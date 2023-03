Maru Díaz destaca el impulso que se ha dado al Observatorio Astrofísico de Javalambre

La consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz, destacó este jueves el impulso que se ha dado en esta legislatura al Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (Cefca) y al Observatorio Astrofísico de Javalambre (OAJ), sobre los que aseguró que se sentía muy “orgullosa” al haberlos dotado de estabilidad, lo que ha permitido que su personal se pueda dedicar a hacer ciencia liderando la primera misión espacial europea.



Durante una comparecencia en la Comisión de Ciencia de las Cortes de Aragón para hacer balance de lo realizado por su departamento en esta legislatura, Díaz se refirió también al Centro de Bioeconomía de Teruel, la apuesta por el territorio a través de los Campus periféricos o el impulso de proyectos como el 5G en Motorland, además de reclamar que el derecho a la conectividad en el medio rural pasa por reconocer la necesidad de una operadora pública, puesto que el mercado privado no es suficiente para poder atender este derecho.

Maru Díaz compareció en la última Comisión de Ciencia de las Cortes de Aragón en esta legislatura a petición propia para hacer balance de su gestión, así como a petición del grupo parlamentario del PP sobre el estudio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) relativo al modelo de financiación de la Universidad de Zaragoza.

Durante su intervención, la consejera incidió en la apuesta que se ha hecho durante estos cuatro años en políticas globales en materia universitaria, con inversiones que han ascendido 162 millones con respecto al periodo anterior, además de incidir en el desarrollo de las becas, el incremento de la financiación en investigación para cumplir con el Pacto por la Ciencia, y en cuanto al informe de la Airef aseguró que estaba “cargado de errores”.

Palabras especiales

La consejera tuvo palabras especiales para proyectos como el Cefca o Galáctica, que se han revitalizado en esta legislatura tras el estancamiento en que se encontraban con anterioridad, además de valorar la puesta en marcha del Centro de Bioeconomía o la “apuesta decidida” por los Campus en el territorio.

A este respecto, desglosó las intervenciones llevadas a cabo en Huesca y en Teruel, y en este último caso resaltó que se había completado la carrera completa de Psicología, además de la Cátedra de Drones y estar trabajando en nuevas titulaciones como la de Ingeniería Aeroespacial, así como títulos dobles “o incluso reforzar el Campus poniendo másters asociados a los grados”.

En relación al Cefca destacó que hubiese aumentado la financiación y el personal, y aseguró que de lo que se sentía “más orgullosa” de estas instalaciones era que había pasado “de ser un centro que no se sabía si iba a poder seguir abierto, a ser un centro que lidera la primera misión espacial europea; por lo tanto creo que eso nos tiene que hacer sentir orgullosos a toda la Comunidad Autónoma”. Argumentó que con estas instalaciones científicas se ha puesto en marcha la segunda cámara más potente del mundo, y en esta legislatura se ha podido dar estabilidad a su personal, “que por lo tanto se dedica a lo que tiene que hacer, que es ciencia de primer nivel, y no ver cómo paga sus sueldos”, en referencia a la situación en la que se encontró este centro de investigación puntero en astrofísica.

Durante esta legislatura se han convocado 12 puestos de científicos, ingenieros y técnicos del Cefca, además de 4 puestos postdoctorales asociados al Observatorio, e iniciado un programa de contratación de 2 estudiantes de doctorado al año para realizar sus tesis con los datos del OAJ y tutelados por personal del centro.

Desde el departamento recordaron que en estos cuatro años se ha mejorado la financiación del Cefca y además se ha incorporado a la misma el Ministerio de Ciencia e Innovación, que forma parte también ya del Patronato de la Fundación. Para este año 2023 la aportación de la DGA es de 1,35 millones de euros y la del Ministerio de 1,8 millones.

La consejera se refirió también en su intervención a que Aragón participa en cinco planes complementarios de I+D+i con otras comunidades autónomas, y que el Cefca coordina en la región el de Astrofísica y Física de Altas Energías, con una aportación de 2,9 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de los que 1,5 van a esta institución científica ubicada en Teruel, que reforzará su personal científico.

Centro de Bioeconomía

Destacó también entre las novedades de este mandato la apertura del Centro de Bioeconomía Rural de Teruel, con más de dos años abierto, y que aseguró que “ha servido para dinamizar” la provincia. En este tiempo ha liderado 23 proyectos con un presupuesto de 2,8 millones y trabaja en la transferencia del conocimiento a los sectores que pueden beneficiarse de ello. Desde el Departamento de Ciencia precisaron que estas instalaciones aspiran a tejer para ello una red con 100 agentes para acelerar ese proceso, con la intención de hacer de Teruel un laboratorio vivo orientado hacia la transición verde y la bioeconomía circular.

En su turno de réplica a las intervenciones de los parlamentarios, la consejera puso énfasis en la necesidad de reconocer la conectividad como un derecho universal al que solo se puede llegar mediante una operadora pública. Recordó que parte del problema del despliegue de la banda ancha es que no es rentable, “y que por lo tanto no puede estar en manos de las operadoras privadas, porque ni subvencionándolas hacen la prestación del servicio”. Hizo esta reflexión como un “alegato” para lo que venga en próximas legislaturas “porque si no, estaremos siempre atados de pies y manos para el despliegue”.