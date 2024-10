TE pide al Ayuntamiento de Teruel que apoye la creación de una nueva escuela infantil

Por

El grupo municipal de Teruel Existe en el Ayuntamiento de Teruel reclamó al equipo de gobierno recoger el testigo de las Cortes de Aragón y ayudar en la construcción de una nueva escuela infantil de titularidad autonómica. Así lo manifestó en una nota de prensa la concejala Beatriz Redón, quien recordó que la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de las Cortes de Aragón aprobó este martes por unanimidad la PNL de Aragón-Teruel Existe para instar al Gobierno de Aragón a construir una nueva escuela infantil de titularidad autonómica en la ciudad de Teruel, en colaboración con otras administraciones públicas.



“Cubrir las necesidades en educación infantil es básico para las familias de Teruel, algo fundamental para poder hacer efectiva y real la conciliación personal, familiar y laboral, así como para garantizar que nuestros hijos e hijas reciban la estimulación adecuada para favorecer su desarrollo. Por eso valoramos muy positivamente que desde el Gobierno de Aragón asuman el compromiso de la realización de una nueva escuela infantil en nuestra ciudad”, señaló la concejala de Teruel Existe.



Redón explicó que Teruel Existe ya llevó al pleno municipal una propuesta en la misma línea para construir una nueva escuela de titularidad municipal, en colaboración con el Gobierno de Aragón, ante la elevada demanda en de plazas en la capital turolense.



Sin embargo, fue rechazada con el voto en contra del Partido Popular. Así, ahora que las Cortes de Aragón mostraron su compromiso para que sea el Ejecutivo autonómico quien impulse esta actuación, la concejala de Teruel Existe pidió el compromiso del equipo de gobierno para ayudar en su puesta en marcha.



Redón recordó que el PP en las últimas elecciones recogía en su programa electoral la construcción de una escuela infantil municipal en una parcela disponible en el barrio del Polígono Sur, pero ha advertido que esa promesa se ha quedado en “papel mojado” y no se ha llevado a cabo.



Por este motivo, la concejala de Teruel Existe instó al equipo de gobierno a comprometerse con la PNL aprobada en las Cortes de Aragón y ceda al Gobierno de Aragón esa parcela que se está reservando para esas instalaciones.



“Aunque no fueron capaces de apoyar nuestra propuesta en el momento que la presentamos en el pleno del Ayuntamiento, creo que son conscientes de la necesidad de su construcción, por eso consideramos fundamental que se sumen a este compromiso que asumió ayer el Gobierno de Aragón y faciliten un espacio en el que se pueda construir”, concluyó Redón. Unanimidad

La petición del grupo municipal de Teruel Existe se produjo un día después de que la Comisión de Educación de las Cortes de Aragón aprobara por unanimidad una iniciativa defendida por el parlamentario Tomás Guitarte (Aragón-Teruel Existe) para la creación una nueva escuela pública infantil de titularidad autonómica en colaboración con el Ayuntamiento de Teruel, que contó con una enmienda in voce del Partido Popular.



La red de escuelas infantiles de la DGA está formada por once centros y, de ellos, solo uno está ubicado en la provincia de Teruel, la Escuela Infantil Santo Ángel Custodio de Alcañiz. En la provincia de Huesca hay tres ubicados en Barbastro, Monzón y Huesca capital, y el resto en la de Zaragoza, uno en Calatayud, otro en Ejea de los Caballeros, otro en Gallur y los cuatro restantes en la capital aragonesa.