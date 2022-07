Un mes después de la caída del Torico y su columna, no se sabe el coste de las reparaciones y la réplica

El Ayuntamiento de Teruel desconoce cuánto va a costar la restauración de la columna de la fuente del Torico y la réplica en bronce del animal cuando se cumple un mes de la caída de ambos elementos, ocurrida el 19 de junio mientras cuatro operarios municipales retiraban las 23 sirgas y sogas tendidas desde una argolla metálica colocada en la base de la escultura hasta los pilares de los porches de la plaza con motivo de la celebración de la XVII edición del Congreso Nacional del Toro de Cuerda.

Los grupos de la oposición, entre tanto, siguen exigiendo responsabilidades políticas porque mantienen que “no fue un accidente, sino una negligencia”. Entre tanto, la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, explicó este lunes tras la junta de gobierno que el informe de Arquitectura y el decreto de Alcaldía por los que se autorizó la ocupación de vía pública a la Asociación Cultural Amigos de la Soga y la Baga en los que se prohíbe expresamente el apoyo y/o anclaje de elementos de cualquier tipo a los edificios monumentales, y que fueron esgrimidos por la oposición en el último pleno para exigir su dimisión, “no tienen nada que ver con la decoración de la ciudad” con motivo del evento.

Emma Buj explicó este lunes a preguntas de los medios de comunicación que las empresas encargadas de restaurar el fuste, por un lado, y de la fundición de una réplica de bronce del Torico, por otro, todavía lo han remitido las facturas. Añadió que, en cuanto lleguen, el Ayuntamiento de Teruel llevará a cabo la modificación presupuestaria necesaria para hacer frente a estos gastos.

Expediente

El expediente de la unidad de Arquitectura fechado el 7 de junio relativo a la solicitud de los Amigos de la Soga y la Baga para la ocupación de la vía pública para la celebración del XVII Congreso Nacional del Toro de Cuerda del 13 al 19 de junio de 2022, y el posterior decreto de Alcaldía que la autoriza firmado por la alcaldesa el 15 de junio, “prohíbe expresamente el apoyo y/o anclaje de elementos de cualquier tipo a los edificios monumentales”.

Además, dos días antes de la firma de este último, comenzó el montaje de las gradas en las calles del Ensanche por las que corrieron los toros ensogados los días 18 y 19 de junio.

En este sentido, Buj señaló que se ha hecho “una interpretación” de los mismos que no concuerda con lo que ella ha manifestado “ni es lo que consta en los informes municipales”.

“Hay dos expedientes distintos. Uno es el expediente de ocupación de vía pública asociado al Congreso, en el que se habla de no anclar ningún elemento a edificios monumentales, que es muy similar a otros que se hacen por ejemplo para la Vaquilla en los que no se permiten agujeros en el suelo. Ese es un informe vinculado a ese expediente, que no tiene nada que ver con el expediente de decoración, que es el que afecta a la columna del Torico”, argumentó.



Lo que quedó de la columna del Torico, la mañana del 19 de junio. Bykofoto / Antonio García



“El evento era el mismo, pero uno hace referencia a los anclajes a edificios monumentales y el otro era un expediente de decoración de la ciudad y por eso no se consideró incluido dentro de otro tipo de tramitación”, añadió.

Reacciones

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Teruel, Samuel Morón, que esgrimió los informes en el último pleno celebrado el pasado 25 de junio, explicó que no hubo ningún informe técnico para el montaje o desmontaje de las cuerdas, ni planes de emergencias o seguridad, “pero sí un decreto de Alcaldía que prohibía los anclajes”.

En su opinión, tanto la alcaldesa, que firmó ese decreto, como los concejales de Urbanismo, Vivienda, Infraestructura y Medio Ambiente, Juan Carlos Cruzado, y de Fiestas, Javier Domingo, “tenían que ser conocedores de que estaba prohibido”. “Estas personas han actuado a su libre albedrío, hacen y deshacen sin cumplir la normativa”, dijo.

“Emma Buj tan solo trata de desviar la atención porque no tiene argumentos que sustenten la instalación y la retirada de las sogas, pero sí un informe de Arquitectura que prohíbe ese tipo de anclajes en edificios monumentales, y el Centro Histórico de Teruel está declarado Bien de Interés Cultural (BIC)”, destacó. Morón añadió que aunque la alcaldesa “no le brinda la categoría de monumento a la fuente del Torico” aparece catalogada como tal en una publicación del Ayuntamiento de Teruel de 2003.

Según Morón, después de la celebración de la Vaquilla, “ha llegado el momento de volver a pedir responsabilidades políticas”. “Mientras que no se depuren responsabilidades, ni la alcaldesa ni los concejales implicados tienen credibilidad. Deben dar explicaciones convincentes y es mi obligación pedírselas para poder trasladarlas a la ciudadanía”, concluyó.

La portavoz de CHA, Marisa Romero, mantuvo este lunes la petición de cese de la alcaldesa realizada en el último pleno municipal. “El informe de Arquitectura y el decreto de Alcaldía que prohíben los anclajes no hacen sino aumentar nuestro malestar”, argumentó.

Postura común

Todos los grupos municipales, a excepción de Ciudadanos que forma parte del equipo de Gobierno y el PAR, se reunirán presencialmente en los próximos días para acordar la forma en la que seguir pidiendo responsabilidades tanto a la alcaldesa como a los concejales de Infraestructuras y Fiestas, explicó Romero.

El portavoz de Ganar Teruel-IU, Nicolás López, consideró que “no se han dado las explicaciones necesarias ni a la ciudadanía ni a los grupos políticos por parte de la alcaldesa y de los concejales delegados, que siguen tratando como un accidente lo que fue una negligencia”.

“Si un informe de Arquitectura ratificado por un decreto de Alcaldía desaconsejaba los anclajes, hay un responsable político. Es un hecho, aunque hayan tratado de enmascararlo con la celebración de la Vaquilla”, opinó.

“Las explicaciones no han sido satisfactorias por lo que, obviamente, vamos a seguir reclamando explicaciones, que más tarde o más temprano, tendrán que dar”, dijo, antes de añadir que “el equipo de Gobierno está vendiendo como una victoria haber tenido la réplica del Torico a tiempo para celebrar la Vaquilla cuando la realidad es que, si no lo hubieran tirado, no hubiera sido necesaria colocarla”.

Desde Espacio Municipalista por Teruel (EMT), Zésar Corella, coincidió en que “se han hecho las cosas mal y se tienen que asumir responsabilidades”. “Es igual de grave que la alcaldesa firmara un decreto sin leer el informe, como que lo rubricara habiéndolo leído”, esgrimió.

A su juicio, “de una u otra manera, tanto la alcaldesa como los concejales de Infraestructuras y Fiestas, tienen algún grado de responsabilidad en lo ocurrido aunque la primera haya decidido que los otros dos no den la cara”.