Unanimidad parlamentaria en el apoyo a una iniciativa del PP para pedir que la A-40 y la A-25 tengan cuatro carriles

Las Cortes de Aragón aprobaron este miércoles en la Comisión de Vertebración del Territorio una Proposición no de Ley impulsada por el PP en la que se insta al Gobierno de España a que construya las autovías A-40 y A-25 tal como se planificaron en un principio, con cuatro carriles, en lugar de estudiar también otras alternativas como plantean los nuevos anteproyectos. La iniciativa salió adelante por unanimidad después de que el PP aceptara una enmienda de modificación de los grupos que sustentan al cuatripartito, con un texto similar al aprobado la semana pasada en la Diputación de Teruel.

Todos los grupos políticos defendieron que ambas infraestructuras tienen que construirse como vías de alta capacidad, es decir, con cuatro carriles, en lugar de plantear alternativas como se propone estudiar en los estudios informativos que hay en marcha, en el caso de la A-40 con el anteproyecto que se retomó en 2019, y en el de la A-25 con el nuevo estudio informativo que acaba de sacar a licitación el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

La unanimidad fue total a la hora de reivindicar estas infraestructuras como autovías, si bien en el debate político hubo reproches entre el PP y el PSOE por la gestión que cada uno ha llevado a cabo en relación a estas vías de comunicación cuando han tenido responsabilidades de gobierno, mientras que otras formaciones reprocharon a su vez a estos dos partidos el juego político que han mantenido a lo largo de los años en función de que estuviesen gobernando o en la oposición, sin que uno ni otro hayan sido capaces de ponerlas en marcha.

Defensa

El diputado del PP, Joaquín Juste, defendió la iniciativa presentada por su grupo para instar al Gobierno central que no sean carreteras de tres carriles sino de cuatro, ante los nuevos paradigmas que se está planteando el Mitma de hacer este tipo de vías en aquellos lugares con poca densidad de tráfico o que atraviesan zonas con un alto grado de afección medioambiental.

La propuesta planteaba inicialmente instar al Gobierno de Aragón para que exigiese al de España impulsar todas las actuaciones necesarias para que la A-40 y la A-25 fuesen una realidad lo antes posibles, y rechazar los modelos que quiere impulsar el Ministerio de Transportes para este tipo de infraestructuras viarias con tres carriles en lugar de cuatro.

Los grupos que sustentan al cuatripartido, PSOE, CHA, PAR y Podemos, presentaron una enmienda de modificación similar a la presentada la semana pasada en el pleno de la Diputación de Teruel, que aceptó el PP y permitió que la iniciativa saliera adelante por unanimidad. Todas las formaciones destacaron la importancia de transmitir la unidad de acción política en esta reivindicación ante el Gobierno central.

Tres puntos

Finalmente la iniciativa aprobada consta de tres puntos, el primero de los cuales pide al Gobierno central que la A-25 y la A-40 sean autovías y no carreteras con carriles para tráfico lento en determinados tramos, además de “considerar la A-25 como el primer tramo del proyecto que se defendió desde la Diputación Provincial de Teruel para convertir la N-211 en autovía hasta Tarragona como infraestructura fundamental para la vertebración de la provincia de Teruel y para la activación económica de las Comarcas del Jiloca y Cuencas Mineras”.

En el segundo punto se insta a que el Gobierno de España “impulse todas las actuaciones necesarias para que las infraestructuras citadas sean una realidad lo antes posible”, mientras que el tercero aboga por “seguir reclamando al Gobierno de España el arreglo inmediato de la N-330, ampliando la calzada, reduciendo las curvas, corrigiendo los puntos negros e incorporando las variantes necesarias para convertirla en una infraestructura digna del siglo XXI que garantice la seguridad y el futuro de los pueblos por donde discurre”.

El portavoz del PP, Joaquín Juste, aseguró que no se podían perder estas infraestructuras y recordó que Teruel es la única capital que no está conectada con Madrid, además de incidir en que “si no hay infraestructuras no hay desarrollo”, y que este tipo de vías de comunicación favorecen la instalación de empresas y el desarrollo de los territorios.

Juste hizo un amplio repaso histórico de lo que habían sido estas infraestructuras, en concreto la A-40, por estar planificada desde hace tres décadas sin que se haya conseguido sacar adelante después de que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero truncara el primer estudio informativo por la Declaración de Impacto Ambiental negativa que hizo.

Recorrido histórico

El portavoz del PSOE, Fernando Sabés, afeó en cambio al parlamentario popular apercibiéndole de que el recorrido histórico sobre esta infraestructura que había hecho era “sesgado”, al haber omitido hechos como que los últimos gobiernos del PP no hicieron nada. Añadió que tampoco lo hizo “el PP de Teruel, que no planteaba la reivindicación de hacer esas dos infraestructuras”. Incidió además en que fue el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero el que tomó la decisión de convertir en autovía la N-211 entre Alcolea y Monreal, algo que después olvidó el PP durante el periodo en que gobernaron.

La portavoz de Podemos, Marta Prades, consideró importante ir de la mano de la DPT aprobando el mismo texto que había salido en esta institución, y consideró que existe un “déficit histórico” y una “deuda” con la provincia en este tipo de infraestructuras. También advirtió que es importante tener en cuenta la perspectiva ambiental para la construcción de estos ejes de comunicación.

Joaquín Palacín consideró “esenciales” estas autovías para el futuro de la provincia y abogó por trasladar un “mensaje claro” de que Teruel se merece estas infraestructuras, mientras que Carlos Ortás (Cs) dijo que tienen que ser “vías rápidas de cuatro carriles” y no intentar “hacer experimentos”, y Santiago Morón (Vox) afirmó que estas infraestructuras son “indispensables” y deben hacerse.