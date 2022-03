Los operarios que limpian el polideportivo de Alcañiz vuelven a tener problemas para cobrar

El servicio de limpieza del polideportivo de Alcañiz vuelve a tener problemas para cobrar la nómina. Los trabajadores de la contrata encargada de gestionar la limpieza todavía no han recibido la nómina de este mes, que les debería haber llegado hace exactamente diez días. La situación supone un gran malestar entre los miembros del equipo de limpieza, ya que no es la primera ocasión que sucede algo similar. Desde agosto hasta octubre, la empresa Matersa, encargada del servicio, no pagó el sueldo a sus empleados, que tuvieron que esperar hasta mediados de mes para recibir la primera paga.

No obstante, desde la compañía aseguran que aquel contratiempo fue debido al gran número de nóminas antiguas que existía, ya que son trabajadores subrogados. Además, la sociedad segura que “no tiene nada que ver aquel tema con el actual”.

Las quejas de los trabajadores fueron trasladadas al Ayuntamiento de Alcañiz para que pudiese ponerse en contacto con la empresa contratada con el objetivo de solucionar la cuestión a la mayor brevedad posible. Las conversaciones entre la concejalía de Deportes y el encargado de Matersa no llegaron a ninguna parte, ya que la empresa se comprometió a efectuar el pago durante la jornada del martes y hasta el cierre de esta edición los trabajadores no habían recibido la nómina.

Preocupación

Desde la empresa murciana, vinculada al servicio de limpieza de las instalaciones del polideportivo alcañizano desde el mes de agosto, se asegura que están “preocupados y ocupados por esta situación” y que la tardanza se debe a un error bancario. El equipo de comunicación y marketing de Matersa asegura que la empresa emitió las nóminas el día 15 de marzo, pero hasta ayer se encontraban bloqueadas.

El descontento reina entre los trabajadores del servicio de limpieza que ven como la empresa vuelve a incumplir su palabra. Desde que el consistorio dejó en manos de la compañía murciana los servicios de limpieza, han sido varias las ocasiones en las que los cobros se han retrasado. Además, desde el polideportivo se asegura que en más de una ocasión el Ayuntamiento ha tenido que comprar el material necesario para llevar a cabo las labores de limpieza.

A pesar del malestar, los trabajadores descartan, por el momento, convocar una huelga de servicios. Sin embargo, la desesperación les lleva a llamar a las puertas del Ayuntamiento constantemente en busca de soluciones: “No sabemos qué podemos hacer ni a quién acudir”.

Por su parte, el Ayuntamiento de Alcañiz no se plantea rescindir el contrato de la empresa murciana debido a las complicaciones jurídicas “que acabarían afectando a los trabajadores”.



El contrato en cuestión finaliza el próximo mes de agosto y todo parece indicar que no va a ser renovado. Kiko Lahoz, concejal de Deportes, reconoció que “si las cosas no cambian, así no podemos estar”. No obstante, el representante de Ciudadanos, insta a los trabajadores a formalizar sus protestas a través de un sindicato: “El Ayuntamiento reclama, pero no podemos decir nada más”.