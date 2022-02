Profesionales de Enfermería y Fisioterapia de Teruel denuncian el deterioro de la Atención Primaria

Los enfermeros y fisioterapeutas turolenses se concentraron este jueves por la mañana ante el centro de salud Teruel Ensanche de la capital, sumándose a la convocatoria del sindicato SATSE que se realizó en todas las capitales de provincia españolas para denunciar la sobrecarga que sufre la atención primaria y para reclamar más personal para poder dar a la población la asistencia que necesita.

La delegada de SATSE en Teruel Rosa Ramo fue la encargada de leer el manifiesto en el que se advertía del “grave deterioro de nuestro Sistema Sanitario”, así como la temporalidad y precariedad que sufren estos profesionales.

El colectivo exigía “soluciones y mejoras a la grave precariedad en Atención Primaria y que la pandemia ha agudizado hasta límites ya insoportables”.

“Somos profesionales, no héroes, que nos hemos enfrentado a un nuevo virus devastador y que, dos años después seguimos acudiendo a nuestro centro sanitario o sociosanitario para que ni una sola persona quede desatendida, pese a que siguen faltando medios y recursos”, destacaron.

Por ello, los profesionales, aseguraron que “ha llegado el momento de alzar la voz y porque, solo juntos, podremos salvar la Atención Primaria”.

Dificultades

Ramo señaló que en Teruel, como en el conjunto de Aragón la principal dificultad es la falta de plantilla. “Veníamos ya de una situación precaria, un sistema sanitario roto con falta de profesionales y con la pandemia se ha puesto de manifiesto todo esto”, lamentó la representante de las enfermeras turolenses.

“Los profesionales que tenemos están saturados. La mayoría de ellos han tenido muchísimas agresiones porque el sistema está tan sobrecargado y tan tensionado que los usuarios con quien la pagan es con el primero que está en la línea”, comentó.

Rosa Ramo recordó también los resultados de la reciente encuesta que hizo SATSE a los enfermeros que mostró que siete de cada diez enfermeras sufren burnout o síndrome del profesional quemado; nueve de cada diez tienen ansiedad y el resto sufren estrés, miedo o angustia.

Sobre la situación concreta de Teruel, la representante sindical recordó que en la pandemia se reforzó el personal pero que en octubre se acabaron los contratos y entonces llegó la siguiente ola y no tenían gente. “No han podido conciliar su vida laboral y familiar, no han podido cogerse días, no han podido cuidar a sus familiares cuando han estado con el covid”, detalló.

Asimismo, Ramo aseguró que tanto en Teruel como en todo Aragón se ha sufrido más esta falta de personal que en otros territorios “porque ha habido contratos mucho mejores en otras comunidades y la gente se ha ido”.

Soluciones

Como solución a esta situación, la delegada de SATSE defendió las medidas que propusieron desde esta organización pero sobre las que lamentó que la Administración “no ha hecho caso”.

Rosa Ramo recordó que se ha planteado una ley de ratios, una ley de seguridad del paciente que llevaron al Congreso a través de una iniciativa popular apoyada con 700.000 firmas para que se aprobase el número de pacientes máximos que tenía que llevar una enfermera. “Así conseguiríamos una calidad mejor para el paciente porque hay estudios hechos que muestran que cuanto más aumenta el número de pacientes por enfermera hay más riesgos, complicaciones e, incluso, la muerte y en Europa estamos a la cola, somos de los últimos”, aseguró.

De aplicarse esta medida, en Aragón serían necesarias unas 2.000 enfermeras más, según la estimación realizada por SATSE. “Eso supone un coste que las Administraciones no están dispuestas a hacer”, señaló Ramo como razón por la que no se ha aplicado esta propuesta.

La delegada sindical aseguró que se van a continuar las movilizaciones, que ya empezaron en noviembre, durante este primer trimestre del año y si no consiguen ser escuchadas podrían ir a la huelga.