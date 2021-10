Geoparque Maestrazgo se reivindica en el XX aniversario de la Red Europea

Más de 80 personas participan esta semana, principalmente en Alcorisa y Molinos, en la celebración del XX aniversario de la creación de la Red Europea de Geoparques que la pandemia no permitió conmemorar en 2020, así como el VI Foro Español de Geoparques que se abrió wl martes con presencia de 13 integrantes españoles del consorcio europeo al que pertenece el Parque Cultural del Maestrazgo, entusiasmado por haber recuperado su estatus dentro de la Red Global que cofundó y de la que entiende que nunca debió salir.

En junio de 2020, durante la 209ª sesión del Consejo Ejecutivo de la Unesco, fue autorizada la reincorporación del Maestrazgo al consorcio mundial. Quedó avalada la gestión llevada a cabo por el territorio, que comprende 43 municipios de seis comarcas turolenses (Andorra-Sierra de Arcos, Bajo Aragón, Maestrazgo, Cuencas Mineras, Comunidad de Teruel y Gúdar Javalambre) y que integra lugares de importancia geológica y sitios de relevancia etnográfica y cultural.

“2020 era nuestro año, el tiempo de recolectar nuestra merecida cosecha” por la reincorporación al “seno de la Unesco, de donde nunca hubiéramos tenido que salir”, dijo la presidenta del Patronato del Geoparque del Maestrazgo, Carmen Soler. “No pudimos abrazarnos ni celebrarlo” y “en nuestro vigésimo aniversario no pudimos soplar las velas ni recibir a los amigos” por la Covid-19, pero un año más tarde “nos ha movido la ilusión, las ganas y el deseo por hacer las cosas bien y trabajar por este territorio” para llevarlo a cabo.

En un territorio “grande” repleto de “pueblos pequeños pero solidarios, responsables y respetuosos” coge un nuevo impulso “el geoparque decano, un proyecto consolidado”, dijo Soler en la apertura de unas jornadas que arrancaron en Alcorisa con la inauguración del Foro Español de Geoparques y en Molinos con el homenaje póstumo a Mateo Andrés. El exalcalde de esta localidad fue el impulsor del Parque Cultural del Maestrazgo, germen del Geoparque. También hubo reconocimiento para todas las personas que han estado vinculadas al proyecto en sus ya 21 años de historia.

Soler puso en valor la colaboración entre los municipios, comarcas y Gobierno de Aragón, a quien agradeció su ayuda para “vertebrar el territorio”.

“Que las jornadas se hagan aquí es un hecho de orgullo que nos va a dar visibilidad, una apuesta por nuestro territorio y por la difusión del territorio y todas sus singularidades”, observó la presidenta.

“El Geoparque es vida, tradición, cultura y legado de sus gentes; cobra sentido en una comunidad rural que anhela seguir viva, que se siente orgullosa de sus paisajes, costumbres y acerbo cultural”, destacó Soler.

En el territorio coexisten tres de los Pueblos más Bonitos de España, once conjuntos históricos, más de un centenar de Bienes de Interés Cultural, geositios, tamboradas, piedra en seco, arte rupestre levantino y otros elementos que “queremos seguir siendo y sumando más”, concluyó la también alcaldesa de Mirambel, que apeló a seguir unidos para lograr nuevas metas.

Las jornadas deberían haberse celebrado el pasado año y fueron aplazadas por causa de las restricciones impuestas con motivo de la pandemia. Ahora, con la Fase Modulada 1 decretada por el Gobierno de Aragón, son posibles y suponen el reencuentro con la actividad presencial en los Geoparques españoles.

José María Barrera, Felipe Faci, Miguel Iranzo y Carmen Soler, en el Centro Cultural Valero Lecha de Alcorisa. M. N.

13 se dieron cita

Trece de los 15 geoparques españoles que integran la Red Europea se han dado cita. Se trata de Sobrarbe Pirineos, Sierras Subbéticas, Costa Vasca, Sierra Norte de Sevilla, Villuercas-Ibores-Jara, Cataluña Central, Molina Alto Tajo, Lanzarote y Archipiélago Chinijo, Las Loras, Orígens, Montañas do Courel y Geoparque de Granada. Cabo de Gata-Níjar e Isla del Hierro no estuvieron presentes, aunque hubo un saludo especial al archipiélago canario por la situación que vive La Palma como consecuencia del volcán. No podía faltar representación de parte de los 43 municipios del Geoparque turolense, de las seis comarcas y la Diputación de Teruel.

La jornada inaugural del Foro contó con la presencia del consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, quien afirmó que el evento pone en valor la figura del Geoparque del Maestrazgo.

“Fuimos pioneros (en Aragón) regulando los Parques Culturales que fueron el germen de los Geoparques, y es una figura muy interesante además porque supone el compromiso y trabajo conjunto” de un territorio amplio, manifestó el consejero.

Faci ensalzó la oportunidad que estas figuras “suponen para el mundo rural por su potencial turístico y capacidad de fijación de población en el mundo rural, así como por la protección que deparan a importantes espacios naturales del territorio”.

Con todo, el Geoparque del Maestrazgo constituye, según el consejero, “una figura vertebradora de primer nivel, además de un motor de impulso de las políticas de desarrollo rural, cultural, medioambiental y educativas”.

Fuente de riqueza

“Queremos que la gente conozca los geoparques, visite el territorio y sean una fuente de riqueza social y económica”, concluyó Faci, que recordó que el Geoparque del Maestrazgo fue uno de los cuatro que crearon la red mundial en el año 2000.

Por su parte, el coordinador del Foro Español de Geoparques, José María Barrera, dijo que las jornadas significan abrir la entidad a la sociedad, “sobre todo en el municipio en que se celebra”, así como dar valor al Geoparque anfitrión.

El lunes por la tarde tuvo lugar una reunión de cuatro horas de la que partieron iniciativas que se abordaron en las ponencias, como el turismo sostenible, la sostenibilidad paisajística, la educación para el desarrollo sostenible, la participación pública y social en los Geoparques, los productos de la tierra que se vinculan a ellos o los geoparques candidatos a formar parte de la Red Global.

En este último punto, Barrera explicó que son cuatro los territorios interesados en formar parte, como son el Cabo Ortegal de Galicia, la Costa Quebrada y los Valles de Cantabria, y las Huellas de Dinosaurio en La Rioja. A la aspiración de tener un sello de calidad se une el poder entrar en los programas de cooperación internacional que hacen crecer a territorios aislados o con poca densidad geográfica, explicó Barrera.

Los asistentes vieron un vídeo de apoyo de Kristof Vandenberghe, jefe de la División de Ciencias de la Tierra de la Unesco. Por su parte, el secretario de la Comisión de Cooperación España-Unesco, Santiago Sierra, se puso a disposición de los Geoparques y se comprometió a trabajar por un marco jurídico “que regule el trabajo entre el Foro y el Comité Nacional Español de Geoparques Mundiales Unesco”.

Por su parte, el alcalde de Alcorisa, Miguel Iranzo, mostró su satisfacción por que en la localidad se tracen “las líneas de futuro a seguir” en el Geoparque del Maestrazgo, “del que nos sentimos tremendamente orgullosos”, y reivindicó los espacios naturales de su municipio, a los que “no damos la importancia que merecen pero que son una auténtica joya a preservar, conservar y difundir”, como hicieran las generaciones anteriores.

José Manuel Salvador entrega el reconocimiento del Geoparque a título póstumo a Mateo Andrés a Joaquín y Amelia, hermano y cuñada del pionero. Lucía Peralta

Una Beca de Creación Artística recordará al pionero Mateo Andrés

El Geoparque del Maestrazgo, con el apoyo del Instituto de Estudios Turolenses (IET), convocará la Beca de Creación Artística Mateo Andrés en homenaje al precursor del Parque Cultural del Maestrazgo fallecido el pasado junio.

Así lo anunció el director del IET, Ignacio Escuín, durante la celebración el XX Aniversario de la Red Europea de Geoparques, el martes por la tarde en Molinos.

El Geoparque convocará la beca, dirigida a jóvenes menores de 30 años en ilustración, fotografía y literatura, mientras que el IET incorporará a su colección las obras que resulten.

Andrés, que fuera alcalde de Molinos, deja una huella imborrable en su querido Maestrazgo, donde logró sacar adelante proyectos de dinamización cultural y económica.

Así, en 1991 se convirtió en el primer coordinador del Centro para el Desarrollo del Maestrazgo (Cedemate), una oficina de gestión de los fondos Leader que llegaban desde Europa. En poco tiempo, el territorio se convirtió en un ejemplo de desarrollo para los grupos Leader de Aragón.

Antes, en 1985, fundó el Parque Cultural de Molinos, precursor de lo que acabó siendo el Parque Cultural del Maestrazgo.

Sus ganas de poner a Teruel en el mapa le llevaron a formar parte del equipo fundador de la Red Europea de Geoparques en el año 2000, un grupo del que fue miembro durante muchos años.

Como alcalde, promovió la vivienda social en el pueblo y realizó diferentes actuaciones de relevancia en las Grutas de Cristal o la plaza Mayor.

Para la presidenta del Patronato del Geoparque del Maestrazgo, Carmen Soler, Andrés “visibilizó el futuro de su tierra”. Junto a su figura, añadió, “queremos rendir homenaje a todas las personas que han sido importantes para el Geoparque”.

A través de un vídeo proyectado en Alcorisa durante el VI Foro Español de Geoparques, el jefe de la División de Ciencias de la Tierra en la Unesco, Kristof Vanenberghe, emitió su “más sentido pésame a amigos, familia y quienes pudieron trabajar con él” y recordó que Andrés fue uno de los “padres fundadores de lo que hoy conocemos como Geoparques mundiales de la Unesco”. Una Red que, “siguiendo su ejemplo, seguirá a la altura de su ambición y no restará esfuerzos para contribuir a la expansión de su visión del patrimonio como desarrollo de los pueblos”.

Reconocimientos

Además, el Parque Cultural reconoció el trabajo de todas las personas que han ostentado la representación oficial del Geoparque a lo largo de sus 21 años de historia: José Antonio Andrés, Victor Guiu, Jorge Abril, Luis Alcalá, Luis Mampel y Ángel Hernández. En cuanto a representación institucional, hubo detalles también para Javier Oquendo, Ricardo Monforte (a título póstumo), María Ángeles Carceller, Marco Andrés y Silvia Gimeno.

También se entregaron detalles en madera de olivo a los geoparques Sobrarbe Pirineos, Sierras Subbéticas, Costa Vasca, Sierra Norte de Sevilla, Villuercas-Ibores-Jara, Cataluña Central, Molina Alto Tajo, Lanzarote y Archipiélago Chinijo, Las Loras, Orígens, Montañas do Courel y Geoparque de Granada. Cabo de Gata-Níjar e Isla del Hierro disculparon su ausencia.

Además, se entregaron los premios de dibujo ¿Qué es para ti un Geoparque?, dirigido a los escolares. Cerró el acto la artista alcorisana Lucía Peralta con un acústico de guitarra.

Este miércoles habrá una jornada de campo en La Mata de Los Olmos, Ejulve y Montoro de Mezquita, y por la tarde visita al Parque Geológico de Aliaga.