Un espacio público de la ciudad de Teruel llevará el nombre de Miguel Ángel Blanco

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, anunció este martes tras la lectura del manifiesto en memoria de Miguel Ángel Blanco en la puerta del Ayuntamiento que un espacio público de la ciudad aún por definir llevará el nombre del concejal del PP de Ermua asesinado por la banda terrorista ETA hace 25 años.

“Buscaremos un espacio público, que denominaremos Miguel Ángel Blanco, para que el espíritu de Ermua no se olvide y que todos los turolenses, y sobre todo los jóvenes, tengan conciencia de lo que supuso ETA para este país”, explicó la alcaldesa.

Este miércoles se cumplen 25 años del asesinato de Blanco a manos de tres terroristas -Txapote, Amaia y Oker- que el 10 de julio de 1997 lo secuestraron y que, 48 horas después, le tirotearon en un descampado la tarde del 12 de julio. Aunque fue encontrado con vida, murió en la madrugada del día 13.

“Este año es el 25 aniversario de aquel triste asesinato, una acción que conmocionó a toda España y también a los turolenses, coincidiendo con la celebración de la Vaquilla del Ángel en la ciudad. Ese asesinato dio lugar al espíritu de Ermua, que hizo que toda la sociedad se uniera para decir ¡Basta ya!”, recordó la alcaldesa tras la lectura este martes del manifiesto emitido por la Fundación Miguel Ángel Blanco junto a varios miembros de la corporación municipal.

El texto recuerda la “marea de indignación popular” que provocó el secuestro y como el Gobierno de España, la oposición, las instituciones y la mayoría de la sociedad civil no cedió al chantaje para acercar a los presos de ETA a las cárceles del País Vasco. “La sociedad civil demostró unidad, como nunca antes y como nunca después”, añade.

Buj destacó que, todavía hoy, hay quien no condena la violencia ni los asesinatos de ETA, en referencia a Bildu. “En estos momentos, se ha derrotado a la banda terrorista pero sus ideas políticas y, sobre todo, la justificación de sus asesinatos sigue vigente. Por eso, los demócratas tenemos que seguir trabajando para que en España no haya nadie que justifique o que no condene aquellos asesinatos”.

Memoria democrática

Por eso, el Ayuntamiento de Teruel buscará un espacio público aún por definir, pero que podría ser una calle, plaza o parque, para darle el nombre de Miguel Ángel Blanco y que el espíritu de Ermua no se olvide, “sobre todo entre los más jóvenes que afortunadamente no tuvieron que vivir los crímenes ni guardar cinco minutos de silencio cada vez que ocurrían”.

“Para preservar la democracia y las instituciones democráticas es importante que todos recordemos lo que ha sufrido España y cuánto nos ha costado llegar aquí. También, que a ETA se le venció gracias al Estado de derecho, que es el que nos permite la libertad de pensamiento y que nadie sea señalado por sus ideas políticas”, concluyó.