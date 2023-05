Azcón propone en Lidón aumentar la línea de ayudas al funcionamiento empresarial al 20% como "fórmula" para acabar con la despoblación

El presidente del PP-Aragón, Jorge Azcón, ha señalado que la propuesta del Partido Popular de una línea de ayudas al funcionamiento empresarial al 20 por ciento es la "fórmula" para acabar con la despoblación.

Así lo ha expresado Azcón este sábado antes de participar en un acto de su partido en el municipio turolense de Lidón, que cuenta con 57 habitantes, pero "es donde hay más ganas de vivir y más orgullo".

Azcón ha recordado que el Gobierno de Aragón con Santiago Lanzuela puso en marcha el Fondo de Inversiones de Teruel (Fite), y ahora este mismo partido propone ayudas al funcionamiento al 20 por ciento, por lo que, en su opinión, el PP es "es el único con el que es posible que se pongan en marcha estas ayudas, que van a significar atracción de riqueza y empresas y creación de empleo".

El Partido Popular apuesta por "soluciones reales a problemas reales" en Teruel, como la creación de un Grado en Medicina, de una Facultad de Ciencias "que no solo atraiga a estudiantes de Teruel, sino que forme a más médicos para acabar con el problema de la sanidad en Aragón".

También se ha referido al objetivo de los 'populares' de mejorar las bonificaciones fiscales y plantear un plan de vivienda centrado en la rehabilitación. En este sentido, ha explicado que en los pueblos más pequeños "la necesidad de vivienda pasa por rehabilitar las que ya existen, hacerlas habitables", aunque sin descartar que se construyan nuevas.

La conectividad, ha declarado Azcón, es otro de los pilares fundamentales del programa del PP para Teruel, argumentando que es importante que cualquiera pueda realizar llamadas, recibir datos o tener banda ancha para, entre otras cosas, pagar con tarjeta de crédito.

Calidad de vida



En definitiva, los ciudadanos quieren "calidad de vida", ha comentado Jorge Azcón, algo de lo que en los últimos ocho años de gobierno socialista en Aragón "se ha hablado mucho, pero se ha hecho muy poco".

"Los problemas que hoy tienen en el territorio son incomprensibles", ha considerado el presidente del PP-Aragón y candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón, anotando como ejemplos la supresión de servicios de ambulancias, paradas de autobús o el cierre de cuarteles de Guardia Civil.

También ha reprobado que las infraestructuras básicas de la provincia, el corredor Cantábrico-Mediterráneo, la A-68, no estén funcionando o impulsándose al paso que deberían.

Por último, Azcón ha aseverado que lo que le preocupa a la gente "es tener oportunidades para desarrollar la provincia, porque Teruel es un territorio que tiene el talento, la capacidad y la gente con las ganas de emprender suficientes, pero hay que ayudarles".

Respuesta de Lambán



Por su parte, el secretario general del PSOE Aragón y candidato a la reelección como presidente de la Comunidad Autónoma, Javier Lambán ha asegurado sobre la despoblación que la Comunidad autónoma "ha pasado de ser una de las zonas que más sufría este problema a convertirse en una referencia de como atacarla y combatirla".



Por ello, Lambán ha criticado que los populares que lidera en la comunidad Jorge Azcón traigan aquí a su presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo "a dar lecciones" sobre cómo combatir la despoblación porque resulta que "Aragón "lleva cuatro o cinco años creciendo en población y sin embargo, Galicia lleva varios años perdiendo cada vez más".



"No estamos en disposición de recibir lecciones de nadie, sino de dar lecciones a toda España de cómo se combate", ha manifestado Lambán.



El líder de los socialistas aragoneses ha realizado estas declaraciones en el transcurso de un paseo ciudadano por La Almozara en el que ha acompañado a la candidata socialista al Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, para presentar el plan del PSOE para este barrio.



También ha hecho hincapié en que "somos líderes" en estas políticas y en particular en Teruel, a la vez que ha incidido que Azcón, que hoy está en Teruel "está bien que vaya por el territorio para aprender, porque de esa forma ejercerá la oposición con mayor conocimiento de causa del que tiene ahora".



Sobre Teruel, Lambán ha recordado que cuando llegaron al gobierno había "un 20 por ciento de paro y en este momento hay un 9 por ciento" y ha afirmado que en los próximos años se van a generar 3.000 empleos nuevos merced a acciones de empresarios y del propio gobierno.



Según Lambán las políticas del PP harían que hubiera "15 pueblos que en este momento tienen escuela que no la tendrían y dos hospitales que están a punto de terminarse que no estarían construidos".



Así, ha subrayado que en materia de lucha contra la despoblación en la próxima legislatura "se va a ahondar todavía más con una Ley de Dinamización del Medio Rural ya aprobada en la que somos pioneros y que reforzará esa posición que para mí es fundamental".



Finalmente, ha explicado que hablar de despoblación y de reto demográfico "es hablar de construir un Aragón equilibrado, en el que las gentes que vivan en La Almozara y en la Sierra de Albarracín tengan exactamente los mismos servicios, los mismos derechos y las mismas prestaciones a todos los niveles".