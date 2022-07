Un particular plantea posibles daños en el capitel de una columna de la plaza del Torico

Un particular ha planteado al Ayuntamiento de Teruel una queja sobre posibles daños en el capitel de una columna de la plaza del Torico como consecuencia de la decoración que el pasado mes de junio se instaló con motivo del Congreso Nacional del Toro con Cuerda y cuya retirada originó la caída de la columna y del símbolo de la ciudad. El Partido Socialista preguntó este lunes sobre este y otros temas relacionados con el suceso que ocurrió el pasado 19 de junio.



Tras la celebración de La Vaquilla en las diferentes juntas de gobierno el PSOE está haciendo una batería de preguntas por el suceso de la caída de la fuente del Torico. Este lunes su portavoz, Samuel Morón, que es el único miembro de la oposición que forma parte de la Junta de Gobierno, pidió de nuevo el informe sobre la instalación de la sirga y las cuerdas en la columna del Torico y quiso saber por qué se externalizaron estos informes y no los hicieron los técnicos del Ayuntamiento. También preguntó a qué edificios iban ancladas las sirgas de las sogas que se amarraron al Torico y explicó que hizo esta pregunta porque quería saber si hay alguna entrada por registro con alguna queja sobre los capiteles y si estos se habían movido o no.

Registro

“A mí me llegan oídas que por registro se ha presentado una instancia que el capitel de alguna columna igual habría sufrido movimiento y desperfectos y eso es lo que he preguntado, porque no lo sé cierto pero la alcaldesa cuando le hago preguntas desvía la atención y no se ajusta a la realidad de los hechos”, comentó.

Morón insistió en que Emma Buj lleva desde que comenzó este asunto “muy nerviosa” y que le comunicó que le contestaría a todas las preguntas en la próxima Junta de Gobierno.

“Creo que se ha puesto nerviosa porque desde un principio está desviando la atención y he demostrado con sus propios papeles que me dio en la última Junta de Gobierno que la columna del Torico forma parte del BIC del Centro Histórico”, dijo para insistir en la idea de que el Ayuntamiento de Teruel debería haber solicitado autorización a Patrimonio para instalar una infraestructura que no es tradicional, como puede ser la puesta del pañuelo o el árbol de navidad.



El pasado 19 de junico fue derribada parte de la columna que sustenta al Torico. Bykofoto / Antonio García



Afirmó que desde luego, por mucho que sea el mes de agosto, “vamos a seguir insistiendo hasta que se diriman responsabilidades”. “Tiene muy complicado sacar información técnica para justificar lo injustificable que es tirar el emblema de la ciudad”, concluyó el concejal socialista.

Sí hubo respuesta

Por su parte, la alcaldesa ante los medios de comunicación sí que respondió a las cuestiones presentadas por el portavoz socialista, tras lamentar que Morón volviera “a perder los papeles” en la Junta de Gobierno.

“Me ha hecho una serie de preguntas y cada vez que yo empezaba a hablar era interrumpida, ante la imposibilidad de responder a esas preguntas porque no me dejaba hablar le he dicho que en la próxima Junta de Gobierno le responderé”, quiso poner de manifiesto y calificó de “lamentable” la actitud del partido socialista.

Sí que reconoció que había entrado por registro una queja “que afirma pero no demuestra” que hay un daño en un capitel de una de las columnas de la plaza y lo achaca a la sirga de los adornos del Congreso de Toro de Cuerda. “Hacer afirmaciones es gratuito, hay un daño en un capitel que puede ser por eso o no porque es muy difícil justificar que sea por ello”, comentó. Ante esa queja el Ayuntamiento va a abrir un expediente.

En total se colocaron 23 sirgas y sogas, sujetas a un aro metálico que rodeaba la columna del Torico y a los capiteles de los edificios más próximos.

Además, la alcaldesa desveló que el Ayuntamiento había solicitado a los propietarios de inmuebles en la plaza del Torico la necesidad de hacer un estudio de valoración de los edificios, que se suma a uno que hizo Patrimonio sobre la existencia de xilófagos en los capiteles de madera.

Sobre la externalización de informes por la que preguntó el portavoz socialista, Buj recordó que ya le respondió en la anterior Junta de Gobierno. “En el Ayuntamiento de Teruel lo habitual es externalizar informes y proyectos, así como los pliegos de las contrataciones”, zanjó.

Samuel Morón consideró sobre este asunto que antes de externalizar un servicio, como la redacción de un informe, hace falta uno previo municipal que justifique que haya que contratarlo a un profesional externo.

Valoraciones

La alcaldesa explicó ayer a preguntas de la prensa que hace ya un tiempo Patrimonio hizo una recomendación al Ayuntamiento para solicitar a los propietarios de inmuebles en la plaza del Torico que hicieran un estudio de evaluación del estado de los edificios. “Se trata de un documento técnico”, comentó.

El Informe de Evaluación de Edificios se puede solicitar a inmuebles con una antigüedad determinada y así viene contemplado en la ley. Este documento consiste en comprobar el adecuado mantenimiento y conservación de los edificios para evitar que se produzca la ruina de los mismos a consecuencia del deterioro provocado por un inadecuado mantenimiento.

“Mucho antes de que ocurriera todo esto -en relación a la caída del Torico- ya se estaban tomando medidas para que se estudiara el estado en el que se encontraban los inmuebles vinculado a la posible existencia de daños de las estructuras”, dijo pero incidió en que estas solicitudes “son muy anteriores”, a que se cayera el Torico.