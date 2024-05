Tarmac estima que la nueva concesión para desmantelamiento de aeronaves en el Aeropuerto de Teruel colisiona con su contrato

Por

El Consorcio del Aeropuerto de Teruel ha sacado a licitación la concesión demanial de 8 hectáreas de terreno para desmantelamiento y reciclado de aeronaves, ubicadas en la superficie de ampliación, por un canon anual de 126.372 euros (IVA excluido) y un plazo de 40 años prorrogables por 10 más. Tarmac Aragón considera que dicho contrato “colisiona” con el que se formalizó con ellos el 1 de marzo de 2012, que establecía que, como sociedad concesionaria, prestaría con carácter de exclusividad dichas actividades en todo el recinto aeroportuario, además de las de mantenimiento y estacionamiento. Por este motivo, tomarán “las medidas que procedan” cuando sus servicios jurídicos analicen los detalles del expediente.



El Consejo Rector aprobó el pasado 29 de abril iniciar la tramitación del expediente para la concesión de una parcela de 8 hectáreas vinculadas al desmantelamiento y reciclado de aeronaves, cuyo anuncio de licitación se publicó este lunes 20 de mayo en la Plataforma de Contratación del Estado. El plazo para la presentación de ofertas termina el próximo 1 de julio.



Según la memoria justificativa firmada por el director general del Aeropuerto de Teruel, Alejandro Ibrahim, la licitación responde “al interés demostrado por varias empresas por instalarse en el aeropuerto y llevar a cabo actividades relacionadas con la economía circular de aprovechamiento de aeronaves, como el desmantelamiento y reciclado, sus procesos, gestión de materiales, desarrollo e innovación”. “Según se indica en el PIGA, la actividad de reciclado y desmantelamiento de aeronaves será posible y ejercible en la ampliación del Aeropuerto de Teruel”, detalla.



La empresa AIR, integrada en el grupo López Soriano, anunció en mayo de 2023 tras una reunión mantenida con el entonces presidente de Aragón, Javier Lambán, su intención de invertir 30 millones de euros en el aeropuerto para la implantación de una línea estable de desmontaje y reciclado de aviones.



El presidente del Consorcio, Octavio López, aseguró el pasado 29 de abril después de la aprobación de la nueva concesión que el contrato de Tarmac Aragón “se circunscribe al planteamiento inicial del Aeropuerto de Teruel mientras que las 8 hectáreas de la nueva concesión se ubican en suelos del último plan de ampliación”. “La actuación cumple con las condiciones suscritas en su día”, dijo, y añadió que no se podían establecer limitaciones a la actividad en las 195 hectáreas de ampliación dadas las numerosas propuestas de instalación presentadas por empresas relacionadas con el sector aeronáutico y aeroespacial.



El pliego de cláusulas administrativas del nuevo contrato establece que la adecuación del espacio para el inicio de la actividad corresponderá a la empresa concesionaria, que deberá hacerlo en el plazo máximo de dos años contados a partir de la formalización de la concesión.



El pliego de prescripciones técnicas, entre tanto, determina la ubicación del terreno objeto de concesión, anteriormente agrícola y sin adecuar. Añade que será la adjudicataria la que ejecute las actuaciones de obra civil e instalaciones necesarias para la realización de su actividad en la zona concesionada.



La concesión tendrá una duración de 40 años, con una prórroga de hasta 10, y el canon fijo anual será mínimo de 126.372 euros (IVA excluido) en concepto del uso del espacio.



El director general de Tarmac Aragón, Pedro Sáez, anunció tras la publicación del anuncio de licitación que la nueva concesión “entra en colisión con las cláusulas de exclusividad” del contrato firmado por ellos el 1 de marzo de 2012. Según el mismo, las actividades de mantenimiento, estacionamiento, desmantelamiento y reciclado de aeronaves comerciales, incluidas las de gran tamaño destinadas a la aviación ejecutiva, “se prestarán con carácter de exclusividad por la sociedad concesionaria en todo el recinto aeroportuario”.



Aquel contrato únicamente dejaba fuera de dicha exclusividad otro tipo de aeronaves, como militares o helicópteros, y cualquier otra actividad no citada como exclusiva, como es el caso de la pintura o de na reconversión de aeronaves para cambio de uso de pasaje a carga.



Sáez se mostró visiblemente molesto por la pretensión del Consorcio, del que forman parte el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Teruel, de abrir la actividad de desmantelamiento a otras empresas. “Después de la magnífica cooperación que hemos mantenido con el Consorcio durante todos estos años, no es fácil de entender este cambio”, aseguró.



Aunque Tarmac Aerosave lidera el sector del MRO y desmantelamiento a nivel mundial, sus responsables entienden que la llegada de otras empresas a Teruel afectaría a su actividad.



Acciones legales



En el momento que conoció el interés de López Soriano por instalarse en Teruel y el posterior inicio de la tramitación del expediente, Tarmac Aragón mantuvo conversaciones “a distintos niveles” para exponer su opinión sobre la nueva concesión. No obstante, la empresa esperó a conocer la redacción del anuncio de licitación para pronunciarse públicamente. “Queríamos ver cómo se concretaba y, ahora que lo estamos estudiando, creemos que efectivamente entra en contradicción con las cláusulas de exclusividad que tenemos en nuestro contrato original”, argumentó Pedro Sáez.



El director general de la planta de Teruel indicó que la asesoría jurídica y el equipo de abogados del grupo Tarmac Aerosave está analizando el nuevo contrato “desde el punto de vista legal” y adelantó que tomarán “las medidas que procedan”.



Preguntado por si la consideración de exclusividad podría no aplicarse a la zona de ampliación, Sáez respondió que “obviamente, la superficie del aeropuerto es la que es y todo lo que esté conectado con la pista de aterrizaje forma parte del recinto o plataforma aeroportuaria, sobre todo teniendo en cuenta que se ideó con carácter industrial y no de transporte de pasajeros”.



La empresa asumió en 2012 el aprovechamiento de un primer hangar y varias hectáreas de la campa de estacionamiento por un plazo de 25 años y un canon anual de 1.250.001 euros. López Soriano, que fue uno de los promotores de la plataforma, no optó a esa licitación ni a la realizada previamente en 2008.



Sáez recordó el “impacto” que ha tenido la colaboración con el Consorcio del Aeropuerto de Teruel con Tarmac Aragón, que ha creado 230 empleos directos y ha posibilitado la llegada de otras empresas como IAC y Airbus, que en conjunto emplean a más de 400 personas, además de los indirectos, que se podrían multiplicar por cinco.