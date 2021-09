Arrancan las consultas sobre la eólica en el Matarraña con un sondeo en Valjunquera

El primer sondeo de opinión no vinculante en la Comarca del Matarraña para que los vecinos se expresen a favor o en contra sobre la implantación de proyectos de energías renovables en su término municipal ya está en marcha. Entre las 13.00 y las 15.00 horas de ayer se abrió el periodo de consultas en Valjunquera, que continuará este domingo con el sondeo entre las 11.00 y las 13.00 horas y entre las las 18.00 y las 20.00 horas.

En Valjunquera votaron ayer 32 ciudadanos mayores de 18 años, lo que representa casi un 11% de los censados. El resto tendrán que hacerlo en la jornada del domingo. En los 300 metros que separan la entrada del centro del pueblo ya hay cinco o seis pancartas colgadas de los balcones y fachadas de las viviendas que rechazan los proyectos eólicos, con lemas como “el Matarraña no se toca”; “stop burbuja eólica”; “stop masificación eólica” o “no queremos parques eólicos en el Matarraña”.

También este domingo en el mismo horario que Valjunquera por la mañana y de 17.00 a 19.00 horas por la tarde los vecinos de Valdeltormo podrán dar su opinión sobre la misma cuestión. Deberán marcar sí o no en la papeleta que ha preparado el Ayuntamiento.

La tercera localidad en dar opción a sus vecinos de opinar sobre los macroparques eólicos será Mazaleón, que el día 3 de octubre ha convocado una consulta popular no vinculante para conocer si el pueblo está a favor o en contra de las centrales eólicas.

Todos los municipios saben que la consulta popular no es vinculante y que salga lo que salga el resultado no paralizará la tramitación administrativa que están siguiendo los proyectos eólicos. Sólo con las alegaciones presentadas en tiempo y forma -antes del 8 de octubre en el caso de los macroparques de Capital Energy- y siempre que la administración competente matice o bloquee los proyectos los planes actuales de expansión eólica podrán variar.

La consulta de Mazaleón se producirá justo un día después del acto reivindicativo que la Asociación Gent del Matarraña ha convocado en La Fresneda. Esta convocatoria, en la que participarán alcaldes de toda la comarca, tendrá una gran carga simbólica y persigue evidenciar la unión del territorio contra un modelo energético que choca contra los valores paisajísticos de la comarca y su propio desarrollo endógeno. En esta jornada, que será seguramente por la mañana, están previstas tres charlas a cargo del portavoz de la Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel, Javier Oquendo, del doctor en Ciencias Biológicas Ferrán Vallespinós y del consultor e investigador sobre Paisaje, Sergi Saladier.

Experiencias

Entre tanto, los ayuntamientos del Matarraña más afectados por las macrocentrales eólicas han ofrecido en las últimas semanas distintas charlas informativas sobre los parques eólicos. Representantes de Forestalia y de Green Capital han explicado sus proyectos o lo van a hacer en los próximos días, como también lo hará la Asociación Gent del Matarraña (posicionada en contra del modelo energético que representan estas empresas), que ayer por la tarde acudió a Valjunquera a explicar su postura y que hoy estará en Valdeltormo.

Asimismo, en Mazaleón se celebró este jueves una charla informativa en la que participaron algunos alcaldes de la Comarca de la Terra Alta (Tarragona), así como la presidenta del Consejo comarcal. Cada uno de ellos explicó su experiencia en materia de parques eólicos, al llevar varias décadas con algunos de ellos implantados en sus términos municipales. Ayer por la tarde acudió a Valjunquera, invitada por la asociación Gent del Matarraña, Neus Sanromà, presidenta del Consejo comarcal de la Terra Alta.

Pancartas en el pueblo contra los proyectos eólicos

Pedir cita previa para registrar las alegaciones a los proyectos eólicos

Los ciudadanos que prefieran presentar alegaciones a título particular en lugar de hacerlo de manera colectiva han de saber que tienen que solicitar cita previa para poder registrar su alegación de forma presencial, aunque también pueden hacerlo de manera telemática.

El plazo para presentar alegaciones al proyecto de Capital Energy termina el 8 de octubre.

En la Oficina Delegada del Gobierno de Aragón en Alcañiz tan solo se permite registrar dos alegaciones por persona y se cita a los ciudadanos cada cinco minutos. Según el delegado de la Oficina, Carmelo Peralta, esta restricción persigue “no saturar” el sistema informático del registro y “facilitar que otras personas puedan seguir realizando sus trámites, puesto que ésta es una zona muy amplia y se realizan muchas más gestiones aparte de las alegaciones, que son un añadido al trabajo habitual que se realiza desde la delegación”.

El delegado del Gobierno de Aragón en Alcañiz informó de que “para saber cómo tenían que tramitarse las alegaciones que entraran por registro se realizó una consulta a la Subdelegación del Gobierno en Teruel, puesto que son quienes van a terminar resolviendo y contestando a las alegaciones. Subdelegación comunicó que cada alegación presentada de manera individual debía tener un registro específico”, es decir, “no se pueden enviar un conjunto de alegaciones con el mismo número de registro, por lo que hay que escanearlas y registrarlas una por una”. Según Peralta, “si esto es así, no podemos permitir que una única persona presente 25 alegaciones de una sola vez, porque, de hacerlo, podría ocupar mucho más tiempo del estipulado e impediría a otras personas que tienen cita previa poder realizar su gestión en el momento en el que se la ha citado por parte de la administración”.

Aunque la normativa publicada por el Gobierno de Aragón establece que se pueden realizar tres trámites por persona, el delegado reconoció que en el caso de Alcañiz se han fi jado únicamente dos “para no condicionar el resto de citas que ya están establecidas de antemano”.

Según Peralta, en la oficina “se llegan a atender citas que no están prefijadas, pero en los casos en los que el tiempo no está ocupado por alguien que sí la tiene”. En cualquier caso, recordó que “se establecieron un máximo de dos para que los empleados de la oficina puedan introducir los datos, hacer la digitalización y enviar la alegación al registro’, y a esto añadió que el de la Oficina Delegada no es el único registro en el Bajo Aragón: “se pueden presentar las alegaciones también en la delegación de Hacienda, que tiene registro, así como en las Oficinas Comarcales (OCA) de Híjar, Alcorisa, Valderrobres, Andorra, Cantavieja, e incluso la inspección médica del Hospital de Alcañiz puede registrar documentos, como también la delegación de la Diputación de Teruel en Alcañiz”.