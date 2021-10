La Comarca del Matarraña aprueba en pleno el paquete de alegaciones a los proyectos eólicos

El pleno de la Comarca del Matarraña aprobó la noche del miércoles el paquete de alegaciones que presentará al Estudio de impacto Ambiental (EIA) del Clúster eólico del Matarraña, cuatro centrales eólicas -Arlo (102 MW), Argestes (96 MW), Céfiro (192 MW) y Paucali (114 MW)- con una potencia total instalada de 504 MW promovidas por la compañía Capital Energy.

El pleno aprobó un texto en el que la institución manifestó su “disconformidad con la instalación de los parques eólicos Arlo, Argestes, Paucali y Céfiro” y también con “autorización administrativa previa y el Estudio de Impacto Ambiental” que se tramita en el Ministerio. A continuación, la institución dio su visto bueno, por unanimidad, al documento de alegaciones, que se ha redactado en colaboración con los servicios técnicos de la institución y las asociaciones Gent del Matarraña y Asociación de Empresarios del Matarraña.

Moratoria

Todos los portavoces se felicitaron por la decisión tomada, que “va en la linea de la resolución del pleno del pasado mes de mayo’, afirmó el portavoz del grupo socialista, José Ramón Guarc. Un acuerdo plenario al que, según apostilló Guarc, se ha hecho caso omiso desde las administraciones competentes, a la vista de que se había reclamado una moratoria de las energías renovables y una ordenación de las mismas que no se ha producido. Guarc enfatizó que “este acuerdo demuestra que vamos todos en una linea, que todos somos solidarios con lo que les ocurre a los pueblos vecinos, respetando lo

También la vicepresidenta de la Comarca, Carmen Agud, valoró el acuerdo por unanimidad del Consejo comarcal y el consenso alcanzado en un asunto de tanta importancia, en el que la Comarca del Matarraña deja clara su oposición a los proyectos de Capital Energy en su territorio.



“Es muy importante que hayamos llegado a un acuerdo en un tema tan sensible como el de los parques eólicos, y creo que es bueno para la comarca”, afirmó.

Agud actuó como presidenta en funciones durante este punto, después de que el presidente de la institución y alcalde de Mazaleón, Rafa Martí, se ausentara poco antes de iniciarse el debate de las alegaciones, al ser el suyo el único municipio de la comarca que se ha pronunciado a favor de los parques eólicos.

Alegaciones

En el escrito de alegaciones, se ponen de manifiesto hasta 15 deficiencias relacionadas con el análisis de los efectos de la industria energética eólica sobre el territorio y se señala que la empresa promotora no ha seguido las indicaciones que dio el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el Documento de Alcance del proyecto. Menciona, por ejemplo, “deficiencias graves en el inventario ambiental del EIA” que no incluye estudio del recurso eólico real, no establece condiciones preoperacionales de contaminación lumínica, no caracteriza el ruido ni consideren los efectos de éste sobre la salud humana, como tampoco realiza una cuantificación electromagnética. Igualmente, evidencia la falta de un análisis en profundidad de los impactos sobre el paisaje, pues no se han cartografiado los elementos demandados en el Documento de Alcance, se minusvalora la Carta del Paisaje del Matarraña y no existe un estudio profundo de los riesgos de incendio o fenómenos meteorológicos extremos.

Impactos

Por otra parte, en relación a los impactos sobre la economía local, el documento destaca que el EIA ha realizado un análisis somero. “Las características de la economía local son determinantes a la hora de determinar la aceptabilidad de los parques eólicos”, señala el escrito, que pone de relieve las consecuencias negativas que el desarrollo de centrales eólicas tendría sobre la economía del territorio.



En este aspecto, enfatiza que “la trayectoria de la comarca como destino turístico-residencial se vería seriamente comprometida con la instalación masiva de aerogeneradores en la forma de macroproyectos de forma extensa”.

El documento detalla, por ejemplo, todas las inversiones públicas y privadas realizadas en la comarca en las últimas décadas que han generado un dinamismo y unos beneficios en forma de rentas y fijación de población. En ese sentido, resalta que la afección sobre el turismo “puede hacer prácticamente incompatibles despliegues eólicos masivos con desarrollos turísticos basados en la calidad y el entorno”.

Para reforzar el análisis económico del impacto de la eólica sobre el sector, la institución evidencia gráficamente el crecimiento del turismo en la última década, con un incremento del 100% del número de plazas turísticas y de establecimientos.