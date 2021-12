Morro destaca la oportunidad de los fondos europeos para Teruel

Los trabajadores de la Subdelegación recientemente jubilados recibieron placas de reconocimiento

El subdelegado del Gobierno en Teruel, José Ramón Morro, destacó este jueves la oportunidad que suponen los fondos europeos de recuperación para territorios despoblados como la provincia, durante su intervención en el acto institucional del Día de la Constitución, que volvió a celebrarse tras el paréntesis del año pasado por la pandemia.Fue un acto diferente, con menos asistentes y con los mismos sentados, a diferencia de otros años, para poder mantener distancias de seguridad, y en el que el subdelegado tuvo palabras de recuerdo para los fallecidos por la covid e hizo un llamamiento a la vacuación de quienes no lo han hecho todavía, tanto por un “imperativo ético” como por un “egoísmo solidario”, dijo, ya que protegiéndose individualmente lo hacen también para el conjunto de la sociedad.Morro se extendió durante su intervención para hacer un repaso de lo que la Constitución española ha aportado en los últimos años, y más en momentos como el actual, al cumplirse 43 años de su aprobación. El acto tuvo lugar en Teruel aunque el día oficial de celebración es el próximo lunes, 6 de diciembre.El subdelegado estructuró su intervención en torno a varios ejes enmarcados en lo que ha supuesto la covid al haber fortalecido el escudo social del país. Aseguró que la pandemia había generado mucho sufrimiento, “pero también ha evidenciado que existe una forma distinta de gestionar y salir de una crisis, como así ha hecho el Gobierno de España sin dejar a nadie atrás”.Consideró en este sentido que “somos mejor país que hace dos años”, tanto por el “comportamiento ejemplar” de la ciudadanía, como por haberse puesto en marcha medidas de protección que van a constituir un antes y un después para la sociedad española, como ha sido el Ingreso Mínimo Vital, sobre el que aseguró que en la provincia se habían reconocido 1.795 beneficiarios, de los cuales 751 son menores.Aludió igualmente a otros mecanismos como los ERTEs, diferentes medidas para salvaguardar a empresas y trabajadores, la garantía del suministro energético, o las políticas impulsadas en materia de vivienda y violencia de género, entre otras. Aseguró a este respecto que todo eso era lo “verdaderamente sustancial e identitario” de la Constitución Española, su “capacidad para proteger también a las personas en situaciones de crisis extraordinarias”.El segundo bloque de su intervención lo dedicó al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con los cuatros ejes en los que se articula en torno a una transición ecológica, la transformación digital, la cohesión territorial y social y la igualdad de género.Aseguró a este respecto que el Fondo de Recuperación Next Generation EU, que prevé una financiación por hasta 140.000 millones de euros en transferencias y créditos durante los próximos seis años, “supone una oportunidad, quizá no única, pero sí excepcional para nuestro país, nuestra comunidad y para Teruel”.Sobre la transición ecológica aseguró que debe ser “lo más rápida posible, justa e inclusiva”, ya que con el viento y el sol se puede dar independencia al sistema eléctrico y corregir los precios, “porque tenemos varias comarcas de Teruel inmersas en un Plan de Transición Justa por el cierre de la central térmica de Andorra y porque tenemos la posibilidad de crear empleo y crecer de forma sostenible en calidad de vida y población”.Insistió en que Teruel tiene la oportunidad de beneficiarse del desarrollo de estas tecnologías “con creación de empleo, asentando población, ampliando el tejido industrial y propiciando progreso económico y social de la provincia”.En materia de transformación digital, apostó porque la misma sea un “elemento vertebrador de la cohesión territorial y social”, que permita el “acercamiento de los servicios públicos al ciudadano, tanto los de todas las administraciones, como de los servicios esenciales sanitarios, educativos, sociales y de seguridad”.Apuntó en este sentido que en los tres últimos años el Ministerio de Economía y Agenda Digital está movilizando más de 13,5 millones de euros en la provincia a través del Plan PEBA y ahora con el Plan UNICO, “que se puede ver complementado con el ofrecimiento de la Diputación Provincial de Teruel a la Secretaría de Estado de colaborar en este proceso”.En cohesión territorial valoró el Plan de Medidas ante el reto demográfico con las 130 propuestas que recoge de forma transversal desde los distintos ministerios. “Se trata de una verdadera hoja de ruta con dotación económica que va a dar en la línea de flotación de la desigualdad real entre territorios, y que beneficia especialmente a la España del interior, intensamente despoblada, envejecida y dispersa”, dijo el subdelegado, para añadir que hay que ver a estos territorios como “la España de las oportunidades”. Destacó medidas como la discriminación positiva de las ayudas al funcionamiento de las empresas que ha sido recogido en los Presupuestos Generales del Estado del próximo año, o el impulso al Fite. Por último incidió en la igualdad de género, cuya brecha aseguró que era “más significativa” en la España despoblada y que debe ser un reto.Durante el acto se entregaron placas a los trabajadores de la Subdelegación jubilados, cuyo edificio presenta desde esta semana un aspecto llamativo por la valla que lo rodea. La misma, según explicó el subdelegado, se ha colocado para evitar posibles accidentes por la caída de tejas mientras se coloca provisionalmente una malla de seguridad en el tejado, a la espera de un proyecto de intervención de urgencia en el que ya está trabajando el Ministerio de Política Territorial.