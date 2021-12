Serranía Celtibérica reclama al Gobierno central que se avance en el Acuerdo de Asociación con Europa

El Instituto de Investigación y Desarrollo Rural Serranía Celtibérica reclamó ayer al Gobierno de España que avance en el Acuerdo de Asociación 2022-2027 con Europa para acceder a través del mismo a fondos europeos que deberían beneficiar a más territorios, si se proponen como destinatarias tanto la Serranía Celtibérica como la Franja Céltica, para las que reclamó una Inversión Territorial Integrada por ser zonas muy escasamente pobladas.

A través de un comunicado de prensa, el Instituto de la Serranía Celtibérica, impulsado por Francisco Burillo, informó de que El Gobierno de España debe presentar a la Comisión Europea, antes de que finalice el año, el Acuerdo de Asociación para el periodo 2022–227 que contemple su propuesta para el reparto de los Fondos Estructurales y de Inversión destinados a las Comunidades Autónomas y a las zonas que deben ser destinatarias de las Inversiones Territoriales Integradas (ITI).

Argumentan en el comunicado que aunque se desconoce el presupuesto destinado a las regiones españolas, “sí que se puede adelantar que Aragón va a ser la más perjudicada, al disminuir las aportaciones, ya mermadas, del periodo anterior”.

La razón, aseguran desde el Instituto de Investigación, es que “Aragón ya se encuentra junto con Madrid, Navarra, País Vasco y Cataluña entre las regiones europeas más desarrolladas a las que la Unión Europea ha disminuido notablemente los fondos a ellas destinados, al pasar de 56.867 millones de euros del periodo anterior a 27.202 millones. Además, estas regiones deben cofinanciar el 60% de los fondos que reciban, que en el periodo 2014-20 eran del 50% para Aragón”.

Inversiones territoriales

Sin embargo, la nota considera que sí pueden ser destinatarias de Inversiones Territoriales Integradas aquellas zonas muy escasamente pobladas, esto es, con densidades inferiores a 8 habitantes por kilómetro cuadrado, ya que cumplen los requisitos establecidos en el Protocolo número 6 del Acta de Adhesión de 1994 de Finlandia y Suecia, y que, hasta el presente, únicamente había beneficiado a Laponia.

En el caso de España, estas zonas son Serranía Celtibérica y la Franja Céltica que, además de ser zonas muy escasamente pobladas, son rurales remotas y montañosas, por lo que cumplen tres de los seis requisitos que establece el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea para las zonas desfavorecidas.

Además, la Serranía argumenta que estas NUTS no administrativas tienen un PIB per capita inferior al 75% de la media europea, “por lo que deben entrar en el reparto de los 202.227 millones de euros destinados a las regiones menos desarrolladas’, además de ser tenidas en cuenta en el reparto del Fondo Social Plus, de 87.319 millones de euros.

Por último el Instituto de Investigación recuerda que en el 2015, las Cortes Generales y del Gobierno Aragón dictaminaron sendas Proposiciones no de Ley (PNL) en las que se instaba al Gobierno de España a que Serranía Celtibérica fuera destinataria de la quinta Inversión Territorial Integrada (ITI). “Desgraciadamente, no se han cumplido, a pesar de la importante repercusión económica que hubiera tenido para el desarrollo de los 1.311 municipios que conforman la Serranía Celtibérica”, lamenta el Instituto, que asegura que en Aragón hubiera beneficiado a 358 municipios de las provincias de Teruel y Zaragoza; en Castilla y León, a los 183 de toda la provincia de Soria; a 174, de Burgos y Segovia; en Castilla-La Mancha, a los 456 de Cuenca y Guadalajara; además, a 77 de La Rioja y a 63 de la Comunidad Valenciana.