Soro dice que la única solución a las carreteras es el método concesional

Por

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, aseguró este viernes en el pleno de las Cortes que la única solución posible a la situación del estado de las carreteras es el método concesional, que es como se va a resolver a través de la próxima licitación del Plan Extraordinario de Inversiones en Carreteras, con un presupuesto estimado en torno a los 550 millones de euros, y en el que figuran tres itinerarios que discurren por la provincia de Teruel. Soro respondió así a una interpelación del diputado del PP, Joaquín Juste, quien le reprochó que desde su departamento se tenga “abandonado al medio rural con inversiones ínfimas”.



El parlamentario popular interpeló al consejero sobre la política general de su departamento en materia de carreteras, y más en concreto sobre los plazos y presupuestos del plan extraordinario por el incremento de precios que se ha producido.



Juste expresó su preocupación al consejero sobre qué empresas podrán asumir un incrementos de un 33%, porque las pequeñas que están en el territorio no van a poder hacerlo, y le interpeló si pensaban que solo “un gran fondo de inversión pueda quedarse ese plan extraordinario de carreteras”.



“Ustedes no han querido invertir en carreteras en estos siete años que llevan gobernando Aragón”, le reprochó Juste al consejero, a quien dijo que “las carreteras han sido relegadas al último lugar de las prioridades de sus políticas, relegando también, además de las carreteras, a los ciudadanos que sufren diariamente esas penosidades, y que además no son en las grandes poblaciones, sino en las pequeñas y en las zonas más desfavorecidas”.



Recordó en este sentido que hasta la Cámara de Cuentas de Aragón ha advertido en varias ocasiones que esta política es la que más había descendido desde 2015. “Han abandonado al medio rural con inversiones ínfimas, y lo que es peor, lo ha hecho la consejería responsable de la vertebración del territorio”, argumentó Juste, quien consideró que “ese no es el camino”. Apuntó que “con el arreglo de carreteras se salvan vidas y se vertebra el territorio”.



El parlamentario turolense repasó la inversión en carreteras desde 2015, con un techo de gasto entonces un 35% menos del presupuesto de este ejercicio. En aquel año el presupuesto en carreteras fue de 82,2 millones, cuando el de este año año es 74,5 millones, “un diez por ciento menos con un treinta y cinco por ciento más de presupuesto”.



“Creo sinceramente que en este cuatripartito su departamento es, como a usted le gusta decir, el pagafantas, porque en un departamento inversor no se invierte”, afirmó Juste, quien recordó que supone solo un 1,17% del presupuesto. Advirtió que en el 2009 ya se invertían 92 millones, y que la consecuencia de no haber invertido en carreteras era “irresponsable”, pero que todavía consideraba “más irresponsable que quieran hacer un plan que quieran venderlo y no pagarlo, y que quieran dejar una losa que será difícil levantar para los próximos gobiernos que vengan a esta comunidad”.



En su contestación, el consejero reconoció, como siempre ha dicho, que la inversión es insuficiente, pero rechazó que el método concesional que se está planteando suponga privatizar las carreteras. “No es una opción, es la única opción que tenemos para de verdad en Aragón mejorar nuestras carreteras, actuar en seguridad vial y por tanto también en la vertebración del territorio y en crear oportunidades; no se privatizan las carreteras”, aclaró.



Soro recordó que el problema viene de las últimas cuatro décadas, y que para cambiar la dinámica se requiere la implicación del sector privado porque “a cargo del presupuesto público es imposible afrontar la inversión que necesitan nuestras carreteras”.



El titular del departamento dijo que asumía el riesgo político y de gestión de “impulsar la única opción que vemos posible que es esta, contratos de conservación, aprendiendo de lo que no salió bien del programa Red”, para hacer un planteamiento diferente con once itinerarios, un plazo de 25 años y “unas cuantías para que las empresas aragonesas puedan estar, no quiero que vengan fondos de inversión a quedarse con las concesiones”.



Sobre el grado de desarrollo del plan, Soro indicó que a lo largo de los últimos meses se han incorporado cuestiones que no estaban previstas y que los proyectos de trazado se tendrán a lo largo de este mes de abril y con los precios actualizados. Añadió que habrá cuatro meses para redactar los proyectos de ejecución partiendo de los de trazado, un mes para el acta de inicio de las obras, y luego las adjudicatarias tendrán 30 meses para ejecutar esa inversión inicial.



El consejero precisó que el pago por disponibilidad no supone solo el abono por esas obras iniciales, con las cuales se aceleran unas inversiones necesarias “que habrían sido imposibles”, sino que incluye también la conservación ordinaria y extraordinaria.



Recordó que el plan supondrá actuar en unos 1.800 kilómetros de la red principal, que representa algo más del 30% de toda la red, que en total son unos 5.700 kilómetros. Aunque supone el 30% de la red, por esas carreteras circula el 60% del tráfico que tiene la red autonómica. Eso permitirá liberar fondos para actuar en el otro 70% de la red, que el consejero destacó que para él era un “objetivo indispensable” a través de las propias brigadas y los contratos de conservación.



El Plan Extraordinario de Carreteras, a la espera de que se disponga de los proyectos de trazado definitivo, afecta a tres itinerarios que discurren íntegramente, o parcialmente en uno de ellos, por la provincia: el del Bajo Aragón, con 166,5 kilómetros entre Zaragoza y Teruel; el itinerario que vertebra la zona central de la provincia de Albarracín al Maestrazgo de 182,8 kilómetros; y un eje de 194 kilómetros que vertebra el territorio de norte a sur.