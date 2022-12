Apadrinaunolivo.org cuadruplicará sus 16 empleos fijos en cinco años con el Nudo Mudéjar

Por

El proyecto de recuperación de olivares yermos en Oliete, Apadrinaunolivo.org, cuadruplicará en cinco años, gracias al proyecto Del Huerto Solar a la Mesa que figura en el plan socioeconómico de Endesa tras adjudicarse el Nudo Mudéjar, los 16 puestos de trabajo fijos que ha sido capaz de generar desde 2014 con la puesta en producción de 15.000 olivos. Lo hará a través de la puesta en marcha de otros 50.000 árboles, principalmente en Oliete y Alacón, y de la ampliación de la almazara, las huertas de regadío para la producción de vegetales y la fábrica de conservas.



“Es una revolución”, aseguró el cofundador de Apadrinaunolivo.org, Alberto Alfonso, que confía en que, de aquí a 2028, llegue a buen puerto algo que Endesa no duda en calificar como “la iniciativa más relevante dentro del plan socioeconómico” que acompaña a la instalación de 14 parques renovables que conectará a Red Eléctrica en Andorra tras ganar el concurso del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).



Según la eléctrica, se generarán casi un centenar de puestos de trabajo más de la mano de Apadrinaunolivo.org, que serán 48 fijos y 48 temporales en palabras de Alfonso.



El proyecto potenciará la actividad de producción y venta de aceite de oliva virgen extra en la almazara que reabrió en 2016 en Oliete Apadrinaunolivo.org, a través de la recuperación de más de 50.000 olivos abandonados en esta localidad y las vecinas de Alacón, Alloza y Ariño. Además, se multiplicará la elaboración de conservas con productos de la huerta en la fábrica de Alacón abierta en 2021.



“Con este proyecto no solo se creará empleo en el entorno rural, sino que se reactivará un sector que estaba en declive en la zona. Además, la asociación aragonesa Apadrina un Olivo será la encargada de desarrollar un proyecto similar en Portugal”, enmarcado en el proceso de transición justa para la central térmica de Pego, explica Endesa en una nota de prensa remitida la semana pasada para presentar el detalle de su proyecto para Andorra, que en grandes cifras prevé la creación de 370 empleos fijos directos y 6.000 indirectos con diferente grado de temporalidad.



Alfonso explicó que serán 96 los empleos (48 directos sobre los 16 actuales) que se sumarán al proyecto gracias a multiplicar por cuatro también los olivos desyermados. El proyecto incluye también cinco hectáreas de huerta de regadío en la vega de Oliete y en Alacón, abierto a Ariño, y además aprovechará “los huecos muertos en las instalaciones de placas solares, para que con regadío por goteo se puedan plantar allí hortalizas que luego se procesarán en la conservera de Alacón”, detalló.



La iniciativa incluye también la ampliación de la almazara y la conservera, así como la creación de una planta de compostaje para aprovechar los residuos que se generen.



Con respecto al proyecto de Portugal, el responsable de Apadrinaunolivo.org explicó que en la zona de Pego Endesa también ha ganado un concurso para convertir en potencia renovable la procedente de una central térmica que cerró. “Tienen un montón de olivos, entre ellos uno de 3.350 años, que está considerado el más antiguo de la península ibérica. Hacen el aceite como se hacía aquí hace 50 años y van a contar con un proyecto con experiencia como nosotros que por otra parte nos permitirá replicar y exportar nuestro modelo”. Sostenibilidad

El proyecto de Apadrinaunolivo.org nació en 2014 con el fin de recuperar 100.000 olivos abandonados en Oliete que habían quedado yermos tras el éxodo rural. Actualmente, la localidad cuenta con 360 habitantes, mantenidos en parte gracias a esta iniciativa innovadora, solidaria, social y sostenible como es el apadrinamiento de esos olivares. Con los 60 euros de donación anual de 6.000 padrinos y madrinas han logrado recuperar 15.000 olivos, atraer familias repobladoras, salvar la escuela de Oliete, mitigar 6,9 millones de toneladas de CO2 y lograr 19.000 visitas de los padrinos. De esta forma, aseguran que fomentan el turismo sostenible, la protección de los ecosistemas y el empleo justo.



Alfonso afirmó que siempre han apostado por la sostenibilidad de los proyectos y eso no va a cambiar con la entrada de capital por parte de Endesa. No quiso especificar la cantidad, pero no hay que hacer “la cuenta de la vieja” de multiplicar 50.000 olivos por 50 euros, apuntó.



“Es un proyecto de creación de valor compartido. Nosotros no vamos a poner en riesgo nuestro proyecto porque no queremos que cuando se vaya Endesa esto se caiga”, subrayó.



Sí admite Alfonso que “nuestro punto de crecimiento siempre ha venido incrementado por los ingresos”, que en este caso se elevarán. “Hay un plan económico, de negocio, avalado por una auditoría que respalda esta colaboración. Cada 10.000 olivos nuevos por año, produciremos tantos litros más y abriremos canales de comercialización. Las bases están fijadas”, justificó. El reto de la escalabilidad

Alfonso explicó que, cuando nació Apadrinaunolivo.org, “la primera empresa colaboradora en que pensamos fue Endesa”, pero en aquel momento las conversaciones no prosperaron porque no estaba claro el futuro de la central.



Años después, tras el cierre de la térmica “nos contactó el departamento de Sostenibilidad de Endesa y empezamos a trabajar en una idea que fue fraguando”.



“No es que Endesa vaya a recuperar 50.000 olivos ni que ellos estén poniendo todo el dinero para esto, sino que van a dar un soporte para conseguirlo. No quiero que la gente se lleve a equívoco. Ellos van a apoyar, pero al final la recuperación y la sostenibilidad la tenemos que hacer nosotros, como hemos hecho hasta ahora”, insistió Alfonso, que asume el reto de multiplicar la escala de un proyecto que funciona desde su origen.



“Es una iniciativa de emprendimiento social generadora de empleo cien por cien. Pone en valor los recursos endógenos como el olivar y la huerta, aplicando innovación, y desde 2014 venimos demostrando que es posible.



Empezamos por uno y tenemos ya 16 puestos fijos, más otros temporales”, argumentó Alfonso.



“Es un convenio de colaboración muy trabajado”, garantizó Alfonso, que aseguró que el propósito no cambia. “Seguimos trabajando en proyectos sostenibles que tengan en cuenta la conservación del medio natural, que incorporen a personas en riesgo de exclusión y generen desarrollo rural al aumentar los empleos, atraer familias, mantener servicios y, en definitiva, hacer los pueblos atractivos para vivir”.



Ahora, Apadrinaunolivo.org apuesta por “la replicabilidad” de su modelo para aprovechar recursos endógenos, algo que fomenta en su proyecto de Despertadores Rurales Inteligentes, en el que lleva trabajando un año con emprendedores de la provincia. Patés vegetales

Por otro lado, Apadrinaunolivo.org ha lanzado una nueva gama de productos gourmet en forma de patés vegetales de alcachofa, puerros y aceitunas, que suma a sus tradicionales aceites y conservas vegetales.



A través de los patés, la asociación para la recuperación del olivar yermo de Oliete propone otros formatos y texturas para disfrutar de las conservas lanzadas en 2021. Las opciones de patés vegetales surgen para dar nuevas oportunidades a materia prima que estéticamente no encaja en los tarros de alcachofas y puerros, con las que ya cuenta Mi Olivo, la marca comercial de este emprendimiento social. Conservas elaboradas de manera artesanal a la brasa y conservadas, sin aditivos ni conservantes, sólo con el aceite de oliva virgen extra de Mi Olivo, proveniente de los olivos centenarios recuperados y ganador de premios.



Mediante la venta de productos y del apadrinamiento, el proyecto de economía social continúa apostando por fomentar el turismo sostenible; la protección de los ecosistemas y el empleo justo.