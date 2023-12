El compromiso con la Carta Magna y la unidad de España, ejes del mensaje de Azcón, que se compromete con la lucha contra la despoblación

"Decepción" del PSOE ante el discurso

La defensa constitucional y la unidad nacional de España, la libertad y la igualdad de todos los españoles han vuelto a centrar parte del primer mensaje de Fin de Año de Jorge Azcón como presidente de Aragón, en el que también ha aprovechado para presentar los primeros logros de su mandato y los planes para el futuro de la comunidad.Entre esos logros ha destacado que "en solo cuatro meses" se ha aprobado el primer presupuesto de la legislatura con el apoyo de cuatro partidos -PP. Vox, PAR y Teruel Existe-, del que ha destacado un "mayor gasto social", una "fiscalidad más justa y reducida" y fondos para combatiir la despoblación. Así, ha apostado por "un Aragón que aborde con decisión y partidas económicas suficientes problemas fundamentales como la despoblación, la vertebración territorial y la extensión a toda la comunidad de servicios públicos de calidad".En la antesala del nuevo año, Azcón ha reflexionado sobre los hitos y desafíos de la región en un discurso en el que ha querido "no sólo" hacer balance de lo vivido sino "pensar en los propósitos que queremos asumir en el próximo año" y exponer "qué somos y qué queremos ser" en este 2024 que comienza en unas horas y en el que, ha recordado, el escudo de Aragón cumple 525 años.En su discurso, Azcón ha subrayado importancia del legado histórico de Aragón en la creación de España, ha resaltado la satisfacción por la historia compartida y reafirmado el compromiso con los valores de "Libertad, Democracia y el sistema constitucional".En este sentido, ha hecho referencia al reciente premio Gabriel Cisneros otorgado a diputados y senadores aragoneses que participaron en la elaboración de la Constitución en 1978, norma que, ha recordado, es la base de convivencia vigente en la actualidad y en torno a la cual Aragón y España "se han transformado extraordinariamente", sin obviar la críticas hacia aquellos que, a su juicio, amenazan con socavar el marco constitucional.Así, ha incidido en que "ante los ataques de quienes están dispuestos a romper ese marco constitucional, resulta vital reforzar el compromiso con la Constitución y el Estatuto como leyes esenciales para afianzar nuestro presente y nuestro futuro"."Mantenerse fiel a la Constitución y defenderla constituye la obligación primordial de todo ciudadano que prefiera la libertad y no el sometimiento; la prosperidad y no la ruina; el futuro y el bien común en lugar de un presente reservado a unos pocos privilegiados", ha afirmado el presidente de Aragón.Y es por lo que ha puesto de manifiesto su compromiso firme para emprender iniciativas para evitar que los supuestos ataques al marco constitucional fracturen la estabilidad del país.Pese a ser presidente de Aragón gracias a los votos de la extrema derecha, Azcón no ha hecho referencia en su mensaje a este acuerdo de Gobierno con Vox pero sí ha cuestionado "los vergonzosos pactos del Gobierno central con el independentismo", que han llevado a Pedro Sánchez a la presidencia de España, ante el temor de que, ha dicho, "nos releguen a los aragoneses como españoles de segunda".Además de su compromiso con la defensa de la Constitución, Azcón ha compartido logros alcanzados durante su mandato, como la aprobación del mayor presupuesto en la historia de la Comunidad Autónoma gracias al apoyo de sus socios Vox y PAR así como de Teruel Existe y que se orienta hacia el fortalecimiento de áreas clave como la sanidad, la educación y las políticas sociales.También ha hecho hincapié en otras medidas para abordar la despoblación, mejorar la fiscalidad para atraer inversiones y promover la estabilidad institucional.El presidente ha hecho asimismo un llamamiento a la colaboración entre administraciones e instado al Gobierno central a participar en proyectos estratégicos para el desarrollo de Aragón como el Plan Pirineos, el establecimiento de las ayudas al funcionamiento empresarial en Teruel al 20 % y no al 1 % actual, además de la necesidad de una nueva financiación autonómica justa y adaptada a las características demográficas y territoriales de la región."Todo ello es necesario para mejorar la vida de los aragoneses y seguir contribuyendo a la generación de riqueza y oportunidades en el conjunto de España", ha resumido Azcón al tiempo que ha reiterado su firme compromiso con el progreso de Aragón y su contribución al país.



La portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Aragón, Mayte Pérez, ha valorado el discurso de fin de año del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, que “lamentablemente tampoco ha defraudado con este discurso por ser un mensaje vacuo, sin contenido, recurrente a lugares comunes. Es un discurso tipo, sin alma ni compromiso alguno, nada conciliador por no contener ninguna referencia ni interpelación al entendimiento, al consenso que ha caracterizado a esta tierra y que tan beneficioso ha sido para este territorio”. Tampoco encuentra Mayte Pérez una llamada a acabar con la polarización, precisamente debido a que Jorge Azcón es el principal polarizador.

En una nota de prensa, la portavoz socialista lamenta especialmente el carácter “nada ilusionante del mensaje del presidente, sin un ápice de motivación y ambición por esta maravillosa tierra que cuando se le dan las oportunidades y tiene líderes a su altura, se muestra como es: grande”. A juicio de Mayte Pérez han pasado solo cinco meses para descubrir que Aragón para el señor Azcón es solo la excusa, la cobertura para promocionarse como político a nivel nacional. “Es una pena pero por desgracia es la cruda realidad”, concluye la portavoz parlamentaria socialista.

Satisfacción en Teruel Existe por la referencia a la despoblación



El portavoz del grupo parlamentario Aragón Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha destacado en una nota de prensa que les ha gustado que en el discurso de Azcón "se hable por primera vez de la despoblación como uno de nuestros problemas fundamentales". Sin embargo, cree que la alusión del presidente Azcón en la primera parte del discurso a la situación nacional debería matizarse porque, “si bien nos afecta a todos los territorios de España, no es la que tendría que focalizar nuestra atención en este discurso de fin de año. Porque ni todos los problemas que tiene Aragón se van a resolver mirando a Madrid, ni todos esos problemas son responsabilidad del gobierno de Sánchez”.



Guitarte asegura en una nota de prensa que “nos gusta más que por primera vez se haga alusión a la despoblación como uno de nuestros problemas fundamentales, pero no nos olvidamos de que este debe ser el año en el que se hagan realidad los acuerdos a los que se ha llegado con Aragón Teruel Existe, como la ampliación de habitaciones individuales y el servicio de radioterapia para el hospital de Teruel, el transporte sanitario 24 horas o la puesta en marcha de una comisión sobre las energías renovables. Más que valorar este discurso, que como todos los discursos presidencialistas son un cúmulo de deseos, queremos recordar los compromisos adquiridos con los ciudadanos. Estaremos vigilantes para que se cumplan. El trabajo de Aragón-Teruel Existe es la garantía y el contrapeso político necesario para lograr políticas eficaces por el equilibro territorial y la igualdad de derechos y oportunidades que quiebra la despoblación”.



Guitarte ha concluido con un deseo para todos los aragoneses en este 2024. “Desde nuestro grupo también queremos expresar un deseo: que la polarización, que es la palabra del año, no se convierta en una constante en la política aragonesa. Deseamos un 2024 de política constructiva y de juego limpio. Estamos convencidos de que los ciudadanos lo agradeceremos”, ha concluido.



Mensaje "realista y certero" para el PP

El portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Fernando Ledesma, ha considerado que el presidente Azcón, en su discurso de fin de año, "ha demostrado, una vez más, su capacidad de liderazgo para defender Aragón y España, siempre dentro del marco de la Constitución española y nuestro Estatuto de Autonomía, que han permitido más de 40 años de convivencia y progreso".

A ello ha sumado "la necesidad de que esa defensa de la convivencia y de la igualdad se haga desde la unidad de todos los españoles, sin privilegios ni tratos de favor".

Ledesma ha calificado el mensaje del presidente autonómico como "realista y certero", a la vez que ha mostrado su tranquilidad porque "en un momento de riesgo, ante los ataques de quienes están dispuestos a romper nuestro marco constitucional con el apoyo del Gobierno de España, Aragón cuenta con un presidente responsable que no va a ceder ni un milímetro en la defensa de los aragoneses".

Para el portavoz 'popular' en las Cortes, este discurso refuerza el compromiso con el que Azcón llegó al Pignatelli, que no es otro que "poner Aragón por encima de todo" porque "sólo así podremos seguir impulsando nuestra Comunidad y nuestro país".

Un compromiso, ha continuado, que supone "trabajar sin descanso para mejorar Aragón".

Ledesma ha compartido también la reivindicación de una nueva financiación autonómica "justa", que tenga en cuenta el coste real de los servicios y las características especiales de la comunidad aragonesa. "Es esencial, y más en un momento como el que estamos viviendo donde los acuerdos a la carta con formaciones separatistas e independentistas pueden poner en riesgo al resto de españoles, especialmente a los aragoneses", ha apuntado, a la vez que ha remarcado que "el presidente Azcón no lo va a permitir".

Asimismo, ha apoyado la solicitud de que el Gobierno de España se comprometa con proyectos estratégicos para Aragón como son el Plan Pirineos, el incremento hasta el 20% de las ayudas al funcionamiento de las empresas de Teruel y la implantación de la fábrica de baterías de Stellantis.

Vox destaca la defensa de la Constitución



El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, ha destacado del discurso de fin de año del presidente autonómico, Jorge Azcón, el compromiso del Gobierno de coalición con la defensa de la Constitución y el Estado de Derecho "frente al ataque sin precedentes de Pedro Sánchez y de sus socios separatistas y comunistas a la convivencia y a la igualdad de todos los españoles".

Asimismo, Morón ha mostrado su confianza en que la acción política del Ejecutivo PP-VOX va a ser "buena" para Aragón, para mejorar los servicios públicos, la convivencia y la prosperidad de todos los ciudadanos.

El portavoz de la formación liderada por Santiago Abascal ha concluido expresando sus "mejores deseos" para 2024.

El PAR comparte la apuesta por el diálogo



El portavoz del PAR en las Cortes de Aragón, Alberto Izquierdo, ha asegurado que comparte "la visión positiva" de la Comunidad que el presidente, Jorge Azcón, ha mostrado en su discurso de fin de año y ha apostado por el diálogo entre los diferentes partidos políticos en 2024.

Ese balance positivo, ha afirmado Izquierdo, es fruto del "trabajo en equipo, de las ganas de llegar a todos los rincones con los servicios públicos" y también, ha añadido, "del aragonesismo que desde el Partido Aragonés hemos ido impregnando al Gobierno con nuestras medidas, nuestras propuestas y con todo aquellos que hemos puesto encima de la mesa", ha asegurado.

No obstante, el también secretario general del PAR ha lamentado que haya "una asignatura pendiente", en referencia a las ayudas directas a agricultores y ganaderos.

Estas ayudas, ha defendido, "tienen que ser un pilar fundamental y un objetivo prioritario para el Gobierno de Aragón y también para los partidos que lo conforman".

Izquierdo ha manifestado un "moderado optimismo" ante el balance hecho por Azcón y ha mostrado su deseo de que "2024 sea el año del entendimiento, de la concordia" y ha adelantado que el PAR va a trabajar "en rebajar la tensión", el "y tú más" y conseguir que "el diálogo sea la mejor herramienta de trabajo de todos los partidos políticos y también del Gobierno".