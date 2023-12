Las asociaciones deportivas y clubes de Alcañiz demandan más pistas para realizar entrenamientos

Más pistas para realizar entrenamientos. Esa ha sido la principal demanda que los clubes y asociaciones deportivas de Alcañiz trasladaron esta semana al concejal de Deportes, Eduardo Orrios, durante la reunión convocada el miércoles por la tarde del Consejo sectorial de Deportes.

Los clubes deportivos de la capital bajoaragonesa tienen cada vez más oferta, pero no disponen de espacios para realizar la práctica deportiva y las instalaciones de la Ciudad Deportiva Santa María son limitadas, por lo que se tiene que optar por las instalaciones de los centros educativos de educación primaria y del instituto.

El problema de falta de espacio no es nuevo. De hecho, el anterior equipo de gobierno ya tuvo que habilitar el recinto ferial como recurso extraordinario para la práctica deportiva. Bajo la batuta de Kiko Lahoz, por entonces concejal de Deportes, se realizó una división de la nave para que clubes de fútbol sala y de balonmano pudieran realizar entrenamientos entre semana. Pero incluso aquello no fue suficiente y muchos clubes deportivos realizan por las tardes actividades extraescolares deportivas en patios de colegios o en las limitadas instalaciones del Instituto Bajo Aragón.

“Los colegios están utilizando las instalaciones del Servicio Municipal de Deportes (SMD) por las mañanas, cuando el espacio disponible se dedica a las actividades propias y a las escolares; en ese periodo del día no hay problema”, explicó el concejal de Deportes y teniente de alcalde, Eduardo Orrios. Las complicaciones llegan por las tardes, cuando los clubes y asociaciones multiplican las actividades deportivas extraescolares y es el Ayuntamiento el que traslada la solicitud a los centros escolares para poder disponer de sus instalaciones. “En la Ciudad Deportiva las pistas están llenas, así que en muchas ocasiones tenemos que solicitar los patios de los colegios Concepción Gimeno, Juan Sobrarias, del propio Instituto Bajo Aragón o incluso de La Inmaculada, que también colabora”, explicó el edil.

Según Eduardo Orrios, hay un déficit evidente de instalaciones deportivas, “situación que no viene de ahora, sino de hace muchos años, porque mientras la demanda de actividades y la oferta de los clubes ha aumentado, la de espacio disponible no ha seguido el mismo ritmo”, reconoció el concejal.

Todavía hay demanda

Actualmente, el recinto ferial se sigue utilizando entre semana para que los clubes puedan realizar sus entrenamientos: “van clubes de voleibol, de fútbol sala, también se realiza datchball, patinaje artístico e incluso se ha habilitado una pista de baloncesto”, enumeró el responsable municipal. El empleo del recinto ferial para la práctica de actividades deportivas fue un balón de oxígeno en su momento, “descongestionó mucho, pero no ha sido suficiente”, según reconoció.

Aún así, el delegado del área explicó que en el Consejo sectorial de Deportes celebrado esta semana, el primero que tiene lugar en este mandato, “la demanda más generalizada de los clubes ha sido precisamente esa, la de más espacio para entrenar, porque con lo que hay disponible en este momento no se cubre la oferta de actividades que hacen los clubes y que después se traslada al Ayuntamiento en una demanda de ocupación de instalaciones”.

El responsable del área detalló que “a medio plazo” hay dos proyectos que vendrán a cubrir ese déficit de instalaciones deportivas que tiene la capital del Bajo Aragón. Se trata del cerramiento de la pista roja, que actualmente no se puede usar en los meses más duros del invierno porque se encuentra a la intemperie, pero que “en cuanto se cubra se añadirá como recurso al resto de instalaciones que tenemos disponibles”, comentó el edil. Otro proyecto, aunque más a largo plazo, es el polideportivo que el anterior Gobierno de Aragón proyectó en el campus del Instituto Bajo Aragón y que ahora no figura entre las obras e inversiones contempladas en los Presupuestos de Aragón de 2024.

Polideportivo del IES

El delegado de Deportes afirmó que en la nueva Corporación alcañizana “no renunciamos” a ese proyecto. Orrios no vio un problema en que la financiación de esa obra se haya caído de los Presupuestos de Aragón del año que viene. No en vano, “en el propio proyecto redactado en 2022 se proponía que la financiación corriera a cargo del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) y no de las partidas presupuestarias anuales del Ejecutivo. En este sentido, el concejal alcañizano recordó que el Fite “cuenta con una partida para infraestructuras educativas” y confió en que a lo largo de este mandato pueda ejecutarse la obra del polideportivo. No en vano, “esa instalación sí que descongestionaría la actividad deportiva local, porque estamos hablando de un pabellón grande con pista central y varias laterales”, tal y como consta en el proyecto, detalló el edil.

En la reunión del Consejo sectorial de Deportes también se efectuó el nombramiento de los representantes de clubes y asociaciones que participarán en el Consejo de Ciudad.