Las Cortes de Aragón vuelven a pedir que se aplique el máximo de las ayudas al funcionamiento

El pleno de las Cortes de Aragón volvió a pedir este miércoles al Estado que aplique las ayudas al funcionamiento de las empresas de Teruel en los porcentajes máximos que permite la Comisión Europea. La Proposición no de Ley presentada en esta ocasión por los grupos parlamentarios del Partido Popular y de Vox salió adelante sin ningún voto en contra, al apoyarla todas las formaciones con la excepción de Izquierda Unida, que se abstuvo. El debate de la iniciativa puso en evidencia una vez más la dificultad de lanzar un mensaje contundente y unitario al Estado por parte de todo el arco parlamentario aragonés a causa de la confrontación política existente.

La propuesta, que también reclama recuperar la tarifa plana para nuevos autónomos desde enero de este año, salió adelante con la incorporación de una enmienda in voce presentada por Chunta Aragonesista, en el mismo sentido de la que propuso en Madrid esta formación cuando se votó una iniciativa similar del PP en el Congreso y en la que se abstuvo el PSOE.

En el Parlamento aragonés los socialistas presentaron una enmienda de adición, que no fue admitida por los grupos proponentes, si bien en la votación el PSOE acabó apoyándola al igual que hizo en febrero cuando el pleno de las Cortes también aprobó otra PNL ˆen el mismo sentido defendida entonces por Aragón Teruel Existe. En aquella ocasión Izquierda Unida también optó por abstenerse.

Debate

El debate de la iniciativa presentada por PP y Vox volvió a ser recurrente, desde el posicionamiento de unos partidos que gobiernan en la Comunidad Autónoma mientras que en Madrid se sitúan en la oposición. Por su parte, el PSOE la apoyó en Aragón, mientras que se abstuvo a nivel estatal donde gobiernan, después de que lo hicieran así en la Comisión de Reto Demográfico del Congreso celebrada en febrero, a diferencia de lo que hizo el portavoz de Sumar, Jorge Pueyo (CHA), que la apoyó.

Dentro de Sumar en el Congreso, que a su vez gobierna en coalición con el PSOE, está IU, que en cambio en las dos iniciativas que se han votado este año en el pleno del Parlamento aragonés se ha desmarcado total o parcialmente.

Las diferencias políticas volvieron a evidenciar en el debate de esta nueva iniciativa en el pleno de las Cortes la ausencia de un mensaje contundente desde Aragón, a pesar de que salió adelante sin ningún voto en contra. La imagen que se transmitió es de falta de unidad para hacerse escuchar en Madrid, que es lo que reclaman las organizaciones empresariales de las provincias de Teruel, Cuenca y Soria, que son las beneficiarias de este tipo de ayudas por ser los territorios con una densidad demográfica por debajo de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.

Al igual que pasó en el Congreso, PP y Vox admitieron una enmienda in voce de CHA para incluirla en la PNL con la finalidad de que las mismas no diferencien entre nuevas contrataciones y las ya existentes. Lo que no admitieron los grupos proponentes fue la enmienda de adición del PSOE, que según explicó la diputada socialista Marta Gastón tenía una finalidad técnica, pedir que esas ayudas vengan recogidas en el decreto de prórroga presupuestaria al no haberse podido aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2024.

Porcentajes máximos

Los grupos que están en el Gobierno en Aragón y en la oposición en Madrid, incidieron durante el debate en que debe aplicarse lo autorizado por la Comisión Europea, que estableció que las ayudas pueden ser de hasta un 20% de los costes laborales. En cambio lo que se está aplicando ahora desde el Estado son diferentes porcentajes hasta un máximo del 20%, pero no sobre el total de los costes laborales, sino de las cuotas de contingencias comunes de la Seguridad Social. Los grupos proponentes recordaron que eso apenas supone un 1% de los costes laborales. Durante el debate de la iniciativa se puso de manifiesto que algún portavoz no entendía esa diferencia porcentual, puesto que no es lo mismo aplicar las ayudas sobre los costes laborales hasta el 20% permitido por Europa al tratarse de ayudas de Estado que deben aplicar los gobiernos nacionales, que sobre las contingencias comunes, puesto que el porcentaje es muy inferior.

La PNL de PP y Vox aprobada en las Cortes de Aragón insta al Ejecutivo de la Comunidad Autónoma a que a su vez pida al Gobierno central tanto la recuperación de las ayudas a nuevos autónomos, consistentes en una tarifa plana y que se ha perdido al no haberse aprobado los Presupuestos Generales del Estado para 2024, y a incrementar las ayudas a las empresas al máximo permitido.

El primer punto de la iniciativa que se trasladará al Gobierno central reclama “recuperar el régimen especial para autónomos aplicable a Teruel, que permitía una tarifa plana de 80 euros durante tres años, con independencia de los ingresos anuales del autónomo en cuestión”.

El segundo punto demanda “implementar de forma urgente e inmediata las ayudas al funcionamiento en la provincia de Teruel, estableciendo reducciones en los costes laborales de hasta el 20% permitido por la UE”.

Tercer punto

Además, en su tercer punto pide “hacer extensivas estas ayudas tanto a la actividad por cuenta ajena como propia, garantizando la equidad entre trabajadores autónomos y empresas”.

En un cuarto punto se demanda “mantener estas ayudas de manera permanente en los sucesivos Presupuestos Generales del Estado, para contribuir decisivamente a la lucha contra la despoblación en la provincia de Teruel”. Por último se añade la enmienda in voce presentada por el portavoz de CHA, José Luis Soro, en el mismo sentido que la que se incorporó a la iniciativa de los populares cuando se votó en el Congreso, de forma que estas ayudas beneficien al conjunto de la actividad económica, con independencia de que se trate de nuevas contrataciones o de contratos ya existentes.

El diputado Juan Carlos Gracia Suso (PP) pidió que frente a “tantos planes, estudios y fotos” se apliquen de verdad soluciones efectivas como son estas ayudas siempre que supongan el 20% de los costes laborales de las empresas, porque son “la mejor herramienta para atraer empleo y riqueza al territorio”. David Arranz (Vox) añadió que aplicarlas en su máxima intensidad era “fundamental” para la supervivencia del tejido económico.

Marta Gastón (PSOE) dijo que siempre estarán por trabajar en implementar las ayudas; Tomás Guitarte (Teruel Existe) pidió que se regulen por ley y apeló a los socialistas a que presionen en Madrid; José Luis Soro (CHA) incidió también en regularlo por ley; Alberto Izquierdo (PAR) criticó la falta de apoyo del Estado y advirtió que mandar mensajes contradictorios confunde a la gente; y Álvaro Sanz (IU) abogó por dirigir la medida hacia donde es necesaria y generar las condiciones de vida efectivas para que la actividad productiva pueda desarrollarse.