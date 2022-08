Cayetano Rivera, Ginés Marín y Ángel Téllez torearán en las fiestas de Alcañiz

Por

Cayetano Rivera, Ginés Marín y Ángel Téllez conforman el cartel de la corrida de toros de las Fiestas de Alcañiz, que se celebrará el 11 de septiembre a las 18 horas. Tanto el Ayuntamiento como la empresa Zúñiga esperan que el coso se llene ante el elevado nivel del festejo mayor.



Los diestros lidiarán seis toros de Antonio Palla y Hermanos Cambronell, dos encastes que prometen “bravura” según subrayó en rueda de prensa el crítico taurino Javier Valero, que presentó el evento junto a un representante de la compañía que se ha llevado la licitación, Fernando Polo, y al alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu. Una veintena de socios de la peña taurina respaldaron el acto.



“Teníamos claro que tenía que ser una buena corrida de toros, que la gente pudiera disfrutar” tres años después de la última, manifestó el regidor, que apostilló que la apuesta es tan decidida que el consistorio ha aumentado el presupuesto de los actos taurinos de fiestas de 20.000 a 30.000 euros. “Queremos tener a los mejores” y para eso “hay que pagar”, zanjó.



Urquizu aseguró este jueves que Alcañiz contará con “tres de los mejores toreros” del escalafón e invitó a asistir a toda la afición del Bajo Aragón y territorios colindantes, como Els Ports o la zona de Tarragona. El alcalde apeló a las peñas para “que la afición se implique” y “pueda disfrutar de una corrida de primer nivel que podría estar en cualquier plaza de primera”.



Finalmente, agradeció y valoró el riesgo de la empresa regentada por Carlos Zúñiga, pues el festejo “cuesta muchísimo más que 30.000 euros”. El cartel gusta a la afición

Valero aportó su conocimiento en la rueda de prensa para valorar el cartel. No dudó en tirar de las orejas al consistorio por no obligar en el pliego del concurso a programar un torero aragonés, aunque en general se mostró satisfecho por los diestros elegidos.



“A Cayetano todo el mundo lo conocemos” porque “es mediático” y “tiene mucha repercusión en cualquier sitio que está”.



Curro Vázquez es su apoderado, igual que ocurre con Ginés Marín, “uno de los toreros que más gustan” porque “es muy clásico” y este año es de los matadores “más interesantes que hay” para elegir.



En cuanto a Ángel Téllez, viene de triunfar en Madrid y “decir eso es decir mucho”, subrayó. Y sobre la ganadería destacó la bravura de sus encastes. “Apuesta personal”

Por último, Polo aseguró que llevarse la organización de la plaza de toros de Alcañiz “es una apuesta personal de Carlos Zúñiga”, al que le hubiera gustado estar presente en la presentación pero una cuestión de salud se lo impidió.



“La apuesta es fuerte”, insistió. “Hemos sido la única empresa que ha apostado por incluir uno de esos toreros del grupo especial que puntuaba más”, desveló el responsable, si bien reconoció que “no es el cartel original que se presentó en el concurso”. En él figuraba el gran Finito de Córdoba, que decidió no esperar a que se resolviera el concurso y se comprometió con otra plaza que tenía asegurada.



“El cartel reúne muchos alicientes para muchas vertientes de aficionado: para el más purista y para el que le gusta más lo mediático; queda muy bonito, es atractivo y esperamos que tenga respuesta porque el interés de Carlos Zúñiga es estar muchos años aquí”, afirmó Polo.



La venta de las entradas, a precios de entre 20 (infantil) y 95 euros, comenzará de forma anticipada del 1 al 8 de septiembre en la taquilla del teatro municipal con un pequeño descuento sobre el precio final en ventanilla el día grande.



“Hemos rebajado los precios” con respecto a la propuesta inicial “con el interés de que haya más respuesta por parte de la gente” con la premisa de “llenar la plaza”, para el disfrute general y, cómo no, para que los números salgan, concluyó Polo. Festejos populares

El cartel taurino de las Fiestas de Alcañiz se completa con tres mañanas de vaquillas el 9, 10 y 11 de septiembre, además del torneo de fútbol vaca programado para el 12 y el Grand Prix del día 13.



“Son espectáculos muy populares que gozan del respaldo de peñas y gente joven. Entendemos que si otros años han tenido un gran éxito de asistencia, este año también lo tendrán”, dijo Polo. Además, habrá chiqui-encierro y coloquio taurino el día de la corrida.



Desde este año, Zúñiga y Toros explotará la Plaza de La Misericordia de Zaragoza, lo que ha facilitado las “sinergias” para apostar por Alcañiz, un empeño personal del propietario de la empresa Carlos Zúñiga.