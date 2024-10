Roban en las viviendas del número 19 de la calle San Francisco, contiguo al que se derrumbó

Por

Propietarios de las viviendas del número 19 hicieron público este martes que habían tenido conocimiento de que habían entrado a robar a sus viviendas. La Policía Nacional acudió al inmueble alertada por uno de los vecinos, aunque en este edificio no vive nadie desde el 13 de junio de 2023. La presidenta de la Comunidad de Propietarios, Patricia Aldazabal, denunció que se habían enterado por otros vecinos de la zona que los ladrones habían entrado por el bajo pero recordó que ellos no pueden entrar a sus viviendas si no van acompañados por un técnico, por el estado de ruina en el que encuentra el inmueble.



“Nos temíamos que esto podría ocurrir”, lamentó Aldazabal, que recordó que están en negociaciones con el Ayuntamiento para que el edificio sea declarado en ruina total.

El inmueble tiene nueve pisos de ocho propietarios. Algunos ya han presentado denuncia y otros lo harán hoy o en los próximos días. “Espero que el Ayuntamiento nos ponga un técnico para poder entrar con nosotros y comprobar qué se han llevado”, comentó Aldazabal que advirtió que esto es lo mínimo que puede pasar por el estado en el que se encuentra el edificio al que no han regresado desde hace más de 15 meses, salvo a recoger enseres y siempre acompañados por un técnico.



Desde entonces hay propietarios que viven en viviendas de cuyo alquiler se hace cargo el Ayuntamiento, igual que ocurre con los del número 21. Pero a diferencia del edificio que colapsó, cuyo solar fue desescombrado de manera subsidiara por el Ayuntamiento, en el caso del número 19 todavía no se ha intervenido.



Aldazabal hizo hincapié en que desde el principio se tendría que haber hecho una intervención conjunta en los números 19 y 21 y sin embargo en su comunidad todavía están esperando saber qué van a hacer con el edificio. “El Ayuntamiento tendría que intervenir de manera subsidiaria como ha hecho con el 21 porque lo que está claro es que nosotros no tenemos la culpa de esta situación”, recordó la presidenta de la comunidad.



Aldazabal incidió también en que hay que averiguar las causas del derrumbe porque “lo que está claro es que paso algo en el subsuelo de la calle San Francisco y su entorno”, concluyó.