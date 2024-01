Arranca un nuevo programa de empleo en Alcañiz con 20 alumnos-trabajadores

Por

El Ayuntamiento de Alcañiz ha impulsado por segundo año consecutivo el Programa Experiencial de Empleo y Formación Alcañiz. Mantenimiento de Edificios, que ha obtenido una subvención de 535.254 euros del Instituto Aragonés de Empleo (Inaem) y en el que están trabajando desde principios de enero una veintena de alumnos trabajadores.



El Ayuntamiento aportará 25.000 euros al proyecto y cederá los espacios con sus correspondientes gastos de consumos (energía, agua, comunicaciones, etc.).



El alumnado fue seleccionado en la fase de la convocatoria para optar a los puestos del programa en el que el alumnado recibe formación teórico-práctica y apoyo administrativo de la mano de dos docentes, una auxiliar administrativa y una directora.



Este Programa tiene una duración de 12 meses y se desarrollará hasta principios de enero de 2025, ya que arrancó y se presentó oficialmente el pasado 10 de enero en el Ayuntamiento, con la presencia, entre otros, del alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, del segundo teniente de alcalde, Eduardo Orrios, y del concejal delegado de Personal del consistorio alcañizano, Jesús Gan, así como del director de la Oficina del Inaem de Alcañiz, Ricardo Monterde, del personal funcionario y laboral a cargo del programa y de los

En relación al alumnado, la mayoría son jóvenes con un grado de escolarización que no les ha permitido obtener una titulación suficiente para la habilitación laboral que desean. Asimismo, según el consistorio también hay varias personas mayores de 45 años desempleadas de larga duración.



En la presentación del programa, el alcalde de Alcañiz agradeció al alumnado su inscripción y les explicó que con esta experiencia entran “en una nueva etapa de la vida, importantísima”, y por ello les animó a que la aprovechen en los próximos meses.



Por otra parte, el primer edil insistió en la importancia que tiene para el consistorio este Programa Experiencial, que aportará valor a los edificios, instalaciones y zonas verdes de la ciudad. Además, Miguel Ángel Estevan reveló que "el sector empresarial de Alcañiz necesita a personas cualificadas”, por ello les animó a aprovechar la presencia de técnicos cualificados de gran valía para que aprendan de ellos y puedan convertirse en grandes profesionales, ya sea trabajando para empresas “o por vuestra cuenta como emprendedores", enfatizó Estevan. Por su parte, Jesús Manuel Gan les apuntó que "el Programa tiene dos grupos, uno de albañilería y otro de fontanería, y por lo que tengo de experiencia con la realidad empresarial de Alcañiz y su entorno, hay una gran demanda de profesionales de construcción y de mantenimiento de instalaciones y edificios”. También coincidió Gan en “la gran oportunidad de aprovechar esta formación, porque esta iniciativa brinda las cualificaciones necesarias para homologarla con vistas al mundo laboral".

Albañilería y fontanería

El Programa Experiencial de Empleo y Formación se divide en dos grupos de participantes: uno se va formar en la especialidad de albañilería, y otro, en la de fontanería. Se divide en tres fases, dos primeras de tres meses cada una y una tercera de seis meses. En la primera fase se impartirá formación no reglada mediante certificados de profesionalidad, y también se formará al alumnado en diferentes oficios, entre ellos jardinería, albañilería, electricidad y carpintería. Asimismo, incorporarán conocimientos relacionados con prevención de riesgos laborales y mantenimiento de piscinas. Además, habrá un proyecto de cooperación para crear un huerto urbano, actividades de orientación laboral, sesiones formativas de igualdad, creación de página web y blog, trabajo coordinado con las Brigadas de Obras y Servicios y de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcañiz y participación en jornadas de emprendimiento. En la segunda fase, los alumnos de Fontanería realizarán prácticas laborales en una empresa de la zona, mientras que los de albañilería continuarán la rehabilitación y dinamización de la nave y oficinas propiedad del Ayuntamiento alcañizano en el Polígono Industrial de las Horcas.



También tendrán módulos formativos de electricidad, carpintería y jardinería y se coordinarán para la realización de diversos trabajos con la Brigada municipal de Obras y Servicios y con el Centro Público de Educación de Personas Adultas Río Guadalope. Por último, en la tercera fase, habrá formación en emprendimiento, albañilería, electricidad, carpintería, jardinería, igualdad y medio ambiente; y también en este último semestre, el alumnado visitará empresas y participará en mantenimiento de instalaciones municipales conjuntamente con el departamento de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Alcañiz y en iniciativas de prospección laboral y acompañamiento hacia la empleabilidad. Repetir en 2024

El consistorio alcañizano realizó un balance satisfactorio del progreso de los diez alumnos-trabajadores del Programa Experiencial del ejercicio pasado 2023, y es por ello que volvió a presentar solicitud para lograr una nueva convocatoria en este 2024, que beneficiará a 20 alumnos-trabajadores más El programa, además, se centrará en un sector con necesidad de mano de obra cualificada y formada como es el de la construcción y mantenimiento de instalaciones. Certificados

Cada alumno-trabajador, además de la formación gratuita, recibirá cada mes como sueldo el importe del Salario Mínimo Interprofesional vigente (que actualmente es de 1.080 euros brutos mensuales, si bien el Gobierno de España ha aprobado aumentarlo a 1.134 euros este 2024) La filosofía de estos programas experienciales se basa en la contratación del alumnado desde el inicio de los proyectos. En el caso de Alcañiz, el programa plantea un año de contrato con cotización, y trae consigo, para los alumnos-trabajadores que lo completan, la obtención de los siguientes Certificados de Profesionalidad: para los de fontanería, los certificados de Operaciones de Fontanería y Calefacción-Climatización Doméstica y de Operaciones Básicas en el Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Energías Renovables; y para los de albañilería, los certificados de Operaciones Auxiliares de Albañilería y Cubiertas y de Operaciones Auxiliares de Revestimiento Continuo en Construcción.