Las enmiendas a los PGE de 2022 crecen en el Senado pero con pocas posibilidades

Las enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado de 2022 presentadas en el Senado para la provincia de Teruel han crecido con respecto a las que se tramitaron en el Congreso, pero con escasas posibilidades de que puedan salir adelante. El incremento se debe a que además de Teruel Existe y PP, también han presentado propuestas para incrementar las partidas en la provincia tanto Ciudadanos como CHA, en este último caso a través de Compromís.

Esta semana deberá emitirse el dictamen de los PGE en la Comisión de Presupuestos del Senado que se celebra mañana y pasado, para que en el pleno de la Cámara Alta de la próxima semana se puedan votar, por lo que a pesar de que hay presentadas más enmiendas de las que se debatieron en el Congreso en el caso de Teruel, la posibilidad de que prospere alguna es prácticamente nula por el interés del Gobierno en que las cuentas no tengan que volver a la Cámara Baja y puedan aprobarse antes de que finalice el año.

A pesar de ello, tanto Teruel Existe como el PP han vuelto a presentar prácticamente las mismas enmiendas que ya llevaron al Congreso y que no prosperaron, ya que la agrupación de electores sacó adelante varias durante la tramitación de las cuentas públicas del próximo año en la Cámara Baja.

El senador de Teruel Existe, Joaquín Egea, indicó que las enmiendas presentadas en este caso eran en torno a 166, y destacó que se hubiesen presentado en esta ocasión tres conjuntas con el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Coalición Canaria (CC) a propuesta de la agrupación de electores turolense sobre incremento de las dotaciones de guardias civiles en el medio rural, además de otra con los dos primeros partidos sobre cajeros multientidad.

En el Congreso, Teruel Existe consiguió incrementar a través de sus enmiendas las inversiones para la provincia en 21,5 millones de euros, entre ellas también una conjunta con partidos catalanes para prolongar la A-40 entre Alcañiz y Reus (Tarragona). En total salieron adelante 15 enmiendas, catorce de ellas transaccionadas para aumentar partidas en las infraestructuras de comunicación, además de incorporar otros proyectos.

Ahora con los senadores canarios, cántabros y navarros plantean una enmienda por 5 millones para ayudas a instalaciones de cajeros multientidad en el medio rural en municipios de menos de 500 habitantes, además de pedir el incremento del 10% de las cuantías del presupuesto de la Guardia Civil para atender la demanda de personal en las zonas rurales; que los agentes perciban un complemento de territorialidad en territorios con baja densidad de población, áreas de montaña y otras zonas ultraperiféricas, y que los agentes en situación de reserva puedan realizar tareas administrativas.

A ello se suman otras propuestas de ampliación de los PGE para que Teruel acoja en 2022 el I Encuentro Europeo de Políticas contra la Despoblación, creación de complementos de destino para funcionarios en zonas despobladas, distintas partidas para cuarteles e infraestructuras de comunicación, o la creación de un parque público de vivienda en alquiler en pequeños municipios, entre otras muchas, además de insistir en la regulación inmediata de las ayudas al funcionamiento a Teruel, Cuenca y Soria a partir de enero próximo.

El PP también mantiene en el Senado la enmienda a la disposición adicional 115 (ahora 123) que le fue vetada en el Congreso para hacer efectivas que esas ayudas se apliquen de inmediato y se tengan en cuenta además las zonas limítrofes con la misma problemática como dice la directriz europea, según manifestó el senador popular por Teruel, Manuel Blasco, quien insistió en que esas ayudas deberían reconocerse con claridad en la disposición para que empezaran a aplicarse en enero y se fijara para esa fecha el marco de actuación.

Blasco dijo que las enmiendas del PP para Teruel son prácticamente las mismas que se llevaron al Congreso, 19 más la disposición adicional, por un montante total de unos 24,5 millones de euros. Recordó en este sentido las enmiendas para el corredor de alta velocidad Cantábrico-Mediterráneo (2 millones) y el bypass para Teruel (200.000 euros), así como partidas para la A-40 (1,87 millones), varios tramos de la A-68 (4 millones), el desboblamiento de la N-420 entre Alcañiz y Reus (200.000 euros), las cuatro variantes (8 millones), o tres millones en total para los cuarteles de la Guardia Civil de Utrillas y Calanda.

A esas enmiendas se añaden otras para un Plan Dinamizador del Turismo Gastronómico (1 millón), la restauración de las iglesias de Miravete, La Fresneda y Montalbán, o el castillo de Calanda, el Parque Aventura de Cantavieja o un centro deportivo municipal en Alcañiz con 2 millones.

La concreción en la disposición adicional de las ayudas al funcionamiento también es otra de las enmiendas presentadas por CHA a través de Compromís por el acuerdo que tiene esta formación. Chunta en total ha presentado por esta vía un total de 43 enmiendas para la provincia turolense con un montante global de 76 millones de euros más de inversión.

Además de incrementar la dotación en las distintas infraestructuras de comunicación que hay comprometidas desde hace años, CHA plantea también otras actuaciones como el impulso de un Parque Nacional en las sierras orientales de Teruel con 2 millones, o un nuevo Plan de Actuación Específico para Teruel 2023-2027, además de la creación de un fondo específico para hacer frente a la estrategia del reto demográfico.

Ciudadanos plantea por su parte 15 millones de euros para la autovía A-40 entre Cuenca y Teruel, y cuatro millones más para la renovación de vía, electrificación y apartaderos del tramo ferroviario entre Teruel y Zaragoza, además de 40 millones para un nuevo plan de extensión de banda ancha para mejorar la conexión de calidad en provincias como Huesca, Teruel, Soria o Cuenca. De manera específica plantea también en sus enmiendas 250.000 y 150.000 euros para la elevación de aguas del Ebro a Andorra con partidas que propone a través de la sociedad pública Acuaes.

El PAR, que tiene representación en la Cámara Alta a través del senador autonómico Clemente Sánchez-Garnica, no ha presentado enmiendas sino que negoció previamente la inclusión de iniciativas en los presupuestos, explicó. Sánchez-Garnica consideró que presentar enmiendas en esta tramitación solo sirve para “meter ruido” pero son “poco eficaces”, porque no se aprueban ya que “la política del gobierno es no admitir enmiendas en el Senado”. Aseguró que por ello negociaron en septiembre propuestas ya incluidas en el texto de ley para la ejecución de infraestructuras en el caso de la provincia de Teruel, a lo que se ha sumado ahora un compromiso de medio millón para el centro de interpretación de la trufa de Sarrión, entre otros.