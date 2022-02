Lambán dice que su Gobierno "comparte objetivos" con los turolenses que se manifestaron por una mejor sanidad

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha manifestado que el Ejecutivo que lidera “comparte los mismos objetivos” que los turolenses que se manifestaron el pasado sábado en la capital: mejorar la asistencia sanitaria. “Desde el más absoluto respeto a la crítica -ha proseguido-, en el Gobierno de Aragón se trabaja por tener la mejor sanidad de España, como ya la hemos tenido, y la queremos volver a tener”, ha puntualizado Lambán.



El presidente ha realizado estas declaraciones durante la visita que ha realizado junto a la consejera de Sanidad, Sira Repollés, al centro de salud de La Almozara, en Zaragoza, uno de los puntos de vacunación frente al covid-19 más activo en Aragón.

En relación con la manifestación de Teruel, el presidente aragonés reiteró su respeto a la movilización, pero recordó que “hay coincidencia absoluta en el Gobierno con los motivos” de la concentración. “Desde el Ejecutivo tenemos marcado el objetivo de tener la mejor sanidad de España, como ya la hemos tenido y queremos seguir teniendo”, dijo.

En este sentido, Lambán recordó que el Gobierno aragonés que preside ha dedicado hasta el momento 640 millones a la sanidad, “un incremento del 40%” sobre las cifras que había al llegar al Pignatelli. También ha puntualizado que “se han ido recuperando las plazas suprimidas en Atención Primaria y en este momento Aragón tiene el índice de profesionales sanitario por habitante más alto de toda España, exactamente tiene 4,1 profesional por cada mil habitantes cuando la media española es de 3,4”.

Esfuerzo

Abundando en la cuestión, Lambán ha explicado que el esfuerzo que se está haciendo en Teruel “es mayor que en el de las otras dos provincias aragonesas: en Teruel se están construyendo dos nuevos hospitales, se ha invertido en centros de salud y si el ratio de pacientes por médico es de mil quinientos por médico, en Teruel es justamente la mitad, es la ratio más baja de todo Aragón. Por lo tanto, los manifestantes de Teruel pueden estar tranquilos porque tienen un Gobierno absolutamente sintonizado con su preocupación hasta tal punto que es la provincia donde más inversiones se están realzando y donde las ratios medico-pacientes son las mejores de Aragon y del conjunto de España”, recalcó el jefe del Ejecutivo.

Transporte sanitario

En cuanto a la preocupación por la situación del transporte sanitario, el presidente reconoció que “tanto la consejera de Sanidad como yo ya no sabemos cómo decirlo más claro: de momento no se ha suprimido nada porque estamos con el sistema vigente desde hace unos años y así seguirá hasta septiembre, luego, para empezar, no hemos suprimido nada”.

Añadió Lambán a este respecto que “se está trabajando en un nuevo pliego de condiciones en el que no se suprimirá ninguna ambulancia de los pueblos que ahora mismo la tienen”. El presidente recalcó en este sentido que “se va a incorporar el transporte con helicóptero en servicio de 24 horas, con helipuertos en cada de las 33 comarcas y con todo esto, espero que se nos crea ya de una vez porque los hechos no nos desmienten en absoluto.”