El Ayuntamiento de Andorra licita por 8 millones y diez años de plazo la gestión del servicio de aguas

El pleno del Ayuntamiento de Andorra aprobó esta semana la licitación del contrato de gestión municipal del agua, que se sacará a información pública por un montante de 8.077.319 euros y un periodo de 10 años de duración. El contrato, que era el único punto del orden del día del pleno extraordinario, fue aprobado con los seis votos a favor del equipo de gobierno (PSOE, PAR y Cs) y rechazado por los concejales de IU (2), de Elijo Andorra (1) y del Partido Popular (1). Disculparon su ausencia en la sesión la aragonesista Esther Peirat y el popular José Carlos Laguarda.

La licitación del nuevo contrato intenta resolver una situación que se atascó en septiembre de 2021 cuando finalizó el contrato con la hasta entonces empresa gestora del agua en Andorra, Aragonesa de Servicios Públicos SL, que había gestionado el servicio durante los últimos 20 años.

El Ayuntamiento publicó un nuevo pliego, que licitó en mayo del año 2022, pero tuvo que ser anulado debido a que el presupuesto previsto era inferior a las condiciones del mercado. No en vano, no se había tenido en cuenta la subida de precios de las materias primas registrado el ejercicio pasado.

Para la redacción y actualización de precios y licitación actual del nuevo contrato el Ayuntamiento de Andorra ha trabajado con una empresa auditora, Aymed, a la que se encargó un estudio pormenorizado de la situación en la que se encuentran las conducciones de agua de Andorra y todo el sistema de suministro.

Reunión

La empresa se ha reunido con representantes de todos los grupos municipales que conforman la Corporación andorrana para que dieran su opinión en relación al mejor sistema de gestión pública del agua. Finalmente, se optó por una gestión privada del servicio, “tanto para beneficio del propio ente municipal, como para el futuro servicio que se ofrecerá a la ciudadanía”, señalaron fuentes municipales. Tomada esa decisión, se inició la redacción de los pliegos del contrato, en los que se han incorporado mejoras y correcciones que se detectaron en el sistema anterior.

Finalmente, el pliego estipula que la empresa adjudicataria deberá encargarse de la distribución de agua y de los servicios conexos, de la explotación del suministro de agua, de la distribución de agua potable, del servicio de lectura de contadores, de los servicios de alcantarillado, de retirada de aguas residuales, de la limpieza de alcantarillas y de la gestión de alcantarillados, además de la inspección de las mismas.

Atajar las fugas

En anteriores plenos en los que se debatió acerca del servicio del agua, el alcalde de Andorra indicó que las condiciones técnicas que recogen este pliego se resumen en que, al inicio del plazo de ejecución del contrato, “la empresa que finalmente sea la adjudicataria deberá trabajar intensamente para atajar las múltiples fugas existentes en la red hídrica del municipio” . En este sentido, el objetivo principal es “conseguir que llegue a las casas de Andorra más cantidad de agua y de mejor calidad, además de lograr un modelo que sea eficiente y responsable con el medioambiente”. Esto, añadieron desde el consistorio andorrano, también supondría una reducción del precio que los ciudadanos pagan en las facturas del agua.

El pliego del contrato salió adelante y saldrá publicado en breve, una vez ha sido autorizado por el pleno. No obstante, tanto PP como Elijo Andorra justificaron su voto en contra alegando que consideran que hay un informe desfavorable emitido por el Instituto Aragonés del Agua (IAA) en relación a la revisión de las tarifas de suministro de agua potables.



Sin embargo, el alcalde en funciones, Joaquín Bielsa, respondió a este cuestión recordando que ese informe no es vinculante y que, además, es muy probable que durante el tiempo en que la licitación permanezca expuesta se pueda adjuntar la documentación requerida por el IAA. En este sentido, detalló que la documentación pendiente de envío era parte del Estudio de Viabilidad. Con todo, el primer edil insistió en que no consideraba éste motivo suficiente para demorar más la licitación de este pliego que tan importante es para el municipio.

No en vano, este contrato es uno de los más importantes para el equipo de gobierno, con el que han estado trabajando desde el inicio de la legislatura para mejorar el servicio de agua.