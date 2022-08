La remodelación del campo de fútbol de Alcañiz estará acabada antes del campus del Real Madrid

La remodelación del campo de fútbol de la Ciudad Deportiva Santa María de Alcañiz estará terminada antes del 29 de agosto, cuando comenzará un campus de la Fundación Real Madrid.

Así lo aseguró el Ayuntamiento en un comunicado de prensa en el que explicó que las obras entran esta semana en su fase final con la instalación del césped artificial.

Con un presupuesto total de 610.000 euros, la actuación se adaptará al plazo de ejecución de doce semanas en las que se han generado una veintena de puestos de trabajo.

Las obras se han concentrado durante el parón veraniego de competiciones para estar acabadas al inicio de la temporada ya en ciernes. Como preámbulo, del 29 de agosto al 2 de septiembre se celebrará el campus de la Fundación Real Madrid.

La recepción del remodelado campo de fútbol irá acompañada de una certificación FIFA Quality, que garantizará la calidad del tapiz y protocolizará su mantenimiento para garantizar una durabilidad de más de dos décadas.

Las obras darán solución al envejecimiento y las irregularidades que sufría el antiguo terreno de juego, cuyo césped artificial, de más de una década de vida, padecía las consecuencias de su uso intensivo, las inclemencias meteorológicas, el paso del tiempo y las deficiencias que presentaban las capas inferiores, especialmente el pavimento de base y la tierra del subsuelo.

De hecho, el foco de los trabajos no ha estado tanto en el césped como en el subsuelo. Debido a la disminución del nivel de relleno, que mermaba la amortiguación y la protección de los filamentos del césped, el terreno de juego no estaba completamente llano como requiere la práctica del fútbol. El balón no botaba ni corría bien.

El nuevo césped artificial, de última generación y alta durabilidad, estará listo para la práctica del fútbol de diverso nivel, apuntó el consistorio. En la capa bajo el césped ya se ha sustituido la base anterior por otra de aglomerado asfáltico, como superficie resistente y de apoyo para el verde. Más abajo se ha cambiado el material compactado (medio metro de arcilla) por tierra y gravas para asegurar un terreno de juego estable y plano, detalló el Ayuntamiento.

“El objetivo es que podamos disfrutar de un terreno de juego para las próximas décadas que aguante el ritmo de entrenamiento y competiciones que tenemos en todos los equipos, con entidades de referencia en fútbol base de toda la provincia de Teruel y cerca de medio millar de usuarios de todas las edades”, manifestó el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, en una visita a las obras. “Hicimos pruebas previas el año pasado que ya nos advirtieron de que nos enfrentábamos a una obra importante, una actuación integral que cambiará césped, suelo y subsuelo, así como riego y drenaje para tener un campo de fútbol con garantía profesional”, apostilló.

Mantenimiento

El sistema estará certificado según los criterios de calidad EN 15330-1 y FIFA Quality, lo que supone el establecimiento de un protocolo de mantenimiento y conservación de la instalación que alargue al máximo su vida útil. Se llevarán a cabo dos pruebas del terreno, una en laboratorio y la otra ya al aire libre con la instalación terminada.

La idea es “que no tengamos que volver a hacer estas obras en un buen periodo de tiempo” y “que nuestros deportistas disfruten de un terreno de juego de última generación, con las características propias del césped natural de fútbol”, señaló el concejal de Deportes, Francisco Lahoz.