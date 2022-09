Las concejalas socialistas Santos y Baselga presentan su dimisión en Andorra tras anunciar el alcalde que deja el cargo “durante unas semanas” para recuperarse

Por

Las socialistas Margarita Santos y Mercedes Baselga han registrado este lunes su dimisión como concejalas del Ayuntamiento de Andorra, dos días después de que el alcalde de la localidad, Antonio Amador (PSOE), anunciara durante el Pregón de fiestas que deja “durante unas semanas” el cargo para centrarse en su “recuperación”, pues en estos momentos su situación personal no le permite “gestionar de manera correcta” el consistorio.



Este anuncio, del que el propio equipo de gobierno local (PSOE-PAR) reconoce que no estaba sobre aviso, ha generado una brecha que puede derivar en una crisis institucional. Tal como ha avanzado El Periódico de Aragón y ha podido contrastar Diario de Teruel, Santos, que lleva desde el inicio de la legislatura, y Baselga, que ingresó en abril de 2021 para sustituir a la también dimisionaria Trinidad Hernández, presentaron oficialmente su renuncia al acta de concejal esta mañana. En marzo del año pasado, Alejo Galve también tuvo que sustituir a Sebastián Ruiz, por lo que el PSOE acumula en lo que va de legislatura cuatro dimisiones y la baja temporal de Amador.



De esta forma, a falta de que que oficialicen las bajas de Santos y Baselga, de los cinco escaños del PSOE tan solo están cubiertos dos, los de Joaquín Bielsa y Alejo Galve. Los socialistas gobiernan en coalición con el PAR, que tiene como representantes a Juan Ciércoles y Esther Peirat.



Amador aprovechó el discurso reservado al alcalde en el acto del Pregón y presentación de las reinas de las fiestas, que tendrán lugar del 7 al 11 de septiembre en honor a San Macario, para reconocer que no ha “gestionado de forma correcta”.



“No sé si ha sido por no saber canalizar la presión, el haberme sentido sobrepasado en algunos momentos, la situación, momentos complejos... No sabría decirlo”, prosiguió. “Y sin estar en absoluto orgulloso de ello, sí que puedo decir que estoy muy orgulloso de lo que voy a hacer”, manifestó.



Acto seguido, desveló: “Necesito, durante las próximas semanas, centrarme en volver a ser yo, Antonio Jesús Amador Cueto”



Durante ese periodo de tiempo, “seguro que con el apoyo y la comprensión de toda la Corporación y garantizando el funcionamiento del Ayuntamiento, estaré centrado en mi recuperación y en volver cuando haya superado la primera parte de esta oportunidad que se me ha presentado y que quiero, necesito, y estoy convencido de aprovecharla”, detalló el primer edil ante sorpresa generalizada, también de los miembros de su propio partido y equipo de gobierno.



Amador explicó que cuenta con el apoyo de su familia para iniciar esta etapa vital tras vivir “momentos muy difíciles” para él, pero más aún para su madre pero sobre todo para las “dos mujeres de su vida”, su esposa y su hija. “A ellas les digo que, sin vuestro ánimo, sin vuestro apoyo y sin vuestra confianza no estaría aquí”.



Ciércoles da un paso al frente. Amador también es diputado de Presidencia en la Diputación de Teruel, cargo sobre el que no hizo mención aunque fuentes de esta institución indicaron que se encuentra de baja médica.

En julio ya tuvo problemas de salud que le obligaron a tomarse un descanso estival largo. En sus vacaciones fue sustituido por el teniente de alcalde y delegado de Industria, Empleo, Promoción y Contratación, Juan Ciércoles (PAR). Lo lógico es que asuma la alcaldía accidental, algo que está dispuesto a afrontar. No obstante, desde que comenzara la legislatura el concejal de Urbanismo, Obras, Servicios, Ferias y Festejos, Joaquín Alberto Bielsa Blasco, también ha adquirido galones.

“Se trata de sacar el pueblo para adelante y trabajar conjuntamente. El PSOE y el PAR hicieron un acuerdo de gobierno y estamos por la labor de seguir trabajando conjuntamente para hacer todo lo posible por el bien y el futuro de Andorra. Nos debemos a los vecinos que nos han votado para que estemos a las buenas y a las malas”, dijo Ciércoles.

Preguntado por si se ve con fuerzas para liderar el consistorio, dijo que “el PAR va a estar donde se le mande y para defender a los vecinos de Andorra y tratar que esta situación sea lo mejos perjudicial posible”.



“No sabemos cuánto tiempo no va a estar disponible Antonio Amador”, recalcó Ciércoles, quien aseguró que “tanto el PSOE como el PAR quieren lo mejor para Andorra”, y aseguró que en los próximos meses y años “viene un futuro prometedor” con el Nudo Mudéjar y el Convenio de Transición Justa “y tenemos que estar a las alturas los partidos que estamos involucrados en el gobierno del Ayuntamiento”.