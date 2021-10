La Noche de Ánimas de Teruel servirá de recuerdo a los fallecidos durante la pandemia

Por

El Ayuntamiento de Teruel, en colaboración con el grupo de música tradicional Santa Cecilia, el trío Lugh, la AECC y la Federación de Asociaciones de Las Bodas de Isabel de Segura, recuperan la Noche de Ánimas tras el parón obligado en 2020 a causa de la pandemia con la intención de rendir homenaje a las personas fallecidas, especialmente a las que no pudieron ser despedidas por la crisis sanitaria.



El acto central tendrá lugar el 1 de noviembre a las 19:00 horas en la plaza de la Marquesa y con aforo limitado. Los asistentes deberán llevar una capa con capucha, preferiblemente blanca, y calzado oscuro, explicaron desde la organización.



Con anterioridad, el miércoles 27 de octubre también a las 19:00 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento de Teruel, la psicooncóloga de la AECC en Teruel Montse García ofrecerá la charla Transitando el duelo: del dolor a la gratitud.



El concejal de Fiestas, Javier Domingo, explicó que han querido retomar la Noche de Ánimas que el año pasado no pudo celebrarse y adaptarla a la situación sanitaria. Por eso, el programa prescinde de la procesión por el Centro Histórico y se ciñe a “un acto sencillo, que sirva de recuerdo de las personas que hemos perdido, no solo en este tiempo de pandemia sino a lo largo de nuestra vida”, dijo.



Se trata de la tercera edición de un evento que nació con el objetivo de mantener las señas de identidad de la ciudad y que, dadas las especiales circunstancias, prescinde también de las representaciones teatralizadas. Música y lectura

José Manuel Alba, miembro de Lugh y del grupo de música tradicional Santa Cecilia, indicó que la puesta en escena, que estará acompañada de piezas musicales e iluminación, incluirá la lectura musicalizada por parte de Jesús Cuesta de la leyenda El sonido de las almas, escrita expresamente para esta celebración por José Baldó. El acto finalizará con un minuto de silencio y una reflexión a cargo de la AECC.



Alba coincidió con Domingo en señalar que “merece la pena recuperar esta actividad porque el recuerdo de las personas fallecidas forma parte de nuestra tradición”.



Para el acto del 1 de noviembre se utilizará el escenario instalado en la plaza de la Marquesa con motivo del ciclo Teruel a todo jazz.



El presidente de la Federación de Asociaciones Las Bodas de Isabel, Fran Martín, indicó que, tras el parón obligado por la pandemia, es necesario recuperar las tradiciones.



En su opinión, la Noche de Ánimas que se celebra en Teruel “no banaliza la idea de la muerte y es, sobre todo, un acto de respeto a las personas que han fallecido”.



“En esta época en la que todos hemos tenido tanta muerte alrededor, queremos que esta actividad sea un homenaje desde el máximo respeto”, añadió.



La Federación reducirá el número de participantes en la Noche de Ánimas al no celebrarse el habitual desfile por las calles del centro y será un grupo reducido el que acceda a la plaza de la Marquesa para acompañar en el escenario a los grupos musicales, explicó Martín. Afrontar el duelo

La psicooncóloga de la Asociación Española Contra el Cáncer en Teruel (AECC) especializada en duelo. Montse García, ofrecerá el próximo miércoles 27 de octubre la charla Transitando el duelo: del dolor a la gratitud en el salón de actos del Ayuntamiento de Teruel en la que ofrecerá herramientas para gestionar la respuesta emocional ante la experiencia de una pérdida.



La AECC había participado previamente en la Noche de Ánimas con actividades psicoeducativas en la que se abordaba la muerte y el proceso de duelo en un coloquio desarrollado tras la proyección de películas como Coco y Un monstruo viene a verme. En esta ocasión, la asociación ha querido centrarse en los dolientes y en ofrecerles herramientas para afrontar la pérdida “porque la atención psicológica al duelo es deficitaria”. “Tampoco es frecuente hablar sobre la muerte, lo que dificulta la elaboración del duelo”, añadió la psicóloga.



García explicó que la situación generada por la pandemia ha dificultado más si cabe estos procesos porque, sobre todo en los primeros momentos de la pandemia, muchas personas fallecieron solas o con un único acompañante, y sus familiares y amigos no tuvieron la oportunidad de despedirse.



Argumentó que, en el caso de las enfermedades oncológicas “el tiempo es un regalo”, dado que “permite que los afectados y sus allegados puedan pedirse perdón, darse las gracias o decir te quiero”. “En muchos casos durante los últimos meses, con las personas fallecidas por covid-19 u otras enfermedades, no ha habido este tiempo, lo que ha complicado los duelos porque ha faltado la despedida y los actos sociales que conlleva, como la reunión en los tanatorios o los actos religiosos posteriores”, argumentó García.



La psicooncóloga explicó que la AECC ofrece atención psicológica gratuita en los procesos de duelo, “un recurso específico que no existe en otras enfermedades”.