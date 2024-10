Los turolenses aprenden a afrontar el dolor crónico de una forma activa con ejercicio y hábitos sanos

La campaña Dolor Crónico en el punto de Mira fue la protagonista este jueves del Día Mundial contra el Dolor, que en Teruel se desarrolló en el centro de salud Ensanche. La fisioterapeuta Mayte Muñoz explicó las claves para afrontarlo de forma activa, entre las que la actividad física y los hábitos saludable son fundamentales.

El objetivo de la jornada era “dar difusión y hablar de las estrategias activas para afrontar el dolor”, apuntó Mayte Muñoz, fisioterapeuta de la Unidad de Atención Primaria del Sector Teruel y ponente de la conferencia, que pronunció en el centro de salud Ensanche. Para ello en la charla se lanzaron una serie de mensajes para la educación en neurociencia del dolor a través de ejercicios terapéuticos. “Este abordaje es muy importante porque hace que el paciente tome parte activa en el proceso de recuperación”, recalcó Muñoz.

Las prescripciones para un buen manejo de dolor comienzan por entender qué es y ser consciente de lo que significa. Los especialistas inciden en que empezar a moverse para combatir y aliviar; sentirse más fuerte y con control sobre los síntomas; pensar en que moverse genera menor repercusión del dolor; acumular mayor resistencia (con la puesta en práctica de las anteriores premisas); generar con todas ellas mayor confianza; e intentar retomar la actividad normal para llegar a ver que empieza a disminuir el dolor son algunas de las pautas a tener una condición personal mejor.

Definir el dolor crónico es una de las premisas para afrontar una patología que afecta al 25% de la población española y que el 60% de ellos no tienen controlado debido a las múltiples caras que presenta. El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a una lesión real o potencial o descrita en los términos de dicha lesión, según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor.

“El dolor crónico tiene una elevada prevalencia”, señaló Mayte Muñoz. Es la primera causa de discapacidad en el mundo y el 10% de las personas que toman opiáceos para la mitigación del dolor sufren efectos no deseados. Así también, el 22% de las personas con dolor pierden su trabajo debido a la incapacidad que produce el dolor persistente.

Diagnosticar el dolor es el primer paso para poder combatirlo, pues, en ocasiones, los pacientes no identifican correctamente esta dolencia hasta pasado un cierto periodo de tiempo. El dolor agudo se circunscribe a un tramo menor a tres meses, mientras que el dolor crónico se sitúa en un intervalo entre los tres y los seis meses.

Entre estos mensajes clave, destaca la perseverancia y constancia en combatir el dolor. “Hay que ser consciente y muy activo ante el dolor. Hábitos de sueño, alimentación y ejercicio físico son muy importantes”, aclaró la ponente de la conferencia.

Dolores

En la charla también se sustanció que los consejos para todos los profesionales de la salud son igualmente importantes para poder ofrecer una respuesta y sobre por qué y cómo recomendar la actividad física, por ejemplo, para el dolor crónico.

Las dolencias se pueden manifestar de varias formas, pero eso no implica que todas tengan ni la misma intensidad ni la misma respuesta, pues la intensidad del dolor no equivale a la gravedad de la lesión. No está siempre unido, explicó la fisioterapeuta.

El dolor no equivale a una lesión en el tejido, ya que, por ejemplo, las personas que han sufrido la amputación de un miembro siguen sintiendo dolor en el miembro amputado, aunque ya no esté. Todo el dolor es real independientemente de lo que lo esté causando.

Además, el dolor no solamente está influido por la esfera biológica sino que también lo hace por la psicológica y social.

Las personas con dolor crónico no pueden disociar el dolor y hay que tratarlo en su conjunto, debido a que la sensación se extiende por todo el cuerpo.

Esta actividad esta encuadrada dentro de un proyecto conjunto, que Atención Primaria del Sector Teruel ha desarrollado sobre el dolor crónico, y que desde la Dirección proporcionaron todo el soporte, material y respaldo para esta propuesta de Educación para la Salud en el dolor crónico.

Los organizadores de la jornada expresaron su satisfacción por la respuesta y afluencia al aula. “Estamos muy contentos con la participación. Se ha mostrado mucho interés sobre este tema tan importante como es el dolor crónico y material”, finalizó Muñoz.