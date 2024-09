Un muro se derrumba en el paseo del Óvalo de la capital

Una parte del muro de la Glorieta en el inicio del paseo del Óvalo, junto al viaducto, se desplomó en la tarde-noche de este viernes, provocando un gran susto entre la gente que estaba en la zona, aunque sin provocar daños personales.



El derrumbe tuvo lugar a las 21.05 horas, aproximadamente, los cascotes cayeron sobre la calzada pero sin afectar ni a los peatones ni a los vehículos que circulaban en ese momento, aunque las personas que estaban en el Óvalo se asustaron por el ruido. Un audi blanco conducido por una mujer había pasado por el carril de bajada al Óvalo un segundo antes del desprendimiento.



Hasta el lugar acudieron agentes de la Policia local y los bomberos de la Diputación Provincial que tiraron alguna plancha que se había quedado medio suelta tras el derrumbre para evitar nuevos desprendimientos, retiraron y limpiaron los cascotes.



Desde el Ayuntamiento de Teruel han informado este sábado que no se apreciaba ningún riesgo de que pudiera ocurrir esto y que los daños han sido materiales y, aunque no aún se han cuantificado, parece que son mínimos. Desde el consistorio han destacado que lo más importante es que no haya habido daños a personas.



Asimismo, las mismas fuentes han indicado que se reparará y que los técnicos municipales estudiarán la zona para comprobar el estado de ese muro y reforzarlo si es necesario.