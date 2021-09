Mayte Pérez reitera que Aragón pone medidas contra la covid siguiendo las recomendaciones de epidemiólogos

Por

La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha reiterado que desde el Departamento de Sanidad del Ejecutivo autonómico se establecen las medidas para frenar los contagios de coronavirus actuando "a golpe de indicadores" y siguiendo las recomendaciones de los epidemiólogos.



La titular de Presidencia ha participado este domingo, 12 de septiembre, en el homenaje al cantautor Joaquín Carbonell, quien hace un año falleció a los 73 años, víctima de la covid-19. El acto ha tenido lugar en Alloza, la localidad natal del artista.



Mayte Pérez ha preferido no valorar el recurso contencioso-administrativo que ha interpuesto la Asociación Provincial de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de Zaragoza, para exigir al Gobierno aragonés que amplíe el horario del ocio nocturno hasta las 03.30 horas, entre otras peticiones.



"La verdad es que no puedo valorar algo que todavía no conocemos de ese recurso. Hay que apelar a la prudencia y responsabilidad. Todos estamos intentado alcanzar esa normalidad, pero lo más importante es seguir protegiendo la vida. El virus todavía nos acecha", ha sostenido.



Por último, ha vuelto a subrayar que lo importante es apelar a la "prudencia y la responsabilidad" porque "todos estamos intentando alcanzar esa normalidad", pero "el virus todavía nos acecha". Flexibilizar medidas

Esta misma semana la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, anunció que se barajaba desde el Ejecutivo de la comunidad flexibilizar las medidas frente a la COVID-19 "en breve", en concreto, antes de la semana en la que se deberían celebrar las fiestas del Pilar, que no tendrán lugar, aunque sí habrá actos culturales y Ofrenda de Flores.



Repollés manifestó que "estamos en un momento de bajada --en el número de contagios-- lenta y permanente desde hace semana" y la presión hospitalaria "también está descendiendo, muy lentamente".



Según los últimos datos, Salud Pública ha notificado 60 contagios nuevos de coronavirus en Aragón, 50 de ellos procedentes de la provincia de Zaragoza.