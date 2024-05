El Ayuntamiento de Valdeltormo declara el agua no potable por la turbidez tras la tormenta del domingo

Las lluvias de este domingo han traído algunas consecuencias más en la Comarca del Matarraña, más allá de los cortes de carretera puntuales que se registraron el domingo y del granizo que ha afectado a algunos huertos. Derivada de esa tormenta de hace dos días es la advertencia que decretó ayer por la tarde el Ayuntamiento de Valdeltormo para evitar consumir agua del grifo. El Ayuntamiento declaró este lunes no potable por turbidez el agua de la red municipal y restringió su uso al meramente sanitario, quedando prohibido consumirla o emplearla incluso para el lavado de la vajilla.

El municipio matarrañense hizo público un bando a primera hora de la tarde informando de que Sanidad había calificado el agua de la red de abastecimiento como “no potable”, por lo que quedó prohibido el consumo humano, quedando limitado a “usos de wc”.

Según explicó el alcalde, José Gabriel Alcober, el consistorio conoció los resultados de las analíticas tomadas por la mañana “alrededor de las 14.30h e inmediatamente lo hicimos público para advertir a la población de que dejaran de consumir agua del grifo”. En este sentido, señaló que “vamos a ver cómo evoluciona en los próximos días el río y si baja ya toda la riada podremos volver a subir agua”.

Ayer por la mañana, según apuntó el primer edil, el Matarraña todavía bajaba crecido “y con el agua turbia” como consecuencia de la tormenta del domingo por la tarde. “Veremos si con dejar reposar el agua un par de días es suficiente o si hay que realizar alguna otra intervención como puede ser la limpieza de los depósitos municipales; actuaremos en función de lo que nos diga Sanidad para restablecer la situación a la normalidad lo antes posible”, añadió el alcalde.

Turbidez

Tal y como explicó Alcober, el problema de turbidez en el agua de boca “se ha producido como consecuencia de que solemos subir el agua a través de un bombeo por las noches. En la tromba de agua del domingo, la punta con la crecida del río llegó por la tarde, antes de que empezáramos a subir agua, de manera que lo que ocurrió es que cuando se elevó el agua, ya estaba turbia”. Con todo, el regidor subrayó que “la situación no es grave, porque se trata de mera suciedad en el agua, no es ninguna bacteria, pero hay que dejar pasar un par de días hasta que la situación vuelva a la normalidad”. Según el regidor, “la normativa sanitaria indica que no se puede consumir en un par de días, por lo menos hasta que el agua vuelva a reposar en el depósito o toque limpiarlo; haremos lo que nos digan, suponemos que dependerá del volumen de agua turbia que haya entrado en los depósitos”.

Por otra parte, dos equipos de la Diputación de Teruel han empezado a revisar los caminos rurales de las zonas afectadas por las tormentas del fin de semana en distintas comarcas del Bajo Aragón histórico. Según la institución provincial, estas tareas de vigilancia tratan de “detectar corrimientos de tierras, barranqueras o problemas de acceso a granjas con el fin de poder disponer de los equipos necesarios para actuar en su reparación”.

Los dos equipos de trabajo quedaron desplegados este lunes para revisar estos caminos rurales. El personal asignado “está recorriendo los municipios afectados para detectar posibles afecciones como corrimientos de tierras, barranqueras o dificultades de accesos a granjas o explotaciones ganaderas”, señalaron desde la institución provincial.

La DPT informó de que se ha desplegado un equipo que ha empezado a trabajar en el entorno de los municipios de Ráfales, Fórnoles, Monroyo y La Portellada y otro en la zona de Samper de Calanda, Híjar, Jatiel y Azaila. De esta manera se va a intentar abarcar la mayor superficie que pudiera haberse visto dañada por las tormentas.

La institución provincial informó de que las primeras estimaciones realizadas sobre el terreno no han detectado daños graves en las vías rurales situadas en la zona de afección de la tormenta, aunque todavía hay zonas inundadas, por lo que habrá que esperar a que el agua acumulada desaparezca para poder analizar cómo se queda el terreno y si es necesario acometer alguna reparación.

Planificación

El personal humano asignado a estas tareas pertenece al área de control y vigilancia de la Sección de Caminos Rurales y ayer realizó los primeros operativos en los términos municipales que se vieron afectados por el granizo y las trombas de agua. Estos equipos se encargarán de “planificar las actuaciones que sean necesarias para solventar los posibles problemas que dificulten el tránsito por estos caminos”.

Hay que recordar que la sección de Caminos Rurales de la Diputación de Teruel tiene como función ejecutar los trabajos de conservación, reparación y mantenimiento de los caminos municipales no pavimentados. Se trata de una competencia asignada a los ayuntamientos de la provincia, pero ante la dificultad que tienen muchos de ellos para asumir los costes que acarrea su mantenimiento, dadas las pequeñas dimensiones de la mayoría de los pueblos de la provincia, es la institución provincial la que, en muchos casos, presta este servicio como una ayuda más a los pueblos.

Según manifestó el diputado delegado de Caminos Rurales y vicepresidente segundo de la DPT, Rafael Samper, es importante actuar con celeridad en las labores de vigilancia de los caminos cuando se producen tormentas de este tipo.