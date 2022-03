Los aficionados podrán disfrutar de 24 toros durante el Congreso Nacional del Toro de Cuerda que se celebrará en junio en Teruel

Todas las localidades asociadas a la Federación Nacional de Toro con Cuerda tendrán un astado durante el Congreso Nacional que se celebrará del 13 al 19 de junio en Teruel, y Amigos de la Soga y la Baga de Teruel tendrán dos, ya que uno de ellos se correrá engalanado como toro nupcial de las Bodas de Isabel. Serán pues 24 los astados, 22 toros y 2 vacas, que se correrán de 7 ganaderías, seis de ellas turolenses, según se desveló ayer en la Gala del Toro de Cuerda que tuvo lugar en el Teatro Marín, como prolegómeno a la XVII edición del Congreso.

Fue una especie de deja vù porque esa misma gala ya había tenido lugar en febrero de 2020, pero pocas semanas después se decretó el confinamiento y todos los actos fueron cancelados. Ahora se da por hecho que el congreso podrá celebrarse por fin en Teruel, antes de la edición de 2023 que tendrá lugar en Grazalema y la de 2024 que finalmente se realizará en Beas de Segura (Jaén), que ayer ganó por 12 a 9 a la de Benavente (Zamora) en la votación que cerró la gala.

El acto supuso un esperado reencuentro entre representantes de las 23 asociaciones de toro de cuerda, de soga o enmaromado, de toda España, que pertenecen a la Federación, y que volverán a verse las caras en Teruel en junio. Durante las gala hubo un recuerdo especial para las personas que se han ido durante la pandemia, para quienes están sufriendo actualmente en Ucrania, y también para los valencianos Florencio y Manuel Casinos, hermanos de Chiva, que con 84 y 89 años son dos de las referencias de la defensa del toro de cuerda. El más joven de los dos recogió un galardón de la Federación Nacional de Toro con Cuerda como homenaje.



Numeroso público asistió a la gala de presentación del Congreso celebrada en el Teatro Marín. Miguel Ángel Artigas



Hubo también palabras de aliento a los ganaderos, que según el presidente de Soga y Baga de Teruel, Juanjo Martín, “son quienes, dentro del mundo del toro, peor lo han pasado”, y de crítica hacia el Gobierno de España, a quien el presidente de la Federación, Javier Tarín, exigió “respeto hacia quienes defendemos una de las manifestaciones culturales más arraigadas en nuestro país”, y afirmó que “ponerse en contra de la tauromaquia no es una posición moderna ni actual”, sino que más bien convierte a quien la reivindica en “cateto”. Tarín agradeció el apoyo al Congreso por parte del Ayuntamiento de Teruel y entregó un obsequio a su alcaldesa Emma Buj y al concejal Javier Domingo. En cuanto al Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial, que también patrocinan el Congreso, ni la consejera Maite Pérez ni el diputado Diego Piñeiro -ambos socialistas- fueron llamados al escenario, aunque Javier Tarín aseguró que “es de ley admitir que en Aragón se ha facilitado mucho más la tarea a los ganaderos que en muchos puntos del resto de España”. “Para quienes no saben si lo que se gasta en toros es un gasto o una inversión, me gustaría recordarles que cada euro gastado en toros devuelve cinco”, afirmó.

Gala de presentación

Durante la gala de presentación se desvelaron esos 24 toros que se correrán durante la celebración del Congreso Nacional. Por parte de la ganadería El Val de La Puebla de Valverde se correrán seis toros; Gallito, que será el toro nupcial que llevar la asociación Soga y Baga de Teruel; además de Pastelero que correrán los riojanos de Cabretón; Cantor para Santa Bárbara de Burriana; Laborioso para Lodosa (Navarra); Avispado para Grazalema (Cádiz) y Golondrino para Benavente (Zamora)

Cuatro serán los astados de la ganadería Hermanos Navarré de Mora de Rubielos: Campillero lo correrán los sogueros de Ontinyent; Benita la asociación de Palazuela de Vedija (Valladolid); Canillas para Ohanes (Almería); y Cuartilla para la asociación procedente de Cuenca. La ganadería Hermanos Monferrer de Formiche Alto sacará tres toros; Ribereño lo correrán los sogueros de Arroyo de Ojanco (Jaén); Sudanés los de Gaucín (Málaga); y Chicharrito los de Gestalgar (Valencia).



La ganadería Evaristo López de Gea de Albarracín sacará el toro Marchosillo, que correrán la asociación de Benamahoma (Cádiz). Teodoro Adell, de Castellote, aportará cinco astados: Príncipe para los de Pina de Ebro (Zaragoza); Juncal para Amposta (Tarragona); Gireano para la asociación de Rubielos de Mora; Manchego para Yuncos (Toledo) y Español para Beas de Segura (Jaén). La ganadería de Los Chatos de La Puebla de Valverde sacará a Cara Sucia para los sogueros de Carcabuey (Córdoba); Tortolillo para Sant Carles de la Rápita (Tarragona); Cerezo para Godelleta (Valencia) y Artillero para Chiva (Valencia).

Por último, la ganadería invitada será Sancho Dávila de Santisteban del Puerto (Jaén), cuyo astado Brumador II será conducido por la Soga y la Baga de Teruel.

Resurgimiento

Después de dos años sin Congreso Nacional de Toro con Cuerda y con todos los festejos y la actividad de las ganaderías seriamente afectada por los efectos de la pandemia, tanto la figura del Embajador de Congreso, el periodista Javier Gallego, como el presidente de la Federación Nacional Javier Tarín insistieron en la oportunidad para “resurgir es esta actividad tradicional y volver a la normalidad que perdimos hace dos años”.



Plano del recorrido que seguirán los toros de cuerda durante el XVII Congreso Nacional en Teruel



Tarín explicó que el objetivo de ese congreso que se celebrará en junio en Teruel no será otro que “poner en valor el toro con cuerda y todos los activos que tiene, tanto en lo cultural como en lo gastronómico, lo social o la repercusión económica que tiene”, a través de “exhibiciones, muestras gastronómicas o unas jornadas culturales con personas importantes que vendrán a Teruel para hablarnos sobre la necesidad de mantener estas tradiciones”.

Antes de la gala que acogió anoche el Teatro Marín y que reunió a representantes de todas las delegaciones que participarán en el Congreso Nacional del Toro de Cuerda en Teruel, el viernes se inauguró la exposición Museo itinerante de la Federación Nacional del Toro con Cuerda en el Museo de la Vaquilla.

Recepción oficial

Y ayer por la mañana tuvo lugar una recepción oficial en el Ayuntamiento de Teruel a representantes de las diferentes asociaciones y localidades que participarán en el congreso. Allí la alcaldesa, que hace una semana firmó un convenio de 50.000 euros con Amigos de Soga y la Baga, insistió en que Teruel espera “con gran emoción” la celebración del congreso que se malogró en 2020 por culpa del coronavirus. “El Congreso del Toro de Cuerda no solo es algo que entronca con nuestra tradición, nuestras raíces y nuestros recuerdos de infancia, sino que será un revulsivo económico de gran importancia”. Aunque la edil admitió que este congreso será “excepcional” por tener lugar después de dos años en blanco, cifró en unos 4.000 el número de congresistas que se esperan para el próximo mes de junio, atendiendo a las experiencias anteriores.

Además, Buj recordó que Teruel “forma parte de la Plataforma para la Defensa de la Tauromaquia Tradicional, algo importantísimo en nuestra provincia como parte de nuestra identidad”.

Además la Federación Nacional del Toro con Cuerda celebró una de sus dos asambleas anuales, en el salón de actos de la Cámara de Comercio, con un largo orden del día ya que llevaban desde febrero de 2020 sin celebrar ninguna. Además los delegados realizaron una visita turística y por la tarde se recorrieron las calles del Ensanche por las que se conducirán a los toros durante el Congreso, y que como ya se hizo público en su día serán la Avenida Sanz Gadea, avenida Ruiz Jarabo, calle Moncada, calle Albarracín y calle Barcelona.