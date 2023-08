Los desalojados de la Ronda de Belchite de Alcañiz llevan cuatro semanas fuera de casa

Por

A finales de esta semana se cumplirá un mes del desalojo de 28 personas de varios inmuebles de la Ronda de Belchite de Alcañiz, sin que hasta hoy los afectados hayan podido regresar a sus domicilios. Por el momento, todavía no han comenzado las labores de desescombro de la terraza que el pasado seis de julio se desprendió desde la parte posterior de un inmueble de la plaza del Dean y cayó en la trasera de dos bloques de pisos de la Ronda de Belchite, cuyos inquilinos fueron inmediatamente desalojados por motivos de seguridad.



Los vecinos afectados han mantenido desde entonces varias reuniones con el Ayuntamiento de Alcañiz, que está actuando “como intermediario entre las dos propiedades” según matizó el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, que informó de que el consistorio ha remitido ya dos escritos de apremio a la propiedad afectante para que “actúe cuanto antes” y proceda a la retirada de los escombros. No en vano, una vez limpia la zona, los servicios técnicos municipales podrán realizar una “evaluación” de la situación del inmueble de la plaza del Dean (construido hace 28 años) y se podrá determinar “en qué estado se encuentra la cimentación del edificio”, apuntó el primer edil.



Desde que se produjo el desalojo de las familias apenas ha habido avances: “sigue todo igual”, reconoció Miguel Ángel Estevan, quien enfatizó que “como Ayuntamiento poco más podemos hacer más que seguir apremiando a la propiedad afectante para que encargue los trabajos de desescombro y limpieza y de esta manera podamos saber si sigue habiendo riesgo o no y, en consecuencia, autorizar el regreso de los vecinos desalojados a las que son sus casas”, enfatizó el primer edil.



Los afectados se volvieron a reunir este martes con el alcalde y los técnicos. “Están nerviosos, y lo entendemos, porque ya son cuatro semanas fuera de casa, pero legalmente nosotros solo podemos presionar sobre la propiedad afectante para que intervenga”, dijo Estevan, quien explicó que “el viernes pasado un arquitecto acudió a la propiedad para ver la situación real”.



La propiedad afectante, según el alcalde, “ha de presentar una instancia al Ayuntamiento informando de las obras y medidas que se van a llevar a cabo y detallando un cronograma de los trabajos que van a realizar en su parcela”. En este sentido, manifestó que “mientras no contemos con los informes técnicos que señalen que no hay riesgo para los vecinos del resto de inmuebles, no podemos autorizar su regreso”, reconoció.