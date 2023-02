El Ayuntamiento de Andorra gestionará 12,3 millones de presupuesto gracias a las renovables

El Ayuntamiento de Andorra contará con un presupuesto de 12,3 millones de euros este año (un 5,3% inferior al de 2022) gracias a las instalaciones de energías renovables. Ello permitirá acometer inversiones como finalizar y equipar la ampliación de la residencia, reformar las calles La Loma y avenida de Teruel, o reparar fugas de agua. Este es el resumen de unas cuentas que fueron aprobadas el miércoles en pleno por los concejales del gobierno local (PSOE-PAR) y Cs, con la abstención del PP y el voto en contra de IU.

Se trata de unos “presupuestos ajustados y serios”, en palabras del concejal del PSOE Antonio Planas, que recordó que, además de los 12.308.199,92 euros provisionados, la localidad recibirá este año 4.758.000 euros del Instituto de Transición Justa para la creación de un parque intergeneracional en los salesianos, la dotación de un espacio para asociaciones y coworking, y la rehabilitación de las antiguas oficinas de Endesa para centralizar los servicios de atención al ciudadano del ayuntamiento.

Planas detalló que, aparte de los ingresos por licencia de obras y apertura de establecimientos (4,2 millones, la mayoría de plantas fotovoltaicas), el consistorio ingresará 350.000 euros en concepto de alquiler de terrenos de los promotores de los parques renovables. Por otra parte, recaudará 664.000 euros por la venta de naves vivero y parcelas industriales, según las previsiones.

En 2023 se congelarán la mayoría de las tasas y precios públicos, aunque se ha contemplado una subida de las cuotas de la residencia.

Se incluye la venta de los aparcamientos de la plaza Canto a la Libertad, debido a que tras la granizada han sido muchas las personas que se han interesado por estas plazas cubiertas.

2,8 millones de inversiones

En cuanto al capítulo de gastos, el 40,2% se lo lleva personal (un 10,46% más que en 2022) y el 32,50% bienes y servicios (13,48% más). Se incluyen las diez nuevas plazas de cuidador de la tercera edad que conllevará la puesta en marcha de la ampliación de la residencia. El incremento en gastos corrientes es consecuencia de la inflación, la contratación de una plataforma para la modernización de la gestión del personal, la promoción de las Jornadas Nacionales de Exaltación del Tambor y el Bombo 2024 y, principalmente, la consignación de la externalización del servicio de limpieza viaria (287.000 euros).

Destaca el incremento del capítulo de inversiones reales, que asciende a 2,8 millones de euros, un 12,87% más que en 2022. La terminación de la ampliación de la residencia, que se abrirá en mayo, recibirá 639.000 euros, y su equipamiento 240.000 euros.

A la mejora de la calle La Loma se destinarán 614.000 euros en 2023, y a la avenida Teruel 200.000 euros (en 2024 habrá 688.700 euros más). También se actuará en la mejora de fugas de agua (320.810 euros).

Otras administraciones públicas financian el 19% de total de los gastos de inversión presupuestados, y el resto lo aportará el ayuntamiento a pulmón.

Parcelas industriales

En cuanto al capítulo 7, se ve minorado de forma brusca respecto del ejercicio anterior, pasando de 1.995.000 a 40.000 euros, ya que por el momento no se ha presupuestado ninguna línea de subvención para la adquisición de parcelas industriales.

Planas recordó que este año habrá un nuevo taller de empleo que dará trabajo a 15 personas y que se comprarán terrenos para la instalación de empresas. En cuanto a aparcamientos, habrá tres nuevos: uno en el cementerio, otro junto a Cruz Roja y un tercero al lado de la estación.

Se trabaja en un proyecto junto a Endesa para reducir los 400.000 euros de consumo eléctrico en todos los edificios del ayuntamiento y el alumbrado público, a través de la instalación de 1,2 megavatios de placas solares.

Con todo, dijo Planas, “creemos que se va viendo la luz al final del túnel”. Además, “tenemos 6.397.000 euros de remanentes que los podemos emplear”, dijo, para habilitar una nueva línea de subvenciones para empresas o arreglar el polideportivo, aunque siendo “comedidos” y dejando “colchón”.

Valoraciones

Para el portavoz del PAR, Juan Ciércoles, las cuentas son “realistas y adaptadas a necesidades concretas”. El teniente de alcalde subrayó que el consistorio está “bastante mejor que en otras legislaturas” en las que “no se vendía terreno industrial” y “teníamos las naves vivero para todo menos para crear empleo”.

Para el portavoz de Cs, Andrés González, los presupuestos son “muy ilusionantes, aunque nos queda muy poquito tiempo para ejecutarlos porque vienen en mayo las elecciones”.

“En 2022 no había elecciones y la ejecución presupuestaria fue muy baja”, respondió la portavoz del PP, Silvia Quílez, que junto a IU fue la más crítica pero decidió abstenerse por “responsabilidad” y porque la tercera localidad de la provincia no puede funcionar con presupuestos prorrogados.

“No podemos tener un presupuesto histórico de 13 millones de euros –en 2022– y que Andorra, por desgracia, siga igual y no se avance porque no se ejecuta ese gasto”, lamentó Quílez. Instó a no funcionar con modificaciones de crédito y lamentó que empresarios que se han acabado instalando en Alcorisa, Calanda o Albalate preguntaron antes en el consistorio andorrano.

El portavoz de IU, David Villanueva, instó a aprobar ya el nuevo pliego del agua y deseó que la transición a la nueva empresa no acabe con penalizaciones por valor de hasta 1,5 millones de euros por los retrasos, lo que “podría hacer muchísimo daño al presupuesto de este año”. Criticó que en toda la legislatura no se haya ejecutado la mejora del polideportivo y deseó “suerte” al equipo de gobierno para ejecutar las previsiones. El concejal de Elijo Andorra, Antonio Donoso, no acudió al pleno de presupuestos.

El alcalde en funciones, Joaquín Bielsa (PSOE), dijo que en marzo habrá un pleno extraordinario para lanzar la licitación de la nueva concesión del agua.