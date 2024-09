La subida por la Glorieta continuará cortada al tráfico

El corte del carril de subida de la ronda de la Glorieta continuará durante un tiempo más porque siguen los trabajos en la zona, retirando el mortero sobre el que se situaban las placas del muro que sostiene el tramo de escaleras que conecta con el paseo del Óvalo y que se precipitaron al suelo en la noche del pasado 13 de junio sin causar daños personales.

Mientras, se sigue trabajando en buscar una solución a este revestimiento junto al acceso a la primera planta del parquin público de la Glorieta.

El concejal de Infraestructuras, Juan Carlos Cruzado, reconoció este lunes que la solución “es complicada” porque los hierros estaban oxidados. Las barillas que actuaban de armadura para el mortero y como soporte de las placas no ha resultado ser una solución adecuada para ese tipo de placas de piedra caliza. Como el hierro de las barillas no estaba protegido, se ha oxidado, con el paso del tiempo y la humedad del ambiente. La piedra de las placas no es impermeable y estas no estaban bien sujetas a la pared ni con el mortero ni con las barillas.

Los trabajos de mantenimiento que había hecho el Ayuntamiento meses atrás consistió en el rejuntado y no se podía comprobar que por dentro esas piezas estaban oxidadas “El detalle constructivo no era el mejor”, comentó el concejal.