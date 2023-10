El pleno municipal de Alcañiz aprueba una modificación del presupuesto de 47.000 euros

El pleno de Alcañiz aprobó este lunes por la noche por unanimidad una modificación presupuestaria por un montante de 47.000 euros, importe que se destinará a crear una nueva linea de subvenciones del programa Bonos de Consumo, a una subvención para la parroquia de Santa María la Mayor, que proyecta la consolidación del tejado de la ermita de Pueyos y para sufragar gastos de funcionamiento del centro de día.

Este montante se costeará con cargo a una de las partidas del área de Cultura y a remanentes de tesorería.

El pleno acordó ampliar los Bonos al Consumo con un montante de 15.000 euros para seguir apoyando al comercio local después de que, desde la pandemia de Covid-19, el Ayuntamiento de Alcañiz pusiera en marcha distintas convocatorias de estas subvenciones. Según el acuerdo plenario, esta nueva campaña es una “medida destinada a paliar la situación a la que se han visto abocados los autónomos, comerciantes, hoteleros, así como las medianas y pequeñas empresas, y de este modo contribuir al mantenimiento de su actividad por las consecuencias de la crisis económica provocada por la guerra de Ucrania y el alza generalizado de precios”.

Asimismo, la modificación presupuestaria también incluye una subvención de 2.000 euros para la parroquia de Santa María La Mayor, que ha de llevar a cabo obras de consolidación de uno de los tejados de la ermita de Pueyos. Finalmente, se ha incorporado una partida de 30.000 euros adicionales para sufragar gasto corriente de la Sociedad Fomento de Alcañiz para que pueda financiar los gastos de funcionamiento del Centro de Día y la contratación de un informático para la implantación de la administración electrónica.

Según la delegada de Hacienda, Anabel Fernández, “los comercios tendrán un 20% de financiación por parte del Ayuntamiento con estos bonos, y esto permitirá reactivar la economía algo más en fechas tan importantes como las navidades”.

Actividad comercial

El concejal del PAR y delegado de Comercio, Ramiro Domínguez (PAR) destacó que éstos “son bonos importantísimos para activar la actividad comercial y que haya movimiento económico; esperemos que los bonos estén disponibles para principios de diciembre”.

El pleno también aprobó una moción del grupo municipal Teruel Existe (TE), que reclamaba la necesidad de nuevas instalaciones para la Escuela Oficial de Idiomas (EOI), el Centro Público de Educación para Personas Adultas y la Uned. El concejal Joaquín Egea planteó la necesidad de “reflexionar” sobre ubicaciones que sean “dignas” para estos tres servicios y propuso como mejor alternativa el Casino Artístico y Comercial.

La propuesta fue bien valorada por los grupos que forman parte del equipo de gobierno, pero rechazada por la oposición.

Desde el PP, su portavoz Eduardo Orrios, dijo que “la EOI merece instalaciones idóneas y el Casino puede ser una de ellas”. Orrios se refirió a que “el IES Bajo Aragón, donde tiene sus instalaciones la EOI es un centro masificado y no podemos vanagloriarnos de que sea el mayor instituto de la Comunidad; hay que apostar por construir un segundo instituto en Alcañiz”, enfatizó.

Por el contrario, tanto IU como PSOE plantearon dudas sobre que el Casino sea la mejor ubicación para estos tres servicios. En concreto, el portavoz del grupo municipal socialista, Ignacio Urquizu, recordó que el Casino se cedió en su momento para fines de interés social, no para educativos. “Todo lo que sea para fines que no sean sociales será ilegal y habrá que devolver el Casino a sus propietarios, porque no se puede destinar un edificio a fines que no son los establecidos”. Además, rechazó que la Uned se instale en otro sitio diferente a los torreones”, puesto que no consideró que la paralización de la obra de reforma de este espacio esté justificada.

La propuesta salió adelante con los votos a favor de los grupos PP (7), Teruel Existe (1) y el PAR (1), que sumaron nueve votos, mientras que votaron en contra tanto PSOE como IU.