Álvaro Sanz (IU) exige al PSOE que resuelva de forma “urgente” el desgobierno en Andorra

Izquierda Unida (IU) exige al aparato político del PSOE “al más alto nivel” que “tome cartas en el asunto” de forma “urgente” para “poner orden” y resolver el “desgobierno” que vive el Ayuntamiento de Andorra, que “cada minuto que pasa se agrava”. Además, reclama una auditoría que clarifique las cuentas del consistorio ante los constantes reparos de Intervención en que incurren las contrataciones públicas.

Así lo puso sobre la mesa en la villa minera el coordinador de IU Aragón y diputado en las Cortes autonómicas, Álvaro Sanz, en una rueda de prensa en la que reclamó “menos mensajes de pseudotranquilidad” a la población por parte de los partidos que sustentan al equipo de gobierno (PSOE y PAR) tras el anuncio del alcalde, Antonio Amador, de apartarse temporalmente de sus funciones para afrontar su recuperación, y la dimisión posterior de dos concejalas socialistas.

IU “sigue tendiendo la mano desde ese rigor, exigencia y serenidad”, ofreció Sanz, pese a la “campaña de acoso y derribo” que, asegura, esta formación viene sufriendo por parte del PSOE a nivel local no solo desde las últimas elecciones municipales, sino durante los 20 años que gobernó Andorra.

“Este desgobierno ha venido acompañando a la acción política del Ayuntamiento desde el inicio de la legislatura, y esta situación tiene que cesar ya no porque lo diga IU, sino porque los hombres y mujeres de Andorra no se la merecen”, dijo Sanz. El coordinador autonómico de IU instó a los socialistas a “cambiar de actitud” porque, de haber pactado con la izquierda, “previsiblemente no hubiera pasado esto”, manifestó. Y es que, según dijo Sanz, “IU sigue siendo de fiar”.

Sanz estuvo acompañado en su comparecencia de la coordinadora comarcal de IU, Anacris Pérez, de los concejales David Villanueva y Raúl Romero, y del diputado provincial Pedro Bello.

Preguntados los ediles si se ofrecerían a sumar sus dos escaños con el PSOE si este no se entiende con el PAR, Romero instó a “ser valiente” y no descartó ninguna opción, si bien las relaciones entre IU y el PSOE están deterioradas en la villa minera.

Junta de portavoces

El jueves hubo junta de portavoces municipal, en la que Villanueva expresó que “esto no puede seguir así” y denunció la falta de información del equipo de gobierno a la oposición también en el peor momento de la legislatura. “La transparencia brilla por su ausencia”, denunció el concejal.

“Ha habido una pandemia, borrascas y hemos hecho una oposición totalmente responsable, tendiendo nuestra mano”, explicó Villanueva. Sin embargo, “cuando ha salido un tema de importancia hemos levantado la voz, que ha sido acallada con malas formas”, afeó.

“La situación es de extrema gravedad”, ahondó el edil. “Este Ayuntamiento es un desgobierno y los ciudadanos son los que están siendo perjudicados”, con una gestión que “está siendo cuestionada por los técnicos” interventores, que emiten “reparos constantes y graves”, destacó, para dejar entrever que en la organización de las últimas fiestas patronales se han realizado contrataciones irregulares.

Villanueva explicó que el PSOE-PAR expulsó a IU de la junta de gobierno a comienzos de legislatura y que no ha aportado documentación previa a los plenos como constante.

Destacó que Inspección de Trabajo ha entrado a “revisar numerosos expedientes de baja, paralización del convenio colectivo y pacto de funcionarios”.

Tampoco están resueltos los contratos del agua y la limpieza municipal y se ha utilizado la publicidad institucional como “propaganda”, recriminó.

“Toda la ciudadanía hoy sabe que el equipo de gobierno ha sido un desastre”, evidenció Romero, quien calificó la situación de “vergonzosa y crítica”.

Lamentó que ha habido trabajadoras “sometidas a presión” que se han cogido bajas laborales, dijo que ha habido retraso en el pago de las nóminas y que la Policía Local ha tenido hasta ahora de media dos agentes, cuando el número total de plazas a cubrir son 12.

Piden una auditoría

Tras los últimos reparos de Intervención derivados de la organización de las fiestas, “exigimos públicamente que el equipo de gobierno, hoy que no hay gobernabilidad, deje encargada una auditoría de cuentas para que el nuevo se las encuentre saneadas”, solicitó Romero. Y a los que “no aportan nada”, les pidió “que se aparten” porque llegan momentos “cruciales” con la firma del Convenio de Transición Justa y la resolución del concurso del Nudo Mudéjar en ciernes.

“Este equipo de gobierno iba a ser el más transparente y no lo ha sido. Hay reparos de intervención constantes y contrataciones que no están aprobadas por junta de gobierno. Esto va a acabar en la Fiscalía”, advirtió Pérez, quien recordó que la secretaria general del PSOE de Teruel, Mayte Pérez, ya destituyó hace unos meses a Amador como secretario de Organización del PSOE porque “sabían de los problemas que había en este municipio, que había discrepancias muy grandes, y no han hecho nada. ¿Y ahora quieren solucionarlo en un mes?”

“Es una legislatura vital y estamos teniendo el gobierno menos transparente y menos serio a la hora de recibir a empresas y ciudadanía, y el más incapaz para gobernar”, lamentó Pérez. “Esto no es consecuencia de la renuncia temporal del alcalde, al que deseamos en lo personal lo mejor y una pronta recuperación”, sino que, según dijo, viene de lejos con la primera dimisión, en diciembre de 2020, de Sebastián Ruiz. Después vino la de Trinidad Hernández y las dos últimas de Margarita Santos y Mercedes Baselga, todas del PSOE. “Los últimos acontecimientos han colmado un vaso que llevaba rebosando mucho tiempo”.

La coordinadora comarcal de IU lamentó el “bloqueo feroz” al que su partido, según dijo, fue sometido desde el PSOE “a nivel local, provincial y autonómico”, pero “nunca llegamos a una inestabilidad” como la actual. Aseguró que IU quiso gobernar con el PSOE en el Ayuntamiento y la Comarca pero “prefirió la derecha aragonesa, que es el PAR”.

Ahora, deseó que los socialistas superen su “lucha cainita, no solo dentro del equipo de gobierno sino dentro de las filas socialistas”, y animó al concejal de Cs, Andrés González, a trabajar porque “está cobrando de este ayuntamiento”.

Por su parte, Bello puso en valor el “estilo de gestión humilde, concienciada, respetuosa” que practicó IU en Andorra durante 20 años frente al que ha predominado en los últimos tres años en “el segundo ayuntamiento más complejo de Aragón”.

El acuerdo entre PSOE y PAR tendrá “fumata blanca” en días

“El pueblo no se ha parado, se sigue trabajando y estamos a la espera de que entren los dos concejales que faltan”, dijo el portavoz socialista, Alejo Galve, en declaraciones a este diario tras la reunión de portavoces celebrada el jueves. El mítico delegado sindical de CCOO en la central térmica, Antonio Planas, “entra seguro”, dijo el también histórico ugetista Galve, y está por ver quién le acompaña de los militantes que figuran al final de la lista electoral con la que el PSOE concurrió a las elecciones. “Tenemos que hacer un pleno en septiembre para tomar conocimiento de las dos renuncias y, si puede ser, que los nuevos entren en octubre”, dijo Galve.

En cuanto a las negociaciones con el PAR a propósito de la alcaldía accidental, “estamos negociando todavía”, manifestó Galve. “Habrá fumata blanca pronto, esta semana o a principio de la otra”, adelantó.

El PSOE, que no se plantea una dimisión de Amador y votar nueva investidura, quiere que el alcalde accidental sea su edil Joaquín Bielsa, mientras que el PAR quiere hacer respetar su tenencia de alcaldía en caso de baja médica de Amador.

“Las posturas se van acercando y no se trata de colores políticos, sino de los vecinos de Andorra que necesitan ver que la situación está estabilizada y que seguimos trabajando con la misma normalidad”, dijo el primer teniente de alcalde, Juan Ciércoles. “El PAR exige que se cumpla la ley. Que se estabilice el pueblo, que gobernemos como veníamos haciendo con ese buen feeling y que los vecinos no salgan perjudicados”, concluyó.