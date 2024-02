Las Cortes de Aragón aprueban por unanimidad otra iniciativa de PP-Vox sobre las ayudas al funcionamiento

Las Cortes de Aragón volvieron a votar este jueves una iniciativa parlamentaria, en esta ocasión de PP y Vox, que insta al Gobierno central a aplicar las ayudas al funcionamiento empresarial en la provincia de Teruel en su máxima intensidad, es decir, el 20% de los costes laborales, puesto que ahora apenas llegan al 2%. La propuesta salió adelante por unanimidad, después de que el día anterior en el Congreso de los Diputados el PSOE se abstuviese en una iniciativa similar presentada por los populares.

A comienzos de este mes el pleno del Parlamento aragonés ya aprobó una Proposición no de Ley, en esa ocasión presentada por el grupo Aragón-Teruel Existe, que también salió prácticamente por mayoría, con la salvedad de que IU se desmarcó de dos puntos en la votación. Ayer, en la Comisión de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, todos la apoyaron tal cual fue presentada por el PP y Vox sin pretender introducir enmiendas.

La Proposición no de Ley aprobada pide al Ejecutivo autonómico que inste al Gobierno de España “a que las ayudas al funcionamiento recogidas en las directrices sobre la concesión de ayudas regionales se aumenten hasta el 20%, de forma que exista un incentivo real que permita el desarrollo económico y social de los territorios que sufren el fenómeno de la despoblación”.

Los posicionamientos que suscitó la propuesta no aportaron nada nuevo sobre el debate político que existe en torno a este asunto, en el que PP y Vox incidieron en criticar al Gobierno de Pedro Sánchez porque se está perdiendo una oportunidad al no aplicar estas ayudas en su máxima intensidad, mientras que el PSOE recordó que fueron ellos quienes las consiguieron y que ahora se trata de conseguir mejorarlas, algo en lo que no se implica el Gobierno de Aragón.

Enfrentamientos

En medio de este debate, el portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte, instó a los partidos mayoritarios a que dejen de utilizar este tema para sus enfrentamientos políticos y trabajen con sus correligionarios en Madrid para conseguirlo. A ello se refirió también en una rueda de prensa que ofreció por la mañana, al igual que hizo el diputado del PP, Juan Carlos Gracia Suso, para criticar lo ocurrido el día anterior en el Congreso cuando el PSOE se abstuvo en la votación de una iniciativa similar.

Gracia Suso llegó a afirmar en la comisión que el PSOE había cambiado de opinión por miedo, tras la rueda de prensa que ofreció él por la mañana, extremo que negó el portavoz socialista, Darío Villagrasa, y que provocó carcajadas en la bancada de este grupo.

El diputado popular por Teruel fue el encargado de defender la iniciativa, mientras que Carmen Rouco lo hizo por Vox. Gracia Suso dijo que estas ayudas son “la mejor medida” que puede aplicarse en las provincias de Teruel, Cuenca y Soria, al tratarse del porcentaje que fue autorizado por la UE.

El parlamentario lamentó que mientras Europa brindaba esta oportunidad, España no la utilizase pese a ser la “única medida que realmente puede salvar” a los territorios más despoblados. Cuestionó por otra parte el Plan de 130 medidas frente al reto demográfico y consideró que había que lanzar un mensaje de “unanimidad” desde las Cortes al Gobierno de España, como así resultó de la votación.

Carmen Rouco añadió que se estaba desaprovechando una “ocasión de oro” y que había que intentar llevar hasta el máximo estas ayudas porque no se puede “desperdiciar la oportunidad”.

Debate trampa

El portavoz socialista, Darío Villagrasa, dijo que se trataba de un “debate trampa” en el que no iban a caer, puesto que estas ayudas “nacieron bajo gobiernos presididos por el Partido Socialista”. Pidió a las formaciones que sustentan al Gobierno de coalición que hablen menos mal de Pedro Sánchez, y que por el contrario “trabajen con el presidente de España” desde el Ejecutivo aragonés.

El portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte, pidió que detrás de la reivindicación ante Madrid haya “persistencia e insistencia”, y recordó que la normativa europea permite extrapolar esas ayudas a territorios colindantes como Daroca, Belchite, Aranda y la Ribera Baja del Ebro.

Joaquín Palacín (CHA) argumentó que son ayudas específicas para los territorios más afectados por la despoblación como son las tres provincias a las que se aplican, y que “no se puede desaprovechar esa oportunidad” de la Unión Europea porque lo que se está aportando es “ridículo”. Andoni Corrales (CHA) apoyó la iniciativa aunque con “peros”, y pidió a los partidos que sustentan al Gobierno que “levanten los teléfonos” y hablen con Madrid.