocurre es que los partidos ahora están escorando hacia las posiciones de Vox”. Indicó que hasta ahora todos los partidos ponían su granito de arena con estos refugiados, pero “ahora está Vox que condiciona todo”, dijo, para añadir que “los racistas y los fascistas” están presentes en la sociedad actual, “con el blanqueo del PP”.

Desde el PP la portavoz adjunta Yolanda Sevilla defendió “una política migratoria de Estado”, para lo que es necesario el consenso entre las Comunidades Autónomas, recordó. La diputada lamentó cómo se desarrolló el proceso de llegada a Mora de los malienses e incidió en la necesidad de trabajar en equipo para mejorar la atención a los migrantes y la información recibida por la población.