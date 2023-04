Alcorisa denunciará a Retevisión si los problemas con la señal de televisión persisten

Cortes de emisión e imágenes pixeladas. Así ven muchos alcorisanos algunos canales de televisión en el pueblo, una situación que se repite desde el pasado mes de octubre y que lejos de solucionarse se mantiene en el tiempo. El malestar es tal en la localidad bajoaragonesa que el Ayuntamiento comunicó ayer que está dispuesto a demandar a la empresa Retevisión si estos problemas persisten.

La recepción de la señal de televisión es penosa desde hace seis meses, situación que se agrava en determinados días y provoca que los vecinos no puedan visionar correctamente “multitud de canales por su continuo pixelado y corte de la emisión”, señaló el Ayuntamiento.

Las incidencias han generado un fuerte malestar en la localidad, y aunque no es un ámbito de competencia municipal, precisaron desde el consistorio, “el Ayuntamiento se ha puesto en contacto en diversas ocasiones con la empresa nacional Retevisión para que se solucione el problema” sin que hasta ahora hayan conseguido mejoras.

Tras varias visitas de los técnicos “sin un remedio duradero, el Consistorio se plantea tomar otras medidas más serias respecto a la empresa encargada del servicio de televisión”. No en vano, el alcalde, Miguel Iranzo, subrayó que “entendemos el malestar de los vecinos y nos sentimos impotentes por no poder dar solución a este tema, ya que no es competencia del consistorio, ni tenemos autorización ni acceso al repetidor”, se lamentó el primer edil.

El alcalde explicó que los técnicos de la empresa “han venido en varias ocasiones y nos han indicado que se había solucionado, pero lo cierto es que el problema sigue, y por ello nos planteamos demandar a Retevisión si las incidencias persisten en nuestra localidad”, anunció el regidor.

En las últimas semanas, el Ayuntamiento ha creado un registro de incidencias técnicas para que todos aquellos vecinos que tuviesen problemas con la recepción de la señal de televisión rellenasen un formulario. El objetivo era saber si éste es un problema que afecta a unas zonas concretas del pueblo. No obstante, el alcalde señaló que “ahora ha dejado de ser necesario, porque el domingo la situación era generalizada en todo el pueblo”.