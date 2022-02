El diputado Herminio Sancho (PSOE), desde Alcañiz: "la A-68 es ya una realidad"

“En materia de infraestructuras, objetivamente, hemos pasado el punto muerto con el Gobierno de Mariano Rajoy a la velocidad de crucero con el Gobierno de Pedro Sánchez”. Así se ha expresado el diputado del PSOE por Teruel en el Congreso, Herminio Sancho, durante una comparecencia ante los medios de comunicación acompañado por el secretario de Organización de los socialistas turolenses, Javier Baigorri, esta mañana en Alcañiz.

“Desde el Partido Popular pueden hacer todo el ruido que quieran, pero la única realidad es que cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en el antiguo Ministerio de Fomento no había ni un solo documento de las grandes infraestructuras demandadas en este territorio”, ha dicho Sancho antes de afirmar que los proyectos “se dejaron en un cajón o caducaron” durante del Gobierno de Mariano Rajoy, se explica en una nota de prensa del PSOE.

El diputado nacional ha asegurado que la A-68 “es ya una realidad, una prioridad para este gobierno, y se va a avanzar constantemente. Con el Gobierno de Pedro Sánchez ya damos por descontado que obras importantísimas para este territorio van a ser una realidad. Así se refleja en los presupuestos y en las ejecuciones de los compromisos”.

Herminio Sancho ha cifrado en 125 millones de euros las inversiones estrictamente territorializadas que contemplan los Presupuestos Generales del Estado en la provincia de Teruel, “más de tres veces más que en los presupuestos presentados por el Gobierno de Rajoy”. Si se suman las inversiones de la Comunidad Autónoma y la Diputación Provincial de Teruel, el PSOE Teruel estima que las inversiones territorializadas suben hasta más de 365 millones de euros.

Variante de Alcorisa

Además de la A-68, Sancho ha hecho referencia el rápido ritmo de construcción de la variante de Alcorisa, que cuenta con otros 13,7 millones de euros en los presupuestos de 2022, y a la próxima adjudicación del proyecto para la variante de Utrillas, tras la licitación el pasado mes de mayo por 1,48 millones de euros. “Salvo que algún otro partido se lo cargue, estos proyectos están encaminados”, ha dicho.

El secretario de Organización del PSOE Teruel ha apuntado que los presupuestos del Estado contemplan también los estudios informativos de los tramos que faltan de la A-68, Quinto-Azaila, Azaila-Híjar e Híjar-El Regallo, más el tramo Valdealgorfa-Vinarós. Además, ha destacado las partidas para proyectar las variantes de Calanda, Montalbán o La Mata de los Olmos.

Para Javier Baigorri el trabajo de redacción de proyectos es fundamental “para tener luego planificadas actuaciones constantes y seguir desarrollándolas de cara al futuro”. Ha lamentado que el PP no adjudicara proyectos en la provincia de Teruel durante el Gobierno de Mariano Rajoy, pues hubieran permitido adelantar numerosas obras. “Si no has hecho los deberes previamente, no puedes realizar actuaciones”, ha dicho.

Ejecuciones en la N-232

El secretario de organización del PSOE Teruel también ha querido destacar el ritmo y el alto grado de ejecución de las actuaciones en la N-232 en la provincia de Castellón. “Con la finalización de las obras del Puerto del Querol, se acaban los cuellos de botella en esta carretera para convertirse realmente en una vía de comunicación Zaragoza-Alcañiz-Castellón muy útil, al conectar con el Mediterráneo”.

Además, Baigorri ha repasado las principales obras en infraestructuras que recoge el Presupuesto de Aragón en las comarcas bajoaragonesas: la A-1409 entre Torrevelilla-Cañada de Verich por 2,5 millones de euros, la mejora de la travesía de Valderrobres A-231 con 200.000 euros y el acondicionamiento de la A-1406 entre Híjar y La Puebla de Híjar, también por 200.000 euros. También ha destacado el notable aumento de la inversión que contempla el presupuesto de la Diputación de Teruel en carreteras provinciales que, por ejemplo, supondrá la mejora de la carretera TE-V-3341 de acceso a Arens de Lledó.

Dolido con el PP

El diputado del PSOE por Teruel en el Congreso de los Diputados se ha mostrado dolido por las actuaciones de los populares turolenses, de quienes ha destacado “sus contradicciones en el discurso respecto a cuando los suyos estaban en el Gobierno a cuando están en la oposición”.

Sancho ha hecho referencia a la reunión que mantuvieron el presidente del PP de Teruel, Joaquín Juste, y la alcaldesa de la capital, Emma Buj, con el presidente del PP de Cuenca en la capital conquense en la que calificaban “de olvidado” el proyecto de la A-40 y exigían que fuera una autovía. “Lástima que esos mismos tres no se hubieran reunido para exigir al Gobierno de España hace cuatro años, cuando Rajoy mantenía escondido en un cajón el proyecto ya adjudicado de la A-40 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero”, ha dicho.

Ha acusado a los cargos del Partido Popular de “querer excusar a sus Gobiernos, que han dejado caducar o ha paralizado tantos proyectos para la provincia” y para ello, ha dicho, “recurren a las medias verdades y a las mentiras”.

Cantinela

“Insisten en la cantinela de unir el nombre de la actual ministra de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico a la Declaración de Impacto Ambiental negativa del primer estudio informativo de la A-40 y se olvidan que inmediatamente después el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero adjudicó otro para resolver el problema. El mismo que el Gobierno de Rajoy escondió en un cajón y que ahora, también se olvidan de esto, se está volviendo a retomar por el Gobierno de Pedro Sánchez”, ha apuntado el diputado turolense del PSOE en el Congreso.

También ha reprochado que la alcaldesa turolense aludiera a la crisis económica y a un supuesto “país en ruinas” para excusar “los 7 años negros de aquel Gobierno popular”. Ha señalado que, de entrada, todos los analistas y estudios históricos dieron por acabada aquella crisis en 2014, cuatro años antes de que Rajoy dejara la Moncloa. “Pero lo cierto es que no todas las obras se paralizaron y los ministros de Fomento de entonces, Ana Pastor e Iñigo de la Serna (aquel que sacó el Corredor Cantábrico Mediterráneo del mecanismo Conectar Europa), seguían asistiendo a inauguraciones de infraestructuras en otros territorios”, ha apuntado Sancho antes de preguntarse “¿por qué en la provincia de Teruel el PP no avanzó nada y en otros territorios sí?”.

Además de recuperar el estudio de la A-40, Sancho ha recordado que también ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez el que ha empezado los trámites para mejorar la N-330 y la N-420. “Otra de las actuaciones que ahora reivindica el Partido Popular y de la que, cuando llegó el PSOE al Gobierno de España, no había nada hecho”. Ha recordado en los últimos tres años ya se ha redactado el proyecto y licitado las obras de mejora de la conexión de la N-330 con la variante de la N-234 en Teruel y la adecuación de accesos y mejora de la seguridad vial entre Villastar y Teruel por 17,5 millones de euros y que, además, los Presupuestos del 2022 contemplan la redacción del proyecto entre Villastar-Ademuz.

Hospitales

El secretario de Organización del PSOE Teruel, Javier Baigorri, también ha destacado el grado de ejecución del hospital de Alcañiz, que en 2022 contará con una inversión de 33,6 millones de euros como contempla el Presupuesto de Aragón, a los que hay que sumar los 35,7 millones que hay para el hospital de Teruel. “Son las mayores inversiones que está desarrollando la DGA en toda la Comunidad”, ha asegurado Baigorri, “infraestructuras muy demandadas por la ciudadanía y que van a mejorar la asistencia médica en toda la provincia”.

Para terminar, Baigorri también ha destacado “la fuerte inversión” tanto por parte del Gobierno de España como del Gobierno de Aragón en materia de fibra óptica o los algo más de 1,7 millones de euros que recogen los Presupuestos Generales del Estado para terminar el recrecimiento del embalse de Santolea.